Kako na kolesu pravilno nastaviti višino sedeža, krmilo #video

Poglejte si 3. oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar: nasveti o nastavitvah kolesa

Do zdaj smo v sklopu oddaj Treniraj kot Tadej Pogačar spoznali, kako kupiti primerno kolo, torej kakšno kolo izbrati in kakšno opremo potrebujemo za cestno kolesarjenje. Ni pa to dovolj. Zelo pomembno je, da si kolo tudi pravilno nastavimo

"Pri kolesu sta najpomembnejši nastavitvi sedeža in krmila na višino, ki vam najbolj ustreza. Pravilna višina vam omogoča udobnejšo, zmogljivejšo in učinkovitejšo vožnjo ter najpomembneje - preprečuje dolgoročne poškodbe," poudarja Miha Koncilija, ki je bil prvi trener Tadeja Pogačarja.

V zgornjem videu je natančno razloženo, na kaj vse moramo biti pozorni, da bo naša vožnja na kolesu udobnejša.

"Predvsem je zelo pomembno, da imamo na začetku sedež nekoliko nižje kot previsoko, saj si ob previsokem sedežu boki gibljejo gor in dol in tako pride do bolečin v hrbtu ter ožuljenosti na sedalnem delu. Torej, saj veste, kje," pravi Koncilija.

Ob tem ima Pogačar prav tako koristen nasvet, ki se ga lahko držite. "Ne pretiravajte s popravki. Kolesarite in sproti delajte majhne spremembe. Višino sedeža spreminjajte le za 2 do 3 milimetre naenkrat. Vedno si zapomnite ali označite začetno nastavitev," so besede člana UAE Emirates, Koncilija pa ob tem dodaja: "Tako je … Pravila so sicer zato, da jih kršimo, a če jih kršite preveč, boste za to kaznovani z bolečinami v kolenih, hrbtu, rokah in glavi."