Nasveti slovenskega kolesarskega matadorja Tadeja Pogačarja

Kolesarjenje je eden najlepših športov na svetu, a tudi najnapornejših. Kolo kot prevozno ali rekreacijsko sredstvo je pri Slovencih izredno priljubljeno. Preprosto, radi kolesarimo, na cestah je ne glede na letni čas in vreme mogoče opaziti veliko ljubiteljev koles, ki imajo za to številne razloge.

Razloge za priljubljenost kolesarstva pri nas gre iskati predvsem v urejenih kolesarskih poteh, infrastrukturi, ker so razgledi lepši, kot če se na pot odpravite z avtom, in ker je preprosto dobro za telo in dušo. Premagovanje razdalj s kolesom ponuja številne prednosti, s katerimi poskrbite tudi za zdravje in se razmigate. Je odlična kardiovadba in vadba za moč, omogoča izboljšanje ravnotežja, povečanje kondicije in vitalnosti, hkrati pa telo pri hitrosti 20 kilometrov na uro v eni uri izgubi skoraj 500 kalorij. K vedno večji priljubljenosti pa zagotovo vpliva tudi mednarodna uspešnost naših dveh kolesarskih matadorjev – Primoža Rogliča in komaj 21-letnega kolesarskega bisera Tadeja Pogačarja.

Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v seriji oddaj na Siol.net in Planetu odprl vrata svoje kolesarske dnevne sobe, v katero boste lahko pokukali in spoznali nekatere podrobnosti o njegovem treningu. Povrhu vsega vas že zdaj izziva, da se preizkusite in prekolesarite trase, ki so vam pisane na kožo: od družinskih do legendarnih vzponov. Vse to in še več v oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar.

Družinska trasa po slovenski obali Družinska kolesarska trasa od Pirana do sečoveljskih solin, ki jo prestavljamo v rubriki Treniraj kot Tadej Pogačar, je dolga 29 kilometrov in je večinoma zelo ravninska in nezahtevna. Primerna je za družine z otroki, starejšimi od 5 let. Vije se skozi turistično najbolj atraktivna mesta naše obale. Če jo prevozite, vas morda čaka lepa nagrada.

S projektom Treniraj kot Tadej Pogačar želimo na Siol.net spodbuditi bralce k aktivnemu preživljanju prostega časa. Povabili vas bomo, da se tudi sami preizkusite na kateri izmed predstavljenih kolesarskih tras in se tako potegujete za privlačne nagrade. S serijo prispevkov v sklopu rubrike Treniraj kot Tadej Pogačar vas želimo pripraviti na napore in užitke, ki jih nudi. Kako pravilno vrteti pedale, zavirati, zavijati, menjati, pospeševati - skupaj bomo preklinjali klance in se na koncu veselili napredka rezultatov.

"Skozi sklop različnih oddaj od bralcev ne pričakujemo, da trenirajo toliko kot Tadej, pač pa tako kot Tadej," izpostavlja prvi trener Tadeja Pogačarja, Miha Koncilija, ki je bil tisti, ki ga je odkril in začel z njim trenirati.

V sklopu desetih oddaj bodo predstavljene družinske trase, Tadejeve trase, za tiste nadobudne kolesarje pa bo prav poseben izziv. Član UAE Emirates je namreč prekolesaril štiri znane slovenske vzpone, ki vam jih bomo tedensko predstavljali. "Za malo motivacije vas izzivam, da pošljete svoj prevoženi čas z moje trase. Na koncu bom tri najboljše kolesarje tudi nagradil," poudarja Pogačar, ki bo ta konec tedna prisoten na Kriteriju Tadeja Pogačarja, videli pa ga bomo tudi na nedeljskem državnem prvenstvu.

Dobra oprema povečuje užitek in varnost Tako kot pri vseh športih tudi pri kolesarstvu dobra oprema povečuje užitek in tudi varnost. Kam po preverjeno opremo? V Intersportu vaš čaka pestra ponudba kakovostnih in raznolikih koles, dodatkov, kolesarskih oblačil, kolesarske obutve, opreme in prehrane. V tokratnem prispevku se osredotočamo predvsem na gorska in treking kolesa.

Prvo kolo Tadeja Pogačarja in kaj kot profesionalec svetuje začetnikom pri kolesarstvu?

"Kolesarstvo ima prav poseben čar! Že ob samem začetku me je popolnoma prevzelo," poudarja Tadej Pogačar. In kako se spominja svojega prvega kolesa?

"To je bila prava raketa za tiste čase. Tista prva specialka je bila res vav. Navdušila me je, trenirati sem začel tudi zaradi tako finega kolesa," odgovarja kolesarski šampion, vsem kolesarskim navdušencem pa svetuje: "Najprej mora biti želja, motivacija, da se spraviš na kolo. Ni pomembno, koliko kilometrov boš naredil prvič, važno je, da začneš! Da imaš pred sabo cilje, da ne pretiravaš s treningi, ampak se držiš načrta. Na koncu ni najbolj pomembno, da imaš najdražje kolo! Pomembno je tudi, da se ne zaganjamo preveč. Zagotovo - prevoženih 100 kilometrov v kosu je dosežek, a naslednji dan se lahko zgodi, da ne boste želeli stopiti na kolo. Kolesarstvo je šport, ki zahteva veliko taktike. Zagotovo je najbolje, da se ga lotimo počasi, najprej naredimo krajše treninge in potem nadaljujemo. Nikakor se ne gre precenjevati, ker potem hitro motivacija pade in posledično vam tisto najdražje kolo stoji v kotu. Skratka, kolesarstva se je treba lotiti po pameti," razmišlja vrhunski kolesar.

Kako najti pravo kolo zase?

Tadej Pogačar je svoje "pravo" kolo (čeravno cestno) torej že našel, med branjem teh vrstic pa se zagotovo najde in prepozna marsikdo, ki slednjega še vedno išče, bodisi je v kolesarstvu začetnik ali že dolgoletni rekreativec.

Grobega nakupa kolesa, bodisi gorskega, treking, električnega ali kakšnega drugega kolesa, se je skupaj s Pogačarjem v prvi oddaji lotil tudi Miha Koncilija. Cenovni razpon je širok, zato bodite previdni, poudarja. "Preden začnete kolesariti, si morate seveda izbrati in kupiti kolo. Če se boste resno lotili kolesarjenja, je bolje, da imate kolo, ki ste ga navajeni. V prihodnjih oddajah vam bomo opremo koles še bolj natančno predstavili, a pri vsem je najboljši nasvet naslednji: če je le mogoče, pred nakupom kolo preizkusite, ne glede na to, ali izbirate cestno, gorsko, mestno ali kakršnokoli drugo kolo. Preverite, kako se počutite na njem, katera velikost okvirja je najprimernejša za vas. In ne zapodite se k najdražjim kolesom. Izberite kolo, na katerem se najbolje počutite, in takšno, s katerim boste prekolesarili toliko kilometrov, kot ste si zamislili. Izberite pametno," razlaga Koncilija.

Ponudba koles je iz leta v leto bolj pestra. Ne gre le za vedno nove in nove modele, temveč predvsem za številne izboljšave, zaradi katerih je navijanje pedalov še zabavnejše, učinkovitejše in bolj varno. Kolesarjenje se je razslojilo na številne zvrsti, ki so jim prilagojena tudi kolesa in njihove osnovne značilnosti. Od naše izbire in načina uporabe pa je seveda odvisno, za katero vrsto kolesa se bomo odločili. je iz leta v leto bolj pestra. Ne gre le za vedno nove in nove modele, temveč predvsem za številne izboljšave, zaradi katerih je navijanje pedalov še zabavnejše, učinkovitejše in bolj varno. Kolesarjenje se je razslojilo na številne zvrsti, ki so jim prilagojena tudi kolesa in njihove osnovne značilnosti. Od naše izbire in načina uporabe pa je seveda odvisno, za katero vrsto kolesa se bomo odločili.

1. Razlikovanje koles glede na namembnost

Za začetek je pomembno ugotoviti, na kakšen način se s kolesom najraje vozite, kje in predvsem po kakšnem terenu kolesarite in koliko časa boste preživeli za krmilom.

Glede na namembnost poznamo naslednje osnovne vrste koles:

Cestne specialke so namenjene bolj športno naravnanim kolesarjem, ki prisegajo na kolesarjenje po asfaltu.

so namenjene bolj športno naravnanim kolesarjem, ki prisegajo na kolesarjenje po asfaltu. Gorska kolesa so namenjena vožnji po gozdnih in gorskih stezah in se znotraj svojega razreda precej razlikujejo: poznamo kolesa za kros, vsegorska in kolesa za spust.

so namenjena vožnji po gozdnih in gorskih stezah in se znotraj svojega razreda precej razlikujejo: poznamo kolesa za kros, vsegorska in kolesa za spust. Treking kolesa so namenjena kolesarskim potovanjem, a se odlično obnesejo tudi na makadamu in asfaltu, poleg tega pa omogočajo nameščanje različne dodatne opreme.

so namenjena kolesarskim potovanjem, a se odlično obnesejo tudi na makadamu in asfaltu, poleg tega pa omogočajo nameščanje različne dodatne opreme. Mestna kolesa so primerna za mestno vožnjo in so opremljena z blatniki, prtljažnikom in lučmi.

so primerna za mestno vožnjo in so opremljena z blatniki, prtljažnikom in lučmi. Električna kolesa, ki so v zadnjem času postala še posebej "moderna".

2. Razlikovanje koles glede na velikost obročnikov

V zadnjih letih so se predvsem v svetu gorskih koles pojavil različne velikosti obročnikov in plaščev, ki počasi izpodrivajo klasična 26-palčna kolesa.

27,5-palčniki so nadomestilo za klasična 26-palčna kolesa, ponujajo boljše kotaljenje in boljše premagovanje ovir, vožnja z njimi je bolj tekoča.

29-palčniki ponujajo še eno stopnjo večja kolesa. Njihova glavna prednost je v premagovanju ovir in v lažji vožnji navkreber. Na splošno velja, da je vožnja s temi kolesi bolj tekoča. Hkrati pa so ta kolesa nekoliko manj okretna, kar pride do izraza le na tehnično bolj zahtevnih terenih.

3. Razlikovanje koles glede na velikost okvirja

Tudi kolesa se podobno kot oblačila kupujejo glede na velikost, ki je seveda pogojena s telesno višino. Načeloma vsa kolesa obstajajo v vsaj štirih različnih velikostih. Poleg tega pa je s pomočjo opor sedeža in krmila možno doseči še dodatne individualne prilagoditve.

Izbira prave velikosti je verjetno sploh najpomembnejši del nakupa novega kolesa. Le prava velikost namreč zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo in udobje pri vožnji. Večina proizvajalcev ponuja kolesa petih različnih velikosti. S pomočjo finih nastavitev, kot sta višina sedeža in krmila, pa lahko kolo precej natančno prilagodimo svojim telesnim meram.

XS 14,4-16″ 124-160 cm S 16-17″ 160-170 cm M 17-18″ 170-179 cm L 19-21″ 180-188 cm XL 21″ 188-195 cm

4. Razlikovanje koles glede na spol

Tudi v svetu koles obstajajo moške in ženske različice. Ženska kolesa imajo nežnejšemu spolu prilagojeno geometrijo okvirja, po navadi imajo spuščeno glavno cev, mehkejši sedež, nekoliko prilagojene zavore in amortizerje.

Pred nakupom je dobro razmisliti o vseh štirih omenjenih parametrih, saj vam bo le kolo, ki bo v čim več pogledih ustrezalo vašim potrebam, omogočalo dolgoletne užitke.

Razmah gorskega in treking kolesarjenja

Tadej Pogačar resda poganja in vrti pedale na cestnih specialkah, a veliko ljubiteljev kolesarstva lahko zaradi v uvodu omenjenih razlogov najdemo tudi v gorskem kolesarjenju. Gorsko kolesarjenje je šport, s katerim se pravzaprav lahko ukvarja vsak. Najboljša lastnost gorskega kolesarjenja je, da se jez njim možno ukvarjati na skorajda nešteto načinov. To je lahko družinski šport, lahko je popotniški, lahko je gorivo adrenalinskih zasvojencev. Z gorskim kolesom se lahko vozite po gozdnem makadamskem kolovozu, lahko osvajate gorske vršace, lahko vijugate po ozki gozdni stezici, lahko zganjate vragolije v gorskokolesarskem parku. Seveda je dobro, če imate primerno kolo, ki je namenjeno vaši najljubši zvrsti gorskega kolesarjenja.

Gorska kolesa

Slovenija je s svojo geografsko raznolikostjo kot ustvarjena za vse različice gorskega kolesarjenja. Vsaka regija namreč ponuja neskončno poti in destinacij.

Gorska kolesa so pravzaprav pravo nasprotje cestnih koles. Na prvi pogled jih spoznate po širokih gumah z grobim profilom, ki omogočajo terensko vožnjo. Tudi okvirji so nekoliko drugačne geometrije, predvsem pa se ponašajo s precej bolj trpežno zasnovo. Drugačen je tudi položaj za krmilom, ki je ravno in nekoliko dvignjeno navzgor.

Treking kolesa

Če je kolesarjenje za vas predvsem potovanje, potem si omislite treking kolo. Glavna značilnost treking koles je udobje, ki omogoča večurno oziroma tudi večdnevno navijanje pedalov.

Za začetek to omogoča geometrija okvirja. Položaj na treking kolesu je nekoliko bolj pokončen, kar izničuje različne napetosti v hrbtu, ki je pri dolgotrajnem kolesarjenju najbolj izpostavljen del telesa. Tovrstna kolesa so nekakšni hibridi med cestnimi in gorskimi kolesi. Opremljena so s srednje debelimi gumami, katerih profil je v glavnem namenjen asfaltni podlagi, brez težav pa preživi tudi na makadamskem kolovozu. Precej treking koles je opremljenih z diskastimi zavorami, ki odlično delujejo tudi v mokrih in vlažnih razmerah. Seveda so treking kolesa opremljena s prestavami, katerih razmerje omogoča premagovanje različnih vzpetin, pa tudi razmeroma hitro vožnjo po ravnini. Predvsem pa je nanje možno namestiti vso potovalno opremo – prtljažnike, torbe, strešice, luči, bidone za vodo. In potem je vse skupaj le še stvar volje, želje, ideje in vztrajnosti mišic.