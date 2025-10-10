Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Petek,
10. 10. 2025,
18.39

Petek, 10. 10. 2025, 18.39

1 ura, 2 minuti

Na območju Ljubljane kolesar umrl med vožnjo po klancu navzgor

K. M.

Kolesar | Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. | Foto STA

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Foto: STA

Na območju Ljubljane je med vožnjo po klancu navzgor umrl 69-letni kolesar, so sporočili policisti Policijske uprave Ljubljana.

Danes okoli 14. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, v katerem je umrl 69-letni državljan Kanade.

Po do zdaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel in mrtev obležal na vozišču.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

