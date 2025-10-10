Petek, 10. 10. 2025, 18.39
Na območju Ljubljane kolesar umrl med vožnjo po klancu navzgor
Na območju Ljubljane je med vožnjo po klancu navzgor umrl 69-letni kolesar, so sporočili policisti Policijske uprave Ljubljana.
Danes okoli 14. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, v katerem je umrl 69-letni državljan Kanade.
Po do zdaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel in mrtev obležal na vozišču.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.