Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej predstavi 67 km dolgo traso v okolici njegovega domačega kraja

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 67 kilometrov

Višinski metri: 380 metrov

Začetek trase je pred vojašnico Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici, od koder se podamo proti Zgornji Polskavi. Vmes imamo že dve krajši "špici". Nadaljujemo mimo Frama in Radize do Slivnice, kjer se začne prvi malo daljši vzpon v dolžini treh kilometrov.

Sledi spust proti Spodnjim Hočam, nato pa nas čaka dobrih 26 kilometrov sorazmerno ravnega terena mimo Rogoze, Miklavža na Dravskem polju, Zlatoličja in Kidričeva. Na 45. kilometru se pred vasjo Podlože začne še zadnji malo zahtevnejši vzpon na tej trasi, v dolžini 2,5 kilometra. Sledi dobrih šest kilometrov razgibanega terena po planoti nad Majšperkom, nato sledi spust mimo Mostečna. Do Slovenske Bistrice in izhodišča pred vojašnico nas čaka še dobrih 12 kilometrov razmeroma ravninske vožnje.

Točke, na katere smo pozorni: