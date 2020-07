Štajersko družinsko traso smo v sklopu Treniraj kot Tadej Pogačar postavili v naše najstarejše slovensko mesto Ptuj. Pot je dolga 21 kilometrov, primerna za nedeljski izlet za mlade družine, saj ni zahtevna in jo tudi mlajši otroci lahko mirno in varno prevozijo, hkrati pa mesto Ptuj ponuja lepe razglede tudi s kolesa.

Podrobna predstavitev družinske trase

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 21 kilometrov (vsa pot je asfaltirana)

Zahtevnost: nezahtevna, primerna za družine z malimi otroki.

Start ptujske trase je na parkirišču Term Ptuj. Preko mosta za pešce in skozi park ob levem bregu nasipa reke Drave in po treh kilometrih pridemo do letnega gostišča Ranca. Tam se lahko ustavite in si odpočijte v prijetnem okolju ob reki ali pa kaj popijete. Od tu se ponuja tudi lep razgled na veliko ptujsko jezero in stari del mesta s ptujskim gradom.

Pot nadaljujemo ob koncu jeza, kjer prečimo reko Dravo in se pripeljemo v naravni park Šturmovci. Pot se skozi manjša naselja usmeri nazaj proti Ptuju.

Vmes si lahko privoščimo dobro kavo s sladico, saj je gostinskih ponudnikov na poti kar nekaj. Sicer pa imamo na takšni nezahtevni poti lahko s sabo kakšno energijsko tablico ter seveda vodo.

Krožno pot si lahko popestrimo še z obiskom grada Turnišče in pumptracka, ki nas čaka po 16 kilometrih vožnje.

Po 21 kilometrih se vrnemo na izhodiščno točko pred Terme Ptuj.

Tako smo zaključili družinsko traso, prevozili 21 kilometrov in hkrati uživali v vsem, kar nam na poti Ptuj z okolico ponuja.