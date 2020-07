Pereča tema: kolesar in vozniki avtomobilov

Poglejte si 5. oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar: varna vožnja v prometu

"Kolesarji nimamo vedno te sreče, da bi bili sami v prometu, razen če izbiramo zelo samotne poti, zato moramo poskrbeti tudi za svojo in splošno varnost na cesti. In ravno o tem bomo danes govorili – o varnosti na cesti," pravi Miha Koncilija, prvi trener Tadeja Pogačarja.

"Na cesti smo skupaj s preostalimi udeleženci v prometu, mi moramo trenirati, oni se morajo nekam odpeljati z avtom. Kakorkoli, najti moramo skupno pot in paziti drug na drugega. Držimo se cestnoprometnih predpisov, uporabljajmo kolesarko stezo, kjer je to mogoče, predvsem pa signalizirajmo, saj bodo tako tudi vozniki opazili, da jih spoštujemo," poudarja Koncilija.

Urška, Tadej in Miha izpostavljajo potrpežljivost vseh udeležencev v prometu. Foto: Alen Milavec

Na cesti kolesarji vozite približno pol metra od roba cestišča, kar vam omogoča lažje izogibanje oviram in daje preostalim prometnim udeležencem več prostora, da vas lahko varno obidejo. Kršitev kolesarskega bontona je enako velika, kot če bi vstopili v neznan prostor, ne da bi prej potrkali in pozdravili z dober dan, poudarja kolesarski strokovnjak.

"Ni prijetno, če ti kdo potrobi, ker se ustrašiš"

Če kolesarite v skupini, je zelo pomembna usklajenost. Pri signalizaciji ima najpomembnejšo vlogo vodilni kolesar. On je prvi, ki reže veter in tako porablja več energije, mora pa tudi zelo pozorno spremljati okolico, promet, ovire, zato da dovolj zgodaj pokaže in opozori skupino na oviro.

Nekaj pravil: Če je rdeča luč ali ovira, da se moramo ustaviti, dvigne eno roko in na glas zavpije: "Pazi, pozor …"

Če je luknja na cesti, dovolj zgodaj z roko nakaže in počasi odvije oziroma dovolj zgodaj.

Ko začneš kolesariti v stoje, pokažeš namero, saj pri tem spremeniš pozicije in kolo malo pomakneš nazaj.

Če pljunemo, odmašimo nos, prej signaliziramo in se odmaknemo na stran.

"Veliko skupaj trenirava. Včasih vozniki niso strpni, včasih moramo biti mi. Nevarnosti se je treba izogibati. Pri prehitevanju naj bo prostora vsaj meter in pol," razlaga Pogačar, medtem ko njegovo dekle Urška Žigart ob tem dodaja: "Ni prijetno, če ti kdo potrobi, ker se ustrašiš. Treba je spoštovati drug drugega."

Kako voziti, če imate ob sebi otroka

Na cesti velikokrat vidimo kolesariti tudi družine, a je kar nekaj primerov, ko vožnja ni primerna, izpostavlja Koncilija: "Ko se na kolesarjenje odpravimo z družino, vozimo drug za drugim, upoštevajmo varnostno razdaljo treh koles. Tisti, ki ima največ izkušenj, je prvi, da drži ritem. Drugi starš je zadnji. Velikokrat vidim otroke v spremstvu enega starša in največja napaka je, da je on spredaj, otroci pa kolesarijo za njim. Starš tako sicer res drži ritem, vendar ne vidi, kaj se dogaja za njim in otroku ne more dajati navodil: prestavi v lažjo, zdaj sledi spust, zavirati boš moral. Kar pa je najpomembnejše, starš lahko ob kakšni kritični situaciji tudi zaščiti otroka, da zapelje poleg njega in ga s tem obvaruje pred morebitnim trkom. Če vozi zadaj, lahko opazi napake in izboljša otrokovo vožnjo, prav tako pa lahko skrbi za varnost, saj v primeru, da se otrok bolj pomakne proti cestišču, tega zaščiti in mu zapelje ob bok."