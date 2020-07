Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej predstavi 85 km dolgo traso v okolici njegovega domačega kraja

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 85 kilometrov

Višinski metri: 1070 metrov

Začnemo v Komendi pred hipodromom. Pot nas vodi proti vasi Križ, do kamor se pot počasi vzpenja. Sledi krajši spust, kjer se priključimo na glavno cesto proti Kamniku. V Kamniku zavijemo proti zdravstvenemu domu, kjer se začne že prvi vzpon proti Palovčam.

Vzpon je kar zahteven, zlasti zato, ker ko mislimo, da smo že na vrhu klanca, ugotovimo, da nas čaka še kar nekaj vožnje gor in dol. Sledi spust proti vasi Obrše, kjer zavijemo levo proti Zlatemu Polju. Tu nas čaka še pet kilometrov razgibane trase.

Sledi kar zahteven spust proti Šmartnem v Tuhinju. Tu se začne cesta počasi vzpenjati, v Lazah pri Tuhinju nas čaka naslednji vzpon proti Kozjaku. Sledi dolg in lep spust do Ločice pri Vranskem, kjer zavijemo na glavno cesto proti Trojanam. Vzpon na Trojane je dolg šest kilometrov, a strmina ni huda in se ga v zmernem ritmu brez težav prevozi.

Sledi spust s Trojan mimo Blagovice, Lukovice do Doba, kjer pri trgovskem centru zavijemo proti Radomljam. Od tu nadaljujemo proti Mengšu, mimo Topol in Suhadol nazaj do izhodišča v Komendi.

Točke, na katere smo pozorni:

1. Vzpon proti Palovčam in spust proti Obršam.

2. Zlato Polje – zahteven spust proti Šmartnemu v Tuhinju.

3. Vzpon Kozjak – lep spust.

4. Trojane – krofi, ampak ne preveč.

5. Lep spust s Trojan – za nagrado.