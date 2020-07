Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prelepa družinska kolesarska trasa v sklopu Treniraj kot Tadej Pogačar od Kopra do Izole in nazaj do Kopra je dolga 17 kilometrov in je primerna tudi za nadobudne mlajše kolesarje.

Podrobna predstavitev trase ob slovenskem morju

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 17 kilometrov, na določenih delih je treba sestopiti s kolesa.

Zahtevnost: nezahtevna trasa, primerna tudi za mlajše otroke (od pet let dalje).

Začetek naše primorske trase je na parkirišču pred tržnico v Kopru, od koder nadaljujemo po kolesarski stezi proti Žusterni. Na poti so prekrasni pogledi na Koprski zaliv in ves čas se vozimo ob morju.

Iz Žusterne nadaljujemo proti Izoli, kjer se ves čas peljemo naravnost po kolesarski stezi vzporedno ob glavni cesti. Ko pridemo do krožišča, zavijemo desno proti zalivu San Simon in se po kolesarski stezi zapeljemo do obale.

Če želimo do Simonovega zaliva, moramo sestopiti s kolesa in peš nadaljevati do obale Simonovega zaliva. Vendar je vredno, saj se lahko otroci malo poigrajo na igralih ali pa namočimo noge v morje.

Naprej nas poti vodi ob obali do Sončnega nabrežja v Izoli in do plaže pri Svetilniku, kjer je spet idealen prostor za postanek.

Nato nadaljujemo po Levstikovi ulici do Cankarjevega drevoreda, kjer pa se spet usmerimo na kolesarsko stezo in nadaljujemo v obratni smeri, kot smo že vozili.

Na poti do izhodišča se namesto vožnje po kolesarski stezi lahko ob kolesih sprehodimo ob Semedelski obali (vožnja s kolesi je tu namreč prepovedana).