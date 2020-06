Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družinska trasa od Pirana do sečoveljskih solin je dolga 29 kilometrov in je večinoma zelo ravninska in nezahtevna. Primerna je za družine z otroki, starejšimi od 5 let. Vije se skozi turistično najbolj atraktivna mesta naše obale.

Poglejte si družinsko traso

3D-predstavitev trase

Opis trase

Piran–Sečovlje

Dolžina: 29 kilometrov

Zahtevnost: nezahtevna

Start primorske trase je na parkirišču v Piranu. Po dveh kilometrih kolesarjenja pridemo do Portoroža, kjer nas bo cesta vodila prek centra oziroma portoroške promenade, mimo plaž in gostinskih lokalov, kjer se lahko tudi ustavite in si privoščite kakšen sladoled za motivacijo.

Iz Portoroža pot nadaljujemo proti Luciji, kjer zavijemo na znamenito Parenzano. Cesta nas vodi mimo Avtokampa Lucija, ob krasnem razgledu na Piranski zaliv pa nadaljujemo ob kanalu Svetega Jerneja vse do sečoveljskih solin.

Po osmih kilometrih smo prispeli do krasne točke na tej trasi, kjer se lahko s kolesi tudi zapeljete v park solin in uživate v dobrem ter zdravem zraku med morjem in kopnim.

Pot nas v nadaljevanju vodi po kolesarski poti Parenzane vse do mejnega prehoda Plovanija, kjer pred prehodom zavijemo na makadamsko pot po solinah. Tam se naša pot obrne nazaj proti izhodišču v Piranu.

Poglej si traso v celoti