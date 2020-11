Komaj čakate na nove avanture? Tukaj je ideja za čas po koroni.

Za zdaj lahko sanjamo, ampak bodimo pripravljeni na obdobje, ko bomo spet lahko svobodno potovali. Verjetno bomo začeli odkrivati slovenske bisere. Eden od teh je nedvomno Dolenjska s svojo prestolnico.

Za prijetna in zdravilna doživetja v naravi, neodkrite bisere naravne in kulturne dediščine ter sproščujoč mestni utrip ni treba odpotovati prav daleč. Novo mesto z okolico v vseh letnih časih ponuja vse našteto, ali kot poldnevni ali celodnevni izlet, kot aktiven konec tedna ali daljši oddih.

Prepustite se legendam

Novo mesto je nedvomno mesto legend – tukaj se je leta 1898 rodil Leon Štukelj, v njem pa so med drugimi živeli in ustvarjali tudi pesnika Dragotin Kette in Miran Jarc, pisatelji Janez Trdina, Slavko Grum in Simon Jenko, slikarja Božidar Jakac in Vladimir Lamut. Še ena zanimivost: tukaj je od leta 1850 in do smrti leta 1864 živela tudi Prešernova Julija, po kateri so v mestu poimenovali pešpot, ki je v bližini njenega bivališča (Julijino sprehajališče).

Foto: Jošt Gantar

Novo mesto velja za idilično mesto, kjer vam sprehodi po očarljivih mestnih ulicah na vsakem koraku pričarajo podobe najrazličnejših zgodovinskih obdobij. Še posebej se lahko pohvali s svojo bogato arheološko dediščino, pomembno v svetovnem merilu.

Osrednji del starega mestnega jedra je Glavni trg, največji srednjeveški mestni trg v Sloveniji, katerega sproščen ambient narekujejo arhitekturne posebnosti prostora.

Sprehodite se pod arkadnimi hodniki, mimo rotovža ali pa si oglejte poseben tip trgovsko-obrtniške hiše v zgornjem delu trga. Glavni trg je po nedavni obsežni prenovi zaprt za motorni promet, zato boste na njem še lažje sproščeno uživali ob skodelici kave ali osvežujoči pijači. To je ritual, v katerem boste lahko uživali v vseh letnih časih.

V zgodovinskem mestnem jedru sta najstarejši znamenitosti frančiškanski samostan iz leta 1472 in stolna cerkev sv. Nikolaja, prav tako iz 15. stoletja.

Med posebnimi kotički mesta so slikoviti Breg – niz stavb na mestu nekdanjega obzidja na strmem bregu nad reko Krko – in Šance na Kapiteljskem hribu, najvišjem predelu mesta.

Čudoviti Breg je lahko izhodišče za pravo romantiko. Foto: Jošt Gantar

Pogled z Marofa na Ragov log in mestno jedro, v ozadju Gorjanci. Foto: Tea Brenko

Novo mesto, obdano z vinorodnimi griči in okljukom reke Krke, preseneča z dragocenostmi iz železne dobe. Na obsežnih novomeških arheoloških najdiščih je bilo do zdaj odkritih 16 situl, bronastih vedric, ki so nekoč služile pogostitvam (kar devet je mojstrsko okrašenih), zaradi česar Novo mesto upravičeno nosi ime mesto situl. Na ogled so v Dolenjskem muzeju.

Ali veste, zakaj je tako staro mesto Novo mesto? Vojvoda Rudolf IV. ga je ob ustanovitvi leta 1365 poimenoval Rudolswerth, ljudje pa so mesto imenovali po svoje: Novo mesto. In po vsakem uničujočem požaru v srednjem veku je mesto zraslo na novo ...

Aktivno in v sožitju z naravo

Pravi odmerek svežega zraka za dobro počutje in krepitev imunskega sistema boste ujeli z izleti v bližnjo okolico Novega mesta. Peš ali s kolesom – spoznajte slikovite gričke, ki obdajajo dolenjsko prestolnico.

Ragov log. Foto: Tea Brenko

Za sproščujoče sprehode predlagamo, da se odpravite po urejenih sprehajališčih ob reki Krki ter mestnih gozdovih Ragov log in Portovald. Tja se lahko odpravite kar iz središča mesta, in sicer prek Glavnega trga, zalednih ulic mestnega jedra in mimo stavbe novomeškega sodišča do lesene brvi čez reko Krko, čez katero pridete v mestni gozd Ragov log. V njem so urejene sprehajalne poti, ki se pnejo nad reko Krko in ponujajo čudovite razglede na razgiban nasprotni breg, na katerem lahko občudujete tudi vrtove frančiškanskega samostana, ki so sicer očem javnosti skriti za visokimi zidovi.

Še nekaj idej za zelena doživetja v okolici Novega mesta:

Trška gora

Predlagamo krajši pohod na bližnjo Trško goro, ki velja za eno od najbolj znamenitih vinskih goric v Sloveniji. Na njenem južnem pobočju je glede na površino posajenih največ zidanic na svetu. Na vrhu stoji cerkev Marijinega vnebovzetja.

Pohod po Slakovi poti na Trško goro. Foto: Jošt Gantar

Trška gora. Foto: Jošt Gantar

Slikovit pogled na legendarne zidanice. Foto: Društvo vinogradnikov Trška gora

Trška gora s 428 metri nadmorske višine ponuja čudovit razgled na vse strani, tja do Gorjancev, proti Kočevskemu rogu in Krški dolini ter vse do Sljemena nad Zagrebom.

Trdinov vrh

Nadkrite ostaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu. Foto: Marko Habjan

Razgled s Trdinovega vrha Foto: Tea Brenko

Obvezna postojanka vseh ljubiteljev pohodništva je nedvomno vzpon na 1178 metrov visok Trdinov vrh. To je tudi najvišji vrh Gorjancev, a včasih se je imenoval Sveta Jera. Na poti do vrha se ustavite pri tako imenovanem eliksirju mladosti – vodnem izviru Gospodična, ki po ljudskih pripovedih prinaša večno mladost.

Ko se boste naužili neverjetnega razgleda z vrha, se boste lahko okrepčali v eni izmed dveh planinskih koč, ki stojita malo pod vrhom ter ponujata širok izbor odličnih jedi na žlico in drugih domačih dobrot.

Machova pot

Foto: Društvo Machova dediščina pod Gorjanci

Prav poseben stik s tamkajšnjo kulturno dediščino boste doživeli na zanimivem poučnem pohodu, imenovanem Machova pot, na katerem boste spoznali zgodbo o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.

Družina Mach je od leta 1858 živela v vasi Veliki Slatnik, ki je od Novega mesta oddaljena šest kilometrov. Johann Mach je na novomeškem območju pustil močan pečat, saj je kot prvi v Evropi na Velikem Slatniku začel gojiti metulja sviloprejca jamamaja, zaslužen pa je tudi za uvajanje sodobnih prijemov v kmetijstvu in sadjarstvu v krajih pod Gorjanci.

Njegov sin Ernst Mach, ki je bil fizik in znanstvenik, je v teh krajih pogosto preživljal poletne počitnice in premišljeval o svojem znanstvenem delu - raziskovanju o gibanju teles v zraku ter potovanju topovskih izstrelkov skozi zrak in dvojnem poku.

Pohodniška pot ima pet vstopnih točk. Pot večinoma poteka po območju, ki je bilo nekoč del Machovega posestva.