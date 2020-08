Gorenjski kolesarski raj za družino, ki pelje vse do Planice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družinska kolesarska trasa od Gozd Martuljka do Planice vam bo pričarala številne lepe trenutke, na sami poti pa boste imeli oči zaradi prelepe narave dodobra odprte.

Podrobna predstavitev družinske etape

3D-predstavitev trase

Opis trase

Dolžina: 23 kilometrov

Vzpon: 360 metrov, večina vzpona je na zaključku poti v Planico

Zahtevnost: zahtevna, predvsem zaradi položnega vzpona proti Kranjski Gori in do Planice. Trasa se vrača nazaj po isti poti, zato se tudi najbolj utrujenim ne bo problem vrniti.

Trasa se začne v Gozd Martuljku, kjer se takoj usmerimo na kolesarsko stezo, speljano po nekdanji trasi gorenjske železniške proge, ki nas vodi do Kranjske Gore. Tu pot nadaljujemo naprej skozi center smučarskega središča, na koncu Borovške ceste pa spet zavijemo na kolesarsko stezo, ki nas vodi mimo Podkorena in do naravnega rezervata Zelenci. Kraj, kjer je čas za postanek. Uživali boste namreč ob pogledu na barviti izvir reke Save.

Nadaljujemo po kolesarski stezi do križišča, kjer se usmerimo levo proti Planici. Na polovici naše poti prispemo do Nordijskega centra Planica z vsemi skakalnicami. Če imamo srečo, lahko ujamemo še kakšen trening naših skakalcev in skakalk.

Nato se po isti poti vrnemo nazaj do izhodišča v Gozd Martuljek. Drugi del poti bo precej lažji, saj se cesta ves čas spušča.

Tako lahko preživite en krasen dan na kolesu in uživate v lepotah, ki jih ponuja narava na Gorenjskem.