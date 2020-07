Na Koroškem ta konec tedna odpirajo najdaljši zipline v Sloveniji

V soboto bodo v Črni na Koroškem odprli težko pričakovano adrenalinsko atrakcijo Olimpline, najdaljši neprekinjen zipline v Sloveniji, po nekaterih navedbah celo v Evropi.

Zipline je speljan z Navrškega vrha nad Črno proti črnjanskemu smučišču, pristajalna ploščad je v bližini kmetije Kogelnik. Jeklenica je dolga 1260 metrov, najvišje nad tlemi pa je kar 206 metrov.

Do izhodiščne točke adrenalinskega spusta se je sicer mogoče pripeljati, a bodo v Črni najbolj spodbujali pohodništvo in kolesarjenje, je ob predstavitvi projekta za STA povedala županja Črne Romana Lesjak. Iz Črne je hoje po strmem pobočju do izhodišča za zipline okoli 40 minut, prav toliko je tudi hoje od Koče na Pikovem, do katere se je mogoče pripeljati.

Projekt izgradnje jeklenice za adrenalinske spuste je v celoti vreden okoli 400.000 evrov, občina pa ga izvaja v okviru čezmejnega slovensko-avstrijskega projekta z imenom Naturegame.

