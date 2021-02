Bodo Veliko planino res uničili z načrtovanimi investicijami?

Na Veliki planini nameravajo zgraditi poletno sankališče in zipline, čemur številni nasprotujejo, saj naj bi tako "posegli v starodavno dediščino in naravno lepoto".

Družba Velika planina, d.o.o., ki jo zastopa direktor Mark Anžur, je na svoji spletni strani objavila razpis, s katerim vabi k prijavi izvajalce za izdelavo in izvedbo aktivnosti zipline in letnega sankališča. Glavna dejavnost družbe so prevozi na nihalki in preostalih žičniških napravah na Veliki planini, v zadnjih letih pa se ukvarjajo tudi z gostinsko dejavnostjo. V razpisu sicer poudarjajo, da je v zimskih mesecih na Veliki planini dovolj ponudbe, saj so na voljo smučanje, sankanje in druge zimske aktivnosti, medtem ko ponudba v poletnih mesecih ni tako pestra.

Svojo odločitev argumentirajo s podatkom, da Veliko planino letno z vseh dostopnih poti obišče okoli 300 tisoč obiskovalcev, skoraj 30 odstotkov obiskovalcev je družin in ravno z izvedbo novih aktivnosti bi družinam ter organiziranim in šolskim skupinam ponudili dodatne aktivnosti.

Velika planina je priljubljena izletniška točka. Foto: Ana Kovač

Se je pa na Kamnik.info pojavil zapis, pod katerega se je, v imenu zaskrbljenih ljudi, podpisala Vanda Rebolj. V zapisu je izpostavljeno predvsem to, da o projektu ni bilo podanih nobenih javnih informacij, medtem ko naj bi občina Kamnik z županom Matejem Slaparjem že izdala dovoljenje za projekt.

Nadalje pojasnjujejo, kaj to sploh pomeni: Letno sankališče je kovinski žleb, speljan po bregovih, po njem pa se ob žvižganju in drdranju na vozičkih vozijo potniki. Neestetsko in hrupno. Zipline je lahko speljan med drevesi, na njih so postaje, za kar je treba drevesa obdelati. Še grši in bolj hrupen je zipline na stebrih.

Nasprotniki so prepričani, da gre za poseg v starodavno dediščino in naravno bogastvo, v 12 točkah pa tudi argumentirajo, zakaj je poslovna ideja napačna. Med drugim navajajo:

Večinoma ljudje tudi v manj razvitem svetu ne posegajo v naravno in kulturno dediščino in jo turistom ponujajo avtohtono (Indija, arabski svet, Skandinavija …). Odstopanja so visoko sankcionirana, čeprav gre le za en nedostojno uničen grm.

Kakšno je stanje rastlinstva po maši in veselici ob 15. avgustu, si lahko ogledamo vsako leto. A ta sodi k tradiciji, je del avtohtonega življenja planine. Število poletnih obiskovalcev je treba zmanjšati, ne zvečati ali jih vsaj razpršiti.

Na Veliki planini bo treba v enem letu zamenjati sedežnico, ki je obnovljena starka z Rogle. Za to je potreben denar.

Na Veliki planini je živa gospodarska dejavnost, ki jo opravlja pašna skupnost, ta pa ima pogosto težave zaradi oviranja, hrupa, uničevanja in kraje pašnih površin. Brez te dejavnosti bi planina izgubila bistvo: zarasla bi se (upoštevajmo dejstvo, da se zaradi podnebnih sprememb niža gozdna meja), prazni objekti pa bi hitro propadli in izginili.

Pozimi lahko obiskovalci Velike planine smučajo, se sankajo ... Poleti naj bi bilo ponudbe manj. Foto: STA

Na protestno pismo se je odzval tudi župan Kamnika Matej Slapar, ki zatrjuje, da občina do zdaj ni izdala nobenih dovoljenj, prav tako niso porabili denarja v ta namen. In še: "Družba Velika planina, d. o. o., je v želji, da se zdaj propadajoče območje vsebinsko nadgradi, preverila interes zasebnikov za morebitno širitev alpske turistične ponudbe. Pri zunanjih izvajalcih je želela preveriti že večkrat predlagani idejni koncept umestitve dodatnih aktivnosti. Občina je namreč v fazi, ko pripravljamo strategijo razvoja Velike planine za prihodnja leta, omenjene aktivnosti pa so zgolj ena od možnih smeri razvoja, če bo seveda takšna odločitev sprejeta."

Župan še zagotavlja, da bodo vsi morebitni posegi opravljeni s skladu z vsemi standardi varovanja naravne in kulturne dediščine, je pa dejstvo, da je ravno infrastruktura glavna pomanjkljivost Velike planine in le ta, skupaj z na primer neurejenimi sanitarijami, kvari in celo ogroža Veliko planino bolj, kot pa bi jo morda kazil panoramski zipline, ki bi bil premišljeno umeščen v okolje.

"Velika planina kot najbolj prepoznavna blagovna znamka Kamnika ima izreden razvojni potencial in možen velik multiplikacijski učinek na celotno gospodarstvo občine. Naša odgovornost in zavezanost je, da iz Velike planine in Kamnika ne naredimo 'Disneyland' ponudbe, seveda pa si želimo omogočiti ponudbo, ki bo nadgradila našo naravno in kulturno lepoto," še pojasnjuje Slapar.