Popravek: Bodo Veliko planino res uničili z načrtovanimi investicijami?

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV

Na Veliki planini bomo ohranjali naravno dediščino in razvijali turizem

Občina Kamnik ni sprejela še nobene odločitve o kakršnihkoli posegih na Veliki planini, vsekakor pa bodo vsi morebitni posegi opravljeni v skladu z vsemi smernicami in standardi varovanja naravne in kulturne dediščine. Dolgoročna vizija razvoja Velike planine mora biti zasnovana tako, da bo naravna dediščina zaščitena in se bo ohranjala, to pa bo mogoče zgolj, če bo Velika planina s svojo ponudbo dolgoročno atraktivna za obiskovalce.

Za turizem so se na Veliki planini odločili že leta 1964, ko so uredili gondolo. Ves ta čas se je vlagalo v ohranjanje naravne in kulturne dediščine in tako bo tudi v prihodnje. Poleg naravne in kulturne dediščine pa je turistom treba ponuditi še doživetje, zgodbo, nepozabne vtise o obisku planine. V to smer gredo globalni turistični trendi. Turizem in z njim povezani turistični prihodki omogočajo nadaljnji razvoj Velike planine hkrati pa zagotavljajo tudi sredstva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Družba Velika planina, d. o. o., je v želji, da se sedaj propadajoče območje nadgradi in da se na planini omogoči dodatno ponudbo, zgolj preverila interes zasebnikov za morebitno širitev turistične ponudbe. Pri zunanjih izvajalcih smo želeli preveriti idejo, ali med njimi obstaja interes za ponudbo zipline ali poletnega sankanja. Smo namreč v fazi, ko pripravljamo strategijo razvoja Velike planine za prihodnjih deset let, omenjene aktivnosti pa so zgolj ena od možnih smeri razvoja, če bo seveda takšna odločitev sprejeta. Seveda pa doslej občina ni izdala nobenih dovoljenj niti ni bil porabljen denar za preverjanje te ideje.

Dejstvo namreč je, da žičniška konstrukcija proti Tihi dolini že več kot deset let sameva in propada, namesto da bi jo obnovili in vključili v celovito ponudbo. Enako usodo si deli več deset koč, ki prav tako samevajo in propadajo. Ko smo lani vzpostavili parkirni sistem, smo naredili pomemben korak k ureditvi razmer in izboljšanju ponudbe za obiskovalce. Prepričani smo tudi, da bomo letos asfaltirali cesto do Rakovih ravni, kar bo omogočilo enostavnejše vzdrževanje. Ocenjujemo tudi, da je nujno potrebno sprejeti celovit razvojni dokument, ki bo predvidel sistem reševanja odpadnih voda ter celostni in trajnostni razvoj območja.

Matej Slapar, župan občine Kamnik

Celoten članek si lahko preberete spodaj: