Iz zasute jame po štirih urah uspešno rešili jamarja

Reševanje se je dobro izteklo, zasutega jamarja so rešili po štirih urah in je nepoškodovan. Foto: Bojan Puhek

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure, jamarja so rešili okoli 15. ure.

V reševanju zasutega jamarja je sodelovalo 22 reševalcev in enota za širjenje ožin. Jamar je bil ujet približno 50 metrov od vhoda v jamo in je lahko komuniciral z reševalci.

Najprej so jamarja skušali sami rešiti kolegi, a ko jim zaradi stalnega rušenja kamenja to ni uspelo, so na pomoč poklicali Jamarsko reševalno službo. Osmim reševalcem, ki so bili na kraju dogodka takoj, so se kasneje pridružili še reševalci iz JRS Kranj, Ljubljana in Velenje, pa poroča portal 24ur.