V jami so brez dnevne svetlobe in zunanjih stikov preživeli 40 dni

V Franciji so se lotili zanimivega eksperimenta: 15 prostovoljcev je 40 dni preživelo v jami brez dnevne svetlobe, merilnikov časa in kakršnihkoli zunanjih stikov.

Konec aprila se je končal edinstven eksperiment, v okviru katerega so znanstveniki raziskovali, kako bi pomanjkanje zunanjih stikov in svetlobe vplivalo na občutek za čas. V raziskavo je bilo vključenih 15 prostovoljcev, osem moških in sedem žensk, starih od 27 do 50 let, ki so 40 dni prebivali v jami Lombrives v francoskih Pirenejih.

V jami s stalno temperaturo deset stopinj Celzija in stoodstotno vlago niso imeli nobenih stikov z zunanjim svetom, vanjo pa ne prodre niti dnevna svetloba, zato niso mogli vedeti, koliko je ura.

Po 40 dneh so z velikimi nasmehi na bledih obrazih zapustili jamo in se s posebnimi očali zaščitili pred dnevno svetlobo, ki je niso bili več vajeni.

Nekateri se še niso želeli vrniti

"Bilo je tako, kot da bi nekdo pritisnil na pavzo," je povedala Marina Lançon, ena od prostovoljk, ki so sodelovale v poskusu. Razkrila je, da si je želela v jami ostati še nekaj dni in priznala, da je kljub temu z veseljem začutila veter in spet zaslišala ptičje petje.

Dodala je, da še nekaj dni ne namerava pogledati pametnega telefona, ker se želi izogniti "preveč brutalni" vrnitvi v resnično življenje.

Izgubili so občutek za čas

Znanstveniki, ki so organizirali eksperiment, so pojasnili, da jim bodo izsledki pomagali bolje razumeti, kako se ljudje prilagajajo drastičnim spremembam življenjskih razmer in okolja.

Po pričakovanju so prostovoljci v jami izgubili občutek za čas. "Mislili smo, da smo v jamo stopili pred 30 dnevi," je povedal direktor projekta Christian Clot. Eden izmed članov ekipe je čas, ki ga je preživel pod zemljo, ocenil na le 23 dni.

Johan Francois, učitelj matematike in inštruktor jadranja, je v jami tekel desetkilometrske kroge, da bi ostal v formi. "Brez vsakodnevnih obveznosti in otrok je bil izziv izkoristiti sedanji trenutek, ne da bi kdaj pomislil, kaj se bo zgodilo naslednjo uro," je dejal.

V sodelovanju z laboratoriji v Franciji in Švici so znanstveniki s pomočjo senzorjev spremljali vzorce spanja vseh članov ekipe, njihove socialne interakcije in vedenjske odzive.

Eden od senzorjev je bil tudi majhen termometer znotraj kapsule, ki so ga udeleženci pogoltnili kot tableto. Meril je telesno temperaturo in podatke prenašal v računalnik, dokler ga niso izločili po naravni poti.

Člani ekipe so sledili svojim biološkim uram, da bi vedeli, kdaj naj se zbudijo, gredo spat in jest. Dni niso šteli v urah, temveč v ciklih spanja.

"Res je zanimivo opazovati, kako se ta skupina sinhronizira," je dejal Clot na posnetku iz notranjosti jame. Posebej zahtevno naj bi bilo sodelovanje pri projektih in organiziranje nalog, ne da bi lahko določili čas za srečanje. "Prihodnost človeštva se bo spreminjala," je po eksperimentu dejal Clot. "Naučiti se moramo boljšega razumevanja naših možganov in njihovih sposobnosti iskanja novih rešitev, ne glede na situacijo," je še dodal, poroča The Guardian.

