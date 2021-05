Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bode in Morgan pravita, da bo ta otrok njun zadnji.

Bode Miller in njegova žena Morgan spet širita družino, a tokrat zadnjič, pravita.

"Končno sva pri najini zadnji nosečnosti," je za ameriško revijo People povedal smučarski as Bode Miller in razkril, da bo njegova žena Morgan njunega zadnjega otroka rodila novembra. "Sva tik pred ciljno črto," je dodal.

Bode in Morgan sta že starša šestletnega Nasha, dve leti starega Eastona, 18-mesečnih dvojčkov z imenoma Asher in Aksel ter zdaj že pokojne hčerke Emeline, ki je junija leta 2018, pri 19 mesecih, utonila. 42-letni zvezdnik ima iz prejšnjih razmerij še dva otroka, 13-letno Dace in devetletnega Samuela, kar pomeni, da zanj ponovna širitev družine pomeni že osmega otroka.

Tudi tokratna nosečnost je za zakonca, ki sta poročena skoraj devet let, presenečenje, tako kot je bila predhodna, ko je leta 2019 Morgan povila dvojčka. Že takrat sta bila prepričana, da sta z otroki končala, a sta ves čas vedela, da "lahko data še več ljubezni", pojasnjuje Miller, ki se je upokojil leta 2017.

Zadnje veselo pričakovanje sta razkrila na Instagramu:

Po smrti hčerke dobila že tri otroke

Millerjeva je junija 2018 močno pretresla izguba 19-mesečne hčerke Emeline. Ta se je utopila v domačem bazenu, ko je bila Morgan noseča s sinom Eastonom, ki se je rodil štiri mesece kasneje. Že avgusta naslednje leto sta sporočila, da pričakujeta dvojčka, ki sta na svet prišla novembra 2019.

Vse od tragedije se trudita ozaveščati javnost o prepogostih utopitvah otrok, saj je to v starostni skupini od enega do štirih let najpogostejši vzrok smrti. "Pogovarjamo se o cepljenju, avtomobilskih sedežih, ekološko pridelani hrani, času, ki ga otrok lahko preživi pred televizijskimi zasloni, ne pogovarjamo pa se o največjem tveganju, s katerim se lahko spoprime vaš otrok ... S tihim ubijalcem. Potrebuje samo nekaj sekund," sta sporočila javnosti kmalu po smrti hčerke.

Po njeni izgubi zdaj ponovno upata na hčerko, čeprav se zavedata, da ne moreš nadomestiti izgubljenega otroka, sta še povedala za People.

