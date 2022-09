Podarjamo celodnevno družinsko dogodivščino

Oglasno sporočilo

Mladi, ki so športno aktivni, bodo lažje ohranili aktivni življenjski slog tudi v odrasli dobi.

"Če šola zaškripa, ne bo košarke" Tudi Goran Dragić je svoje šolske dni posvetil športu. V videu si oglejte, kakšni so spomini Gorana Dragića na šolske dni, ko je večino prostega časa namenil košarki. Med vsemi, ki boste s spominom oddali tudi svoje podatke, bo zavarovalnica Generali izžrebala 20 sodelujočih, ki bodo prejeli bogate nagrade.

Otrok, ki bo že zgodaj v mladosti šport sprejel kot svoj življenjski slog, bo verjetneje ostal zvest gibanju. Otroške športne dejavnosti so prepletene z igro in zabavo. Prijetno preživljanje prostega časa spodbuja otrokovo dobro počutje, še posebej če ima na športnih uricah prijetno družbo vrstnikov.

Ne glede na to, kateri šport bo otrok izbral, bo lažje krmaril skozi življenje.

Z družino v gore Planinski izleti so priljubljena družinska aktivnost in za varnejšo pot v gore je zavarovalnica Generali s Planinsko zvezo Slovenije pripravila poseben vodič, kjer so na voljo opisi treh lažjih tur in ideje za dodatne izlete. Prenesite vodič Z otrokom v gore

Šport je večkrat povezan z raznimi zdravstvenimi tveganji, zato že danes poskrbite za nezgodno zavarovanje za otroke in mladino. Tako boste veliko bolj sproščeno spremljali napredovanje, uspehe in morebitne spodrsljaje, ko se bo vaš otrok aktivno ukvarjal s športom in drugimi dejavnostmi. Prvi šolski dnevi so med drugim namenjeni tudi temu, da otroka vpišemo na neko obšolsko dejavnost, pri tem pa ne smemo pozabiti na nezgodno zavarovanje za mlade.

Zavarovalnica Generali ponuja celovito Nezgodno zavarovanje otrok in mladine za mlade do 26. leta starosti. Nezgode lahko zelo obremenijo družinski proračun in tovrstno zavarovanje vam pomaga, da se izognete previsokim finančnim stroškom, ki ga prineseta zdravljenje in okrevanje po nezgodah.

Nezgodno zavarovanje za mlade velja 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje pride do neljubega dogodka. Otrok ali mladostnik v najkrajšem času pridobi diagnozo in zdravljenje, ki omeji morebitne trajne posledice in omogoči vrnitev v šolo.

Pri sklenitvi Nezgodnega zavarovanja za mlade lahko izbirate med različnimi kombinacijami kritij in zavarovalnih vsot, v zavarovanje pa lahko vključite kritja specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav ter načrt zdravljenja zaradi nezgode.

