Ideja za izlet: v vas olimpijcev na najdaljši spust v Evropi

Vas olimpijcev, kot se imenuje Črna na Koroškem, je znana tudi kot kraj, kjer lahko spoznate, kako se počuti planinski orel, ki jadra nad vrhovi in dolinami.

Oglejte si video, kako sta se Aleš in Igor odrezala na vrtoglavem spustu:

Spust po Olimplinu je bil njuna prva postojanka na enotedenski pustolovščini z berlingom po Sloveniji. V spletni oddaji S kavča na plano ju lahko spremljajte tudi na Siol.net.

Potem ste gotovo navdušeni nad malce drugačnimi destinacijami in ste pravi kandidat za nepozaben spust po Olimplinu, najdaljšem neprekinjenem ziplinu v Sloveniji? Nepozabna avantura vam bo brez dvoma pospešila srčni utrip. Tudi Alešu in Igorju Novaku, ki nam v novi popotniški oddaji S kavča na plano vsak teden predstavita nove izletniške točke po Sloveniji, je srce kar zaigralo ob pogledu na dolino, ki je ležala pod njunimi nogami.

Podvig, ki zahteva dobro mero poguma

Spust po jeklenici Olimpline ni za vsakogar, saj potrebujete dobro mero poguma. Le kako drugače bi zmogli premagati 1.260 metrov jeklenice, ki se pne 206 metrov nad vrhom? Hitrost, ki jo lahko dosežete ob spustu, je blizu 120 kilometrov na uro, vendar so nameščeni magnetni sistemi, ki jo uravnavajo glede na vašo telesno težo. Aleš in Igor sta bila preprosto navdušena in tudi vam bo ta pustolovščina ostala za vedno v spominu.

Spust poteka z Navrškega Vrha nad Črno proti smučišču, pristajalna ploščad pa je v bližini kmetije Kogelnik.

Navrški Vrh, od koder vas spustijo v dolino, je približno sedem kilometrov oddaljen od Črne na Koroškem. Tja vas odpeljejo organizatorji, ki vas na pristajalni ploščadi v bližini smučišča – ob kmetiji Kogelnik – tudi poberejo in pripeljejo nazaj v Črno.

Za varnost obiskovalcev skrbi 15 izurjenih inštruktorjev, ki vam bodo namestili primerno opremo. Dobili boste tudi čelado, pas s kompletom varovalnih popkovin, škripec oziroma voziček in vsa navodila, potrebna za varen spust.

Olimpline je del skupnega čezmejnega projekta Naravni geološki igralni prostor Peca (NatureGame) in je vključen v mrežo ponudb Geoparka Karavanke, ki zaokrožajo doživljajski prostor okrog mogočne gore Pece. Rezervacija: 041 743 442, tic@crna.si Zbirno mesto: TIC Črna, Center 23, 2393 Črna na Koroškem

