Fascinantne pečine na Krasu, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih #video #foto

Tokrat se v naši petkovi rubriki Kam na izlet po Sloveniji? odpravljamo na Kras. Vsem, ki radi uživate v miru, krasnih razgledih ter bogatem živalskem in rastlinskem svetu, bo pohod po Velem Badinu na kraškem robu pisan na kožo. Na nič kaj zahtevni, približno eno uro dolgi poti si lahko ogledate tri zanimivosti: bunker, naravni most in pa veličastne spodmole, imenovane Ušesa Istre.

Izhodišče za pohod je cerkvica sv. Kvirina v vasi Sočerga. Do nje pelje ozka asfaltirana cesta, ki se odcepi levo z glavne ceste takoj na začetku vasi – tukaj je postavljena tudi manjša tabla, ki vas umeri k omenjeni cerkvici. S parkiranjem ob njej ni težav, sploh ker omenjena pohodna pot ni obljudena. Uro dolg pohod je zato idealen za vse, ki imate radi samoto, mir in tišino.

Pohod po Velem Badinu ponuja krasne razglede. Na eni strani se razprostira Hrvaška, na drugi slovenski Kras. Foto: Bojan Puhek

Le 200 metrov višinske razlike

Pot od izhodišča do končnega cilja – spodmolov in naravnega kamnitega mostu – tehnično ni zahtevna in je zelo dobro na novo označena. Le v delih, kjer se steza približa kraškemu robu oziroma grebenu, dodatna previdnost ni odveč. Sploh če se na izlet odpravite z otroki.

Od izhodišča do spodmolov se sicer ves čas nekoliko spuščamo, kar pomeni, da šele pri vračanju malce pogrizemo kolena (ampak res malo). Višinske razlike na poti je namreč le za približno 200 metrov.

Le nekaj deset metrov z označene poti si lahko ogledate bunker. Foto: Bojan Puhek

Prav najmlajšim bo pohod zagotovo atraktiven, saj poleg pisanih metuljev, raznovrstnih zelišč (spomladi lahko tukaj naberete tudi šparglje), glasnega žvrgolenja ptic in oglašanja škržatov Veli Badin ponuja ogled treh zanimivosti.

Prva, ki jo najdete po le nekaj minutah hoje, je bunker v skalah, kamor lahko skočite in se vpišete v vpisno knjižico. Na koncu poti pa vas čakajo veličastni spodmoli, ki nosijo ime Ušesa Istre, in naravni skalnati most.

Fascinantna Ušesa Istre, kjer gnezdijo redke ptice

Ušesa Istre so ogromne stene oziroma pečine, ki so glavna posebnost apnenčastega ostenja na Velem Badinu. Zaradi svoje ukrivljene oblike in posebnega zvočnega učinka so si prislužile ime Ušesa Istre. Spodmolov je več, nekateri so plitvejši, drugi globlji – največji med njimi je globok 13 metrov in visok 12 metrov.

Veličastni spodmoli, znani tudi kot Ušesa Istre Foto: Bojan Puhek

Pod stenami gnezdijo redke ptice. Foto: Bojan Puhek

Kako so nastali, ni povsem znano, najverjetneje pa so posledica tektonskega, temperaturnega, korozivnega in verjetno tudi biološkega dogajanja. V njihovih previsih so si gnezda ustvarile redke vrste ptic, kot so puščacev, skalni golob in krokar. Da ne bi ogrožali njihovega gnezdenja in speljevanja mladičev, si lahko od blizu ogledate le prvo previsno steno, preostale pa lahko opazujete bolj od daleč, na kar opozori tudi posebna tabla.

Desno od veličastnih Ušes Istre, na jugovzhodnem koncu območja, je še zadnja zanimivost, in sicer naravni most. Njegov lok je dolg približno šest metrov, obok pa sega 2,5 metra visoko.

Ker je na Krasu v tem času precej vroče in ker večino časa hodimo med nizkim kraškim rastjem, se je dobro na pot odpraviti zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Še bolj primeren čas za pohod pa sta pomlad in jesen. Sploh jeseni se kraški rob odene v krasne barve, ko začne za to območje najbolj značilno grmičevje ruj dobivati prečudovite rumeno-oranžno-rdeče odtenke.

Na jugovzhodnem delu območja je naravni most. Foto: Bojan Puhek

Vse do jeseni bomo na Siol.net ob petkih ponujali ideje za izlet.