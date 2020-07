Se odpravljate na Triglav? Potem morate nujno prebrati tole. #video

Na območju Triglavskega pogorja bodo v prihodnjih dneh potekala nujna vzdrževalna dela. Zaprte bodo planinska pot čez Plemenice oz. Bambergova pot, pot od Planike pod Triglavom do Malega Triglava ter pot od Planike do Triglavske škrbine, zato v izogib nevarnosti raje izberite alternative.

Pot na Triglav čez Plemenice ali Bambergova pot – gre za pot, ki so jo slovenski planinci izbrali za naj planinsko pot letošnjega leta – bo zaradi obnove zaprta med 18. in 25. julijem.

Za nujna vzdrževalna dela na zelo zahtevnem odseku poti na Triglav prek Plemenic (Bambergova pot) Luknja–Zaplanja, ki je primerna zgolj za izkušene planince, bodo poskrbeli markacisti iz Planinskega društva Ptuj.

Po besedah Uroša Vidoviča iz omenjenega društva, ki že vse od leta 1994 skrbi za urejenost te poti, njeno vzdrževanje društvu predstavlja velik izziv, ki pa se zaradi podnebnih sprememb še stopnjuje.

"Vse več je skalnih podorov in krušenja skal, zato moramo poleg rednega obnavljanja markacij obvezno čistiti zapadlo kamenje in nadzirati morebitne poškodbe kovinskih varoval. Obnovitvena dela na poti, ki je bila nazadnje obnovljena pred več kot 25 leti, so tako nujno potrebna, da bo trasa številnim domačim in tujim obiskovalcem gora še naprej zagotavljala varen vzpon čez Plemenice na Triglav.

Foto: Facebook

Kredarica-Triglav,

Dom Planika-Triglav (po 20. 7. 2020).

Zaprti bosta tudi planinska pot od Planike pod Triglavom do Malega Triglava in pot od Planike do Triglavske škrbine. Nujna vzdrževalna dela bodo markacisti PD Gorje opravljali med 16. in 20. julijem.

od Kredarici čez Mali Triglav.

Na Planinski zvezi Slovenije planince pozivajo, naj dosledno upoštevajo zaporo in se v tem obdobju ne podajajo na omenjene poti, saj bi lahko resno ogrozili svojo varnost in varnost markacistov.

