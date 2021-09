V Krekovi koči in na Kofcah so morali poiskati dodaten prostor na steni #foto

Prizadevnima ekipama Krekove koče na Ratitovcu in Doma na Kofcah, ki ste ju ljubitelji gora izbrali za naj planinsko in naj visokogorsko kočo leta 2021, smo predali plaketi in jima še enkrat čestitali za odlično delo, ki se kaže tudi v izjemnem obisku.

Obiskovalci gora ste v sedmi sezoni akcije Naj planinska koča, ki ju na Siol.net izvajamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije (PZS), za zmagovalki izbrali gorenjski planinski postojanki, ki slovita po dolgoletnih oskrbniških ekipah in prepoznavni ter odlični kulinariki, ne pozabljata pa niti na ranljivo gorsko okolje. Z energetsko sanacijo sta oz. bosta poskrbeli tudi za gorskemu okolju prijaznejše delovanje

Za naj visokogorsko planinsko kočo leta 2021 ste okronali Krekovo kočo na Ratitovcu (PD Za Selško dolino Železniki), ki jo z vašimi glasovi redno uvrščate med finaliste akcije, za naj planinsko kočo pa ste v okviru naše akcije že drugič izbrali Dom na Kofcah (PD Tržič).

To sta zmagovalni koči sedme sezone akcije Naj planinska koča:

Anica Lotrič, oskrbnica Krekove koče na Ratitovcu, ki je z možem Alojzem že več kot dve desetletji na čelu oskrbniške ekipe Krekove koče je ob novici o zmagi, ostala brez besed.

"Letošnja sezona res ne bo tako dobra kot lanska, a je vsekakor boljša kot pretekla leta. Zadnji konec tedna je bilo na koči rekordno število planincev in komaj smo jih lahko še ustrezno postregli. Veseli smo nagrade in vseh obiskovalcev, a še bolje bi bilo, ko bi se le-ti razporedili med tednom," je namignila Lotričeva.

Del ekipe, ki skrbi, da na Krekovi koči na Ratitovcu vse poteka tako, kot mora. Oskrbnica Anica Lotrič in njen mož Alojz sta na fotografiji skrajno desno. Foto: Bojan Puhek

Plaketa je že našla mesto poleg slike dr. Janeza Kreka (1865-1917), organizatorja slovenskega zadružništva, ki je rad zahajal na Ratitovec. Krekova koča nosi njegovo ime. Foto: Bojan Puhek

Dnevi so naporni, a pohvale jih držijo pokonci

Pravi, da je naziv naj visokogorska planinska koča pokazatelj, da delajo dobro. "Trudimo se, da so obiskovalci zadovoljni, čeprav so kakšni dnevi tudi naporni, so pa planinci letos res velikokrat pohvalili naše delo. Zagotovo jih vlečejo tudi flancati, pa pehtranova in ocvirkova potica, enolončnice, žganci in druge dobrote."

Sloves flancatov z Ratitovca se je že razširil onkraj slovenskih meja. Foto: Bojan Puhek

"Veliko nam je že pomenilo, da smo se uvrščali v finale, zmaga pa je za nas še dodatna odgovornost, saj bodo gostje pričakovali še več. K nazivu naj visokogorske koče je največ pripomogla dobra in uigrana ekipa, ki jo imamo na Ratitovcu. Vso sezono sta poleg najine ekipe z Anico za gostoljubje skrbeli še dve ekipi in veliko pomočnikov, v oskrbniško delo je vpetih 45 ljudi iz društva, od katerih vsak prispeva, da koča kar najbolje deluje," je bil ponosen tudi Aničin mož Alojz Lotrič, tudi predsednik PD Za Selško dolino Železniki. Krekovo kočo prihodnje leto čaka energetska sanacija.

Najemnik s Kofc: Tega naziva letos nismo pričakovali

Energetske sanacije so se lotili tudi v Domu na Kofcah, ki ste ga že drugič po letu 2019 izbrali za naj planinsko kočo.

"Malo sem presenečen, letos nismo pričakovali tega naziva, saj smo imeli veliko sanacijo koče in niti nismo mogli sprejeti toliko ljudi kot prejšnja leta, zagotovo pa so največji magnet naši štruklji, pa tudi prijaznost, ustrežljivost in ambient. Da smo že drugič naj planinska koča, je potrditev, da delamo v pravo smer, je nagrada za vso številčno ekipo, ki skrbi za gostoljubje in se trudi za zadovoljstvo obiskovalcev," je bil ob razglasitvi zmagovalk sedme sezone akcije Naj planinska koča navdušen Peter Vogelnik, ki s svojo družino že skoraj četrt stoletja daje pečat izjemno priljubljeni planinski točki v Karavankah.

Dom na Kofcah je bil v okviru energetske obnove deležen tudi popolne obnove zunanje podobe. Nova fasada iz macesnovih skodel (kar 16 tisoč jih je) naj bi zdržala naslednjih sto let. Foto: Bojan Puhek

"Veseli smo novega naziva naj planinske koče, predvsem pa tako dobrega oskrbnika in njegove ekipe, ki z dobrim delom in dolgoletno tradicijo skrbi za zadovoljstvo naših obiskovalcev, planinsko društvo pa je poskrbelo za obnovo, da je koča zasijala v polnem sijaju," pa je povedal predsednik PD Tržič Uroš Ahačič.

Generalni sekretar PZS Damjan Omerzu predaja plaketo ekipi Doma na Kofcah, naj planinski koči leta 2021. Foto: Bojan Puhek

Generalni sekretar PZS: Na račun zmagovalnih koč dobivamo same pohvale

Generalni sekretar Planinske zvez Slovenije Damjan Omerzu je ob predaji plakete povedal, da na Planinski zvezi Slovenije za kulinariko in gostoljubnost nagrajenih koč dobivajo same pohvale.

"Ta nagrada bralcev Siol.net in obiskovalcev koč je samo dokazilo, da koči resnično dobro delata. Želimo si, da bi nagrada pozitivno vplivala na obisk slovenskih gora in da bomo s pomočjo te nagrade promovirali zdrav način rekreiranja.

Obisk gora naj ne bo samo ob koncih tednov, temveč si za gorski odmik kdaj izberite tudi dneve med tednom. Ob tem pa planince prosimo, da se v gore odpravite z mislijo parkiranja v dolini na označenih parkirnih mestih, oziroma da uporabite za parkiranje primerna mesta ob poti ter se ne peljete do zadnje prevozne možnosti.

Naj ne bo obisk gora le hiter pobeg iz dolinskih težav, temveč premišljen in okolju prijazen način sproščanja misli in nabiranja vitalne moči," sporoča Omerzu.

