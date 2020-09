Sneg v septembru? Ne bodite presenečeni, če boste že zdaj gazili v gorah.

Nekatere dele v visokogorju je že pobelil sneg. Na Kredarici so 1. septembra zjutraj namerili desetcentimetrsko snežno odejo, kar je največ na 1. september, odkar so leta 1955 vremenoslovci začeli opravljati meritve.

Ne samo na to, da so dnevi vedno krajši, kar nam skrajšuje manevrski čas za pohajanje po hribih, prav tako so tudi večeri in jutra vse bolj sveža ter nas v gorah lahko preseneti celo sneg. To so te dni okusili tudi na Kredarici, kjer so že konec avgusta dočakali snežno odejo. Zato je potrebna tudi sprememba v naših nahrbtnikih.

"Še vedno velja, da imamo v nahrbtniku vso potrebno planinsko opremo, dodati pa je treba še kakšno toplejše oblačilo, ki nas zaščiti pred nizkimi temperaturami in morebitno močo," svetuje strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi, ki v obiskovanju gora v prehodu na jesen vidi poseben čar.

Jeseni opremo v nahrbtniku nujno dopolnite s toplimi oblačili, ki vas bodo zaščitila pred mrazom in močo, svetuje strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi. Foto: Ana Kovač

September je čas za resne ture – ni gneče in ne vročine

"Če smo poleti pridno trenirali in obiskovali različne predele gorskega sveta, je septembrski čas še kako primeren za obisk resnejših tur, kot npr. Triglava, Škrlatice, Jalovca … Gneča ni več velika, mi smo primerno fizično in psihično pripravljeni, seveda ob dejstvu, da imamo dovolj izkušenj in tehničnega znanja," poudarja Šerkezi.

Ob tem še posebej svetuje, da smo previdni ob sestopu, zlasti če je ta pozno popoldan, ko so trave, skale, zemlja in korenine zaradi večerne rose mokri. Nepreviden korak in hitro lahko zdrsne, pravi. Prav zdrs je eden najpogostejših razlogov za poškodbe v gorah.

Preverite vremensko napoved in stanje planinskih poti



Pred odhodom v gore obvezno preverite vremensko napoved. Najbolj zanesljiva vas čaka na portalu agencije za okolje –



Če bi želeli preveriti, kakšno je stanje planinskih poti, informacije najdete na Pred odhodom v gore obvezno preverite vremensko napoved. Najbolj zanesljiva vas čaka na portalu agencije za okolje – meteo.si Če bi želeli preveriti, kakšno je stanje planinskih poti, informacije najdete na spletni strani Planinske zveze Slovenije ali pa pokličite oskrbnike planinskih koč, ki vam bodo iz prve roke lahko postregli s še bolj svežimi podatki.

2020 – drugačno leto tudi v hribih

Letos smo že skoraj na vseh področjih življenja zapisali, da je leto 2020 drugačno. Drugačno je tudi z vidika planinstva, ugotavlja Šerkezi, aktiven tudi kot gorski reševalec in inštruktor reševanja v gorah.

Foto: Ana Kovač

"Letos je v gorah predvsem več obiskovalcev, ki se morda v prejšnjih letih niso odpravljali v gore. Vse to je seveda pozitivno, saj je dobro, da se ljudje gibajo. Napake pa so podobne kot vsako leto," pravi.

"Ljudje v gore še vedno radi hodijo v nepravilni obutvi. Torbice okrog ramena žal pogosto nadomeščajo nahrbtnik in pol litra vode v plastenki, ki jo nosijo v rokah in občasno pozabijo za kakšnim štorom. Kamniški gorski reševalci smo letos pogosto reševali zaplezane in izgubljene posameznike, ki so sicer poznali teren izpred tridesetih let in takrat ni bilo težko. Res pa je, da leta naredijo svoje in je razlika, če smo neko pot 'v izi' prehodili pri tridesetih in je razlika pozneje pri šestdesetih, pa tudi narava z erozijo ne počiva in dnevno preoblikuje pokrajino," jih našteje samo nekaj.

Dodaja še, da včasih na družbenih omrežjih kdo izgubi živce, ker toliko opozarjajo oziroma skušamo svetovati, kako se hodi v gore in na kaj vse je treba biti pozoren. "Osebno to vzamem kot pozitivno, saj smo zadeli bistvo," se nadeja Šerkezi.

