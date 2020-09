Izpod vrha Mangarta reševali Nemko, ki je obtičala v snegu

Policisti so obvestilo o tem, da je 27-letna nemška planinka obtičala pod vrhom Mangarta, dobili nekaj pred 18. uro. Pozneje so aktivirali člane Gorske reševalne službe Bovec, ki so okoli 21. ure prispeli do pohodnice in jo na nosilih prinesli do Mangartskega sedla, kjer so jo v zgodnjih jutranjih urah predali v nadaljnjo oskrbo tolminskim reševalcem nujne medicinske pomoči, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, piše STA.