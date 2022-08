Na četrti najvišji gori v Sloveniji skupaj z Italijani raste … #video

Poti na Mangart so danes prostovoljci iz Slovenije in Italije začeli sanirati. Na delu poti pa so pričeli vzpostavljati tudi novo učno pot, s katero želijo v Triglavskem narodnem parku poskrbeti za varnost pohodnikov ter ohranjanje narave in vseh tukaj prosto živečih živali.

"Danes smo se na Mangart odpravili s ciljem, da uredimo degradirana območja na mangartskem sedlu. Območje je degradirano izključno zaradi tega, ker obisk v preteklosti ni bil ustrezno usmerjen in so ljudje hodili povsod. In ker so hodili povsod, so nastala erozijska žarišča in situacija se je iz leta v leto samo še slabšala," je sredi poti na Mangart skupaj s prostovoljci iz Slovenije in Italije dejal direktor Triglavskega narodnega parka Tit Potočnik. Vendar tokrat dele poti ne bodo samo sanirali, temveč tudi dodatno utrdili.

"Odločil smo se, da bomo šli en nivo višje od planinskih poti. Del poti bo bolj utrjen, lažji za hojo. Namenjen je seveda predvsem turistom in obiskovalcem, ki pridejo z avtom ali pa z javnim prevozom," podrobnosti načrtovanja razkrije strokovni sodelavec Triglavskega narodnega parka Aleš Zdenšar.

Poleg sanacije in dodatne utrditve pa so prostovoljci pričeli tudi z vzpostavljanjem posebne uro hoda dolge učne poti. "Postavili bomo približno 15 informacijskih tabel na približno petih informacijskih točkah ob sami poti," pravi Zdenšar in dodaja, da bodo pohodniki lahko hkrati uživali v ambientu Mangartskega sedla in izvedeli veliko zanimivosti o naravnem biseru.

Tokratna akcija pa poteka ob sodelovanju večjega števila organizacij, med katerimi so tudi Italijani. "Prav je, da Italijani pridejo k nam. In prav tako mi pomagamo tudi Italijanom. Na ta način krepimo odnose s čezmejnimi občinami in parkom. Na ta način krepimo tudi odnose z zamejskimi Slovenci, ki si tega stika še posebej želijo," je še dejal Potočnik.