Dolina Vrata odslej z zapornico, poleti vstop 20 evrov

Dolga leta oblegano dolino Vrata je letos zaradi visoke cene parkirnine, ki jo pobira občina Kranjska Gora, marsikateri planinec zaobšel, pa čeprav je ena najboljših izhodišč za ture v visokogorje. Odslej pa v Vratih velja nov prometni režim, saj so postavili zapornice. V dolini bo lahko naenkrat 195 vozil. Pozimi bo parkiranje brezplačno, spomladi in jeseni po 15 evrov na dan, poleti 20.

Iz doline Vrata na Dolkovo špico Foto: Matej Podgoršek Po dveh letih usklajevanj je za dolino Vrata uveden nov prometni režim. Pravijo, da je namenjen varovanju narave in zmanjšanju števila avtomobilov v obremenjeni alpski dolini. Vstop vozil je od 7. novembra letos vzpostavljen z avtomatskimi zapornicami. V dolini bo lahko naenkrat največ 195 vozil. Obveščanje o prostih parkirnih mestih se izvaja prek informacijskega sistema, ki je postavljen ob regionalni cesti pred Mojstrano, v naselju in pred zapornico.

Dnevno parkiranje bo med glavno poletno sezono (od 15. junija do 15. septembra) znašalo 20 evrov (prva ura brezplačno, vsaka naslednja štiri evre). V tem času je organiziran javni avtobusni prevoz iz Mojstrane, ki je sicer brezplačen, ni pa brezplačno parkiranje v Mojstrani, samo cenejše je kot v Vratih. Od 16. marca do 14. junija in od 16. septembra do 15. novembra bo cena dnevnega parkiranja v dolini 15 evrov (prva ura brezplačno, vsaka naslednja dva evra). Od 15. novembra do 15. marca pa bo parkiranje brezplačno. Novost je tudi 24-urno obračunsko obdobje za osebna vozila.