Slovenske gore vzele še eno življenje

V zgornjih jutranjih urah se je v severni steni Špika smrtno ponesrečil alpinist. Do nesreče naj bi prišlo zaradi odloma kamenja, so sporočili iz GZS.

Posredovali so gorski reševalci GRS Kranjska Gora, ki so s pomočjo helikopterja in dežurne ekipe za reševanje v gorah rešili soplezalca in ponesrečenega ter ju prepeljali v dolino.

Letos je samo v gorskih nesrečah življenje izgubilo že 20 planincev oziroma alpinistov, so zapisali na strani Gorske reševalne zveze Slovenije na družbenem omrežju Facebook.

Gorski reševalci imajo polne roke dela

V ferati Hvadnik v Gozd Martuljku se je včeraj zaradi nepravilnega vpenjanja poškodoval pohodnik. Padel je okoli sedem metrov in se huje poškodoval.

Na območju Prisojnika sta se včeraj zvečer izgubila dva tuja pohodnika. Z gorskimi reševalci ju je danes nepoškodovana rešil policijski helikopter. Še en planinec se je izgubil v bohinjskih gorah. V klasičnem reševanju so intervenirali bohinjski gorski reševalci, ki so moškega našli in ga pospremili v dolino, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ob tem pozivajo k veliki previdnosti ter odgovornosti do sebe in do drugih. Gore niso igrišče, so zahteven in nevaren teren, še posebej, če se jih lotevamo neodgovorno, so še zapisali.