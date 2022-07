Gorski reševalci: Tempo reševanj je peklenski

Policijski helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah je med vikendom obravnaval množico gorskih nesreč, skupno kar 12. V petek in v nedeljo so se zgodile po tri nesreče, v soboto jih je bilo šest.

V petek je ekipa zaradi slabosti reševala moškega pri domu V. Staniča pod Triglavom. Na Kobali se je poškodoval jadralni padalec. Na območju Jalovca so v zdravstveno ustanovo zaradi težjega bolezenskega stanja prepeljali neodzivnega moškega, ki je ležal ob poti.

Tuji pohodniki napačno ocenili pot in fizično pripravljenost

V soboto je policijski helikopter z ekipo na območju Brezovice sodeloval pri reševanju v gozdarski nesreči.

Z območja Skute so v dolino prepeljali onemoglega pohodnika, še dva iz skupine so v dolino peš pospremili kamniški gorski reševalci. V kanjonu Sušec je obiskovalka zdrsnila pred skokom v vodo in se poškodovala. Na gori Svinjak se je poškodoval jadralni padalec.

Na Velikem Lemežu so omagali trije tuji državljani. Zgrešili so pot in napačno ocenili svojo fizično pripravljenost. V Veliki Babi na Zgornjem Jezerskem sta ostali zaplezani dve alpinistki. Zgrešili sta smer in zašli na krušljivo brezizhodno območje. Vse so rešili.

Planinko naj bi ugriznila kača

Še trije dogodki v gorah so se zgodili v nedeljo.

Na območju Bogatina je omagala pohodnica. Na območju Stola so prijavili domneven ugriz kače v roko planinke. Obstaja možnost, da je šlo za pik ali rano, ki jo je lahko povzročila tudi druga žival. Okoliščine kažejo, da gre za blage posledice.

Na območju Poljške planine si je planinka poškodovala nogo.

Hodite po poteh, ne zahajajte iz smeri

"Tempo reševanj je peklenski. Zato vnovič pozivamo k varnosti v gorah in prilagajanju tur dejanskim sposobnostim posameznika," pozivajo s Policijske uprave Kranj.

Hodite po poteh, ne zahajajte iz smeri. Težava so tudi zelo visoke temperature in možna neurja z udari strel. "Upoštevajte to, ker gre lahko za življenjsko ogrožajoče situacije," še svetujejo pri policiji. Turistične delavce so pozvali naj na zahtevnost slovenskih gora opozorijo tudi svoje goste.