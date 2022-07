Najlepši trenutki v slovenskih hribih in gorah

Slovenski hribi in gore ponujajo nešteto kotičkov, ki s svojo lepoto topijo srce in dušo. Da, v naravo gremo v prvi vrsti po doživetja, spoznavanje, raziskovanje, pa tudi občudovanje na novo "ujetega" skozi objektiv fotoaparata na telefonu. Podajte se v naravo in sodelujte v fotonatečaju Najlepši trenutki ter se potegujte za praktične nagrade.

Foto: Shutterstock

Vse, ki radi hodite v gore in hribe ter uživate v osupljivih razgledih z vrhov čudovitega slovenskega gorovja, vabimo, da sodelujete v nagradnem fotonatečaju Najlepši trenutki.

Delite z nami svoje fotografije, ki ste jih posneli ob obisku slovenskih hribov in gora. Zraven dodajte tudi opis, kje je bila fotografija posneta. Vsi, ki boste z nami delili svoje fotografije, in vsi, ki boste glasovali za svojo ali katerokoli drugo fotografijo v fotonatečaju Najlepši trenutki, boste uvrščeni v nagradno žrebanje, v katerem bomo podelili super praktične nagrade. Vse prejete fotografije bodo objavljene TUKAJ.

delite najlepše trenutke v objemu slovenskih hribov in gora. Uživajte v naravi, se ji posvetite, zadihajte s polnimi pljuči in ob prihodu domov s svojim družbenim krogom.

Foto: Shutterstock

Kakšen pa je vaš način pobega v višave? Če jih najraje obiščete peš, imate izbire veliko. Slovenija je prepredena z deset tisoč kilometri planinskih poti po nižinah, sredogorju in visokogorju.

Tako ali drugače boste na svojih izletih nagrajeni z veličastnimi razgledi, ob katerih se vzradosti srce. A te podobe ne ostanejo zapisane le v srcu, ujete so tudi v objektive pametnih telefonov in se širijo ter delijo s pomočjo družbenih omrežij.

Slovenija je odlična destinacija tako za aktivne raziskovalce kot za iskalce miru in pristnega stika z naravo. Med posebej priljubljenimi motivi uporabnikov družbenih omrežij so naslednje destinacije: najvišja slovenska gora Triglav, panoramska fotografija Bleda z Male Osojnice, Bohinjsko jezero iz ptičje perspektive s planine Vogar, prelaz Vršič in osupljive strmine Mangarta.

A mi se bomo odpravili drugam, saj tudi druge destinacije ne zaostajajo za zgoraj zapisanimi kotički. Spodaj naštete ideje so vam lahko v navdih in pomoč, upoštevajte pa, da so bolj kot sama lokacija pomembni trenutki, ki jih doživite sami ali v družbi bližnjih.

Mangart. Foto: Shutterstock

#Čari slovenskega sredogorja

Preživite najlepše trenutke v družbi zelenih gozdov in prostranih travnikov, ki vas bodo pripeljali do čudovitih razglednih točk. Naše sredogorje zagotovo ponuja več pohodniških priložnosti, ki lahko služijo tudi kot odlična ideja za družinski izlet.

Vrhov, primernih za vzpon, je v sredogorju mnogo, naj omenimo samo priložnosti na Škofjeloškem hribovju, Idrijsko-Cerkljanskem hribovju, v Polhograjskih dolomitih in na Pohorju. Naša ideja. Obiščite najvišji vrh planotastega Pohorja, Črni Vrh, ki ponuja lepe razglede na bližnjo Uršljo goro in Kamniško-Savinjske Alpe, ki se razprostirajo v daljavi.

#Slikovite alpske doline

Tudi slikovite slovenske alpske doline v objemu mogočnih vrhov ponujajo številne zaklade – od slapov do raznolike kulturne krajine. Trenta, Planica in Tamar, Triglavske doline, Topla ali Logarska dolina, zagotovo ena lepših dolin v Evropi? Izbira je vaša.

Logarska dolina. Foto: Shutterstock

#Spoznajte planšarsko tradicijo na pašnih planinah in planotah

Radi zahajate na Veliko planino, a iščete njej podobno in manj obljudeno planino? Svetujemo vam obisk Menine planine, ki meji na Kranjsko in Štajersko.

Z lepoto vas bodo prav tako očarale Pokljuka, Bohinjske in Fužinske planine ter Jelovica.

Na drugem koncu Slovenije ne spreglejte Nanosa, ki bdi nad kraško pokrajino in ga boste opazili, ko se boste od Ljubljane peljali proti slovenski obali. Visoka kraška planota ponuja razglede na vinorodno Vipavsko dolino, kraški svet vse do Jadranskega morja na eni ter na Ljubljansko kotlino na drugi strani.

Pogled na Nanos. Foto: Shutterstock

#Ustavite se v priljubljenih planinskih kočah

Zagotovo boste uživali v najljubših planinskih kočah. Odpočijte si, si privoščite domače jedi in pridobite informacije o nadaljnji poti. Vas zanima, kateri dve planinski koči ste v okviru akcije Naj planinska koča v lanskem letu za najljubši izbrali bralci portala Siol.net? Ljubitelji gora ste za najljubši planinski koči lanske sezone izbrali Planinski dom na Kofcah in Krekovo kočo na Ratitovcu, ki ste ji največ glasov namenili v kategoriji višje ležečih in težje dostopnih planinskih postojank.

Narava v bližini doma na Kofcah Foto: Bojan Puhek

#Najvišji vrhovi

Tistim najambicioznejšim predlagamo najvišje slovenske vrhove. Triglav, najvišja slovenska gorska destinacija, zagotovo predstavlja klasiko – mi vam predlagamo, da obiščete dvatisočak Krn, kjer vas bo prevzela barvita gorska svežina. Prav tako se ne pozabite ustaviti še pri Krnskem jezeru, ki velja za največje visokogorsko jezero v Sloveniji.

Upoštevajte, da se tudi poleti lahko v hribih in gorah hitro pripeti nesreča. Obisk najvišje ležečih predelov svetujemo predvsem tistim izkušenim pohodnikom, ki so res dobro pripravljeni in poznajo gore. Velika previdnost velja tudi pri fotografiranju z mobilnimi telefoni. Fotografirajte le, ko boste prepričani, da je to varno.

Krnsko jezero. Foto: Shutterstock

Začutite pristnost neokrnjene narave

Izlet v hribe in gore je nedvomno prava sprostitev za dušo, pomeni svojevrsten adrenalin in hkrati omogoča nastanek zelo lepih fotografij, ki spodbujajo kreativnost in jih je v prihodu v dolino vredno deliti ter jih kasneje podoživljati. Prav je, da se v naravi umirite, nekoliko pozabite na vrvež, ki je prisoten v dolini. Uživajte v lepih trenutkih v gorah, se jim posvetite in jih kasneje delite s svojimi prijatelji. Pozabite na vsakdanje skrbi, začutite sproščenost in pristnost neokrnjene narave, odkrivajte bogastvo življenja v njej in vsrkajte vase lepoto prostranih razgledov z najvišjih slovenskih vrhov.

Želimo vam varen in preudaren korak, pazite pa tudi, da za sabo puščate čim manj sledi. S seboj poleg smeti odnesite tudi dobre spomine in slikovni material, ki vas bo vedno znova opominjal na najlepše trenutke, za katere je vredno živeti.