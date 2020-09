Od starega doma se je skoraj v celoti ohranil napis. Foto: Ana Kovač

Kot smo so že poročali, so prostovoljci že pred časom počistili pogorišče, ki je ostalo od priljubljene planinske postojanke v Logarski dolini, v bližini postavili manjšo kočo za delavce in oskrbnika, na travniku pred brunarico gorskih reševalcev pa je zrasla Okrešeljska plaža z mizami in klopmi iz palet za obiskovalce.

Foto: Ana Kovač

V zadnjem mesecu na mestu, kjer bo zrasel nov dom, izvajajo pripravljalna gradbena dela. Kot je povedal predsednik PD Celje - Matica Franc Povše, so v tem obdobju izvedli rušitev ostankov zidov, opravili zemeljska dela, utrdili podlago za temeljno ploščo in pripravili glavnino agregata za beton.

"Načrtujemo, da bi v letošnjem letu izvedli vsa gradbena dela v pritličju in pripravili vse potrebno za postavitev montažnega dela. Čez zimo bomo izbrali izvajalca, da bi lahko dela začeli spomladi, ko bodo vremenske razmere na tej nadmorski višini to dopuščale," je napovedal Povše.

Franc Povše, predsednik PD Celje - Matica Foto: Ana Kovač

Odvisni od helikopterskega prevoza

Ker je do Okrešlja mogoče dostopati samo peš ali po zraku, bo pri gradnji novega doma ključnega pomena helikopterski prevoz.

Slovenska vojska je tako konec avgusta s skoraj 40 helikopterskimi naleti na Okrešelj dostavila 25 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in drugega betonskega železja za temeljno ploščo.

Pripadniki 15. helikopterskega bataljona SV so konec avgusta na Okrešelj prepeljali goro materiala za gradnjo nove planinske koče. Foto: Andraž Purg

Kot so sporočili iz PZS, zgledno sodelovanje med SV in PZS traja že 20 let. Kot je povedal Matej Planko, generalni sekretar PZS, kjer so aktivno vpleteni v iskanje rešitev za gradnjo koče na Okrešlju in Korošici, kjer je dom pogorel oktobra 2017, je vojska s pomočjo helikopterjev sprva prevažala material in opremo za urejanje planinskih poti, v zadnjem obdobju pa so sodelovanje razširili še na helikopterske prevoze materiala in opreme za ekološke ter energetske sanacije planinskih koč.

Foto: Ana Kovač

"Slovenska vojska je letos opravila že več naletov za potrebe markacistov. Na leto vojska opravi približno 30 ur helikopterskih naletov, kar je za upravljavce planinskih koč zelo dragocena pomoč. Za prevoz materiala za novo planinsko kočo na Okrešlju smo dobili še dodatnih 10 ur.

Naleti helikopterja so za društva brezplačni in so formalno urejeni v sklopu sodelovanja med ministrstvom za obrambo in nevladnimi organizacijami. V zameno poskuša PZS Slovenski vojski pomagati na področjih, kjer ji lahko, na primer z brezplačnim prenočevanjem v planinskih kočah za pripadnike SV na delovnih akcijah," je povedal Planko.

Foto: Ana Kovač

PZS je sicer v proračunu za leto 2018 za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo novega planinskega doma na Korošici namenil 20 tisoč evrov, v letu 2019 pa so po sklepu Skupščine PZS s plačilom članarine zbirali po en evro od vsakega polnoletnega člana PZS. S tem se je nabralo dobrih 45 tisoč evrov.

Foto: Ana Kovač

Zbiranje namenskih sredstev za gradnjo novih planinskih domov nadaljujejo tudi v letošnjem letu. "Skupaj z zbranimi sredstvi v letu 2020 bo PZS za namen obnove planinskih koč na Korošici in Okrešlju prispeval več kot 100 tisoč evrov," je povedal Planko.

Planinsko društvo Celje - Matica se bo s projektom novega planinskega doma prijavilo na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi.

Če bi želeli pomagati pri novogradnji, lahko to storite z nakazilom na TRR: 0510 0801 6743 162 (pri Abanki Celje) ali s SMS-sporočilom na 1919 (geslo: OKRESELJ5), s katerim boste darovali pet evrov. Dom na Korošici lahko pomagate zgraditi z donacijo na TRR 0510 0801 5958 723 (pri Abanki). Namen: prispevek za izgradnjo novega doma na Korošici, sklic: 00 005.

