Že 15 let skrbita za večno mlado Gospodično, zdaj je napočil čas za spremembe

Planinski dom pri Gospodični se nahaja na slovenski strani Gorjancev pod Trdinovim vrhom. Le nekaj metrov od planinske koče je studenec, po katerem je dom dobil tudi ime. Studenec Gospodična naj bi imel po pripovedkah zdravilne učinke, hkrati pa naj bi zagotavljal večno mladost. Za planinsko kočo, ki je sicer v lasti Planinskega društva Krka Novo mesto, že trideset let skrbi družina Mrhar. Zadnjih 15 let je v najemu Blaža Mrharja, pred tem pa je dom vodil njegov pokojni oče. Blažu, ki skrbi za polne želodce obiskovalcev, pomaga mlajši brat Sašo, ki je vodja strežbe.

Planinski dom pri Gospodični se nahaja na 828 metrih nadmorske višine. Foto: Ana Kovač

Za dva meseca se je svet ustavil

Tako kot preostali svet se je tudi svet v osrčju Gorjancev v času koronavirusa ustavil, dom pa je za dobra dva meseca zaprl svoja vrata. "Upad je seveda bil, zlasti takrat, ko je bila koča zaprta, a nam je nasproti prišlo tudi planinsko društvo, tako da nam za tisti čas niso zaračunali najemnine. Zdaj pa je stanje morda še nekoliko boljše kot pred epidemijo, saj opažamo, da ljudje nekoliko več obiskujejo te turistične kraje. Zdaj smo začeli tudi z možnostjo koriščenja turističnih bonov. Seveda pri nas ni tolikšen naval kot npr. na Obali, a želeli smo si ponuditi tudi to možnost," pripoveduje Blaž, ki v domu skrbi za postrežbo s prehrano.

Pohodniki največ prisegajo na divjačinski golaž v kruhovi skodelici. Foto: Ana Kovač

"Prisegamo na planinske jedi. Izpostavil bi divjačinski golaž v kruhovi skodelici, ki gre tudi najbolj za med, potem pa so tu še gobova mineštra, ki vsebuje šest vrst gob, gorjanski fižol, ričet, jota, borovničev zavitek … Na voljo je tudi okoli 40 vrst žganja, ki ga v domu pripravljamo sami," razlaga Blaž.

Tujcev le za vzorec

Studenec Gospodična. Foto: Ana Kovač Veliko večino gostov še vedno predstavljajo domači pohodniki, zaradi bližine državne meje na Trdinovem vrhu je ogromno tudi Hrvatov, iz drugih držav pa je planincev, predvsem zaradi lege, le za vzorec. V koči imajo trenutno približno trideset prenočiš, velika želja za bližnjo prihodnost pa ostaja adaptiranje srednje etaže doma, ki je po mnenju starejšega od bratov Mrhar že nujno potreben prenove. Tam bi radi uredili apartmaje, dodatne sobe s kopalnicami in planinsko učilnico.

Projekt za prenovo se je že začel, zdaj pa se bo začela faza zbiranja denarja. "Ne želimo si ustvariti hotela, naša želja je predvsem urejenost. Nočemo nikakršnega luksuza. Tu je velika težava predvsem ta, da je lastnik doma planinsko društvo, večina društev pa, kot vemo, nima financ v izobilju," razlaga Blaž, ki je v ta namen v sodelovanju s Pivovarno Laško Union na Gospodični začel prodajo spominskih kozarcev za večkratno uporabo, evro od nakupa kozarca pa predstavlja donacijo Gospodični za adaptacijo srednje etaže s prenočišči.

Premalo posluha mestne občine

Leta 2010 so na Gospodični prenovili glavni prostor doma, pa tudi skupna ležišča v najvišjem nadstropju, uredili pa so tudi kuhinjo in kupili dva pomembna stroja. Kot pravita brata Mrhar, bi si na Gospodični želeli predvsem več posluha Mestne občine Novo mesto.

Prostore v najvišjem nadstropju so v preteklosti že uredili, zdaj si želijo še prenove srednje etaže. Foto: Ana Kovač

"Dve leti nazaj smo dobili sredstva z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z ekipo smo pripravili vrhunski projekt za promocijo Gospodične, dobili smo tudi podporo države in Evropske unije, a je na žalost zaradi neposluha mestne občine in župana Gregorja Macedonija vse padlo v vodo. Gospodična je edina planinska koča na območju Novega mesta pod okriljem Planinske zveze Slovenije, a se vanjo vlaga premalo. Mestna občina Novo mesto je zagotovo ena najbolj gospodarsko razvitih v Sloveniji, a posluha za nas nimajo, takrat so nam dejali, da tega ni v načrtu za tisto leto, od projekta in podpisane pogodbe pa sem moral odstopiti," se z grenkim priokusom spominja Blaž.

Prostora za napredek še ogromno Planinski dom pri Gospodični je od 1. maja do 30. septembra odprt vsak dan razen ponedeljka in torka. Od 1. novembra do 30. aprila pa je dom odprt ob koncih tedna in praznikih. Foto: Ana Kovač

Prostora za napredek, pravi, je še ogromno. "Včasih mi je kar hudo, ko gledam druge planinske postojanke, kako se razvijajo, pri nas pa že nekaj časa vse stoji. Pred leti smo imeli že vse pripravljeno tudi za asfaltiranje ceste, a je občina takrat vztrajala, da si želi zeleni turizem in da naj bo na Gorjancih makadam. Cesta je bila pred enim mesecem urejena, potem pa je nastalo neurje, in tako gre ves trud v nič," pojasnjuje. Gabrje in Trdinov vrh – ter vmes tudi kočo Gospodično – namreč povezuje tudi cesta, a je ta zlasti ob slabem vremenu težje prevozna.

"Na tem mestu bi rad pohvalil novomeško poslanko in zdajšnjo državno sekretarko Urško Ban, ki nam je v preteklosti ogromno pomagala. Zaradi zahteve po plačilu dodatne trošarine za žganje je pred leti dosegla, da so v DZ spremenili zakon o trošarinah. Hkrati je poskrbela, da se je z betonskimi ograjami zavaroval del ceste, kjer je nastal prepad, le nekaj dni zatem, ko sem jo poklical, medtem ko novomeški župan sploh ni odgovoril na mojo e-pošto," razlaga Blaž, ki je prepričan, da je na postojanki nad Novim mestom prišel skrajni čas za spremembe.

Od doma je lep razgled od zahoda proti severu. Na zahodu vidimo Kočevski Rog; od zahoda proti severu se med Krko in Savo razprostira Dolenjsko gričevje, za njim se dviga Posavsko hribovje s Kumom, na obzorju pa vidimo Karavanke ter Kamniške Alpe. Med Gorjanci in Dolenjskim gričevjem je obširno Krško polje, lepo pa se vidi Novo mesto in Trško goro. Razgleda proti vzhodu in jugu ni, ker ga zakriva hrbet Gorjancev. Foto: Ana Kovač

"Ne vem, ali se pristojni bojijo masovnega turizma, a te bojazni zagotovo ni. Čas bi bil, da se začne razvoj, vse stvari so približno že 50 let iste, prav tako bi lahko na izhodiščih uredili parkirišča. Gorjanci in Gospodična so izpostavljeni na vsaki turistični brošuri Novega mesta, a za to se ne naredi nič. Tudi meni ni v interesu, da so celotni Gorjanci asfaltirani, a nekaj bo treba ukreniti. Tudi to je bilo v preteklosti že dogovorjeno, pa je zaradi želje po zelenem turizmu ostalo na ničli," se še spominja starejši od bratov Mrhar.

Predstavitev preostalih finalistk za Naj planinsko kočo: