Danes opolnoči se je iztekel 1. del poletnega izbora Naj planinska koča , v kateri bralci www.siol.net izbirate najboljšo planinsko postojanko leta 2020. Izmed vseh 156 planinskih koč pod okriljem Planinske zveze Slovenije (lanski zmagovalki letos "počivata") ste izbrali deset finalistk – pet koč v visokogorju in pet v nižjih legah. Večina je starih znank izbora, druge ste kot najboljše prepoznali prvič.

V šesti sezoni poletne akcije Naj planinska koča, ki jo na www.siol.net izvajamo skupaj s krovno organizacijo slovenskega planinstva, Planinsko zvezo Slovenije, ste svoje glasove lahko razporedili med 156 planinskih postojank, medtem ko lanski zmagovalki: Zasavska koča na Prehodavcih, naj visokogorska koča 2019, in Dom na Kofcah, zaradi pravil, ki narekujejo, da zmagovalna koča prihodnjo sezono ne more kandidirati za naslov, letos "počivata".

Kaj planinski koči daje predznak najboljša? Odgovorov je najbrž toliko, kot je ljudi, a na vrhu lestvice lastnosti, ki vas privabljajo v planinski dom, so brez dvoma: gostoljubnost oskrbnikov, dobra hrana, posluh za želje planincev, poznavanje okoliških gora, čistoča ... Svoj kamenček v mozaik priljubljenosti pa najbrž pristavi tudi dostopnost koče.

V finalu je tako deset planinskih postojank, ki ste jim namenili največ glasov – po pet koč iz kategorije naj planinska koča in po pet iz kategorije naj visokogorska planinska koča, kamor sodijo koče na višjih legah z oteženim dostopom.

Lani ste za naj planinsko kočo izbrali Dom na Kofcah, v kategoriji visokogorska koča pa ste največ glasov namenili Zasavski koči na Prehodavcih. Fotografija je z zaključne slovesnosti septembra lani na Kofcah. Foto: Ana Kovač

Laskav naziv Naj koča bosta prejeli planinski postojanki, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ vaših glasov in ki bosta po mnenju strokovne komisije, ta je novost v našem izboru, izpolnjevali vse ustrezne kriterije.

Drugi krog glasovanja se začenja danes in bo trajal vse do 3. 9. 2020. Med izborom so vsako sredo tedenska žrebanja, v katerih srečnim izžrebancem podarjamo praktične nagrade, ob izteku izbora pa bomo izžrebali glavnega nagrajenca, ki bo dobil nahrbtnik Thule.

FINALISTKE IZBORA NAJ PLANINSKA KOČA 2020 SO:

