Novost na priljubljeni izletniški točki, ki je marsikoga razjezila

Na majski seji je Občina Ig sprejela spremembe glede prometne ureditve ter varovanja narave in okolja na območju Iškega vintgarja. Tako bo po novem vožnja mogoča le še na novem parkirišču, medtem ko vožnja do objekta na Iški 28 ni več mogoča. Prepovedani bodo tudi pikniki in kampiranje.

"V poletnih mesecih je obiskovalcev na območju Iškega vintgarja zelo veliko. Trenutno je urejeno parkirišče pred samim objektom v vintgarju, katerega lastnik je Občina Ig. Vendar je parkirišče, ki sprejme približno 160 avtomobilov, hitro zapolnjeno. Obiskovalci zato parkirajo vzdolž občinske ceste, ki pelje v samo sotesko. Vožnja intervencijskih vozil je v tem času praktično nemogoča," je v gradivu za majsko sejo zapisal Uroš Čuden, višji svetovalec za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja.

Predlog je bil na seji soglasno sprejet. Po novem bo parkiranje mogoče na novo urejenem parkirišču na Tegljevi pustinji, od tu naprej pa bodo lahko vozile le organizirane skupine z avtobusi ter kolesi, lastniki zemljišč, najemniki objektov in vozila za izvajanje gozdne ter kmetijske dejavnosti.

Kazni od 83 pa do 200 evrov

Vožnja ne bo prepovedana z zapornico, saj bi tako onemogočili dostop vsem lastnikom zemljišč, ampak bodo tam stale table z napisom, da je vožnja do doma dovoljena le avtobusom in kolesarjem.

Podoben predlog so sicer na iški občini obravnavali že lani, vendar takrat ni dobil zadostne podpore.

Ob novi prometni ureditvi bo večja novost tudi prepoved piknikov in kurjenja na prostem. Kot je za Delo dejal župan Iga Janez Cimperman, so imeli od tega samo smeti. Kazni za nepravilno parkiranje oziroma kršenje predpisov glede piknikov se bodo gibale od 83,46 pa do 200 evrov.

"Malce razburjenja je, predvsem od mestnih ljudi, ki pravijo, da sem hodijo že 40 let, toda tega jim tudi zdaj nihče ne prepoveduje. Treba pa je ohraniti naravo tudi za prihodnjih 40 let. To je tudi območje medveda, tu naj bi bili še orli, gamsi in so tudi zaščitene rastline in vse to je treba varovati," poudarja župan.