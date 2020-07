Za tiste, ki imate v sebi kaj avanturistične žilice, vas bo morda pohodni izlet skupine petih kolegov premamil, da se tudi sami podate na kakšno tovrstno pot. Ni bila premierna, saj je lani zelo podobna delegacija odšla iz Ljubljane peš na najvišji vrh Slovenije Triglav. Letošnja je potekala od Ljubljane do Snežnika. No, ne povsem do vrha, ker je narava pokazala svojo moč. A ne samo takrat, tudi prej. In še ena stvar, ne zaupajte vedno stricu Googlu.

"Pragozd. Če je treba, grem z mačeto razredčit," je kolega poslal sliko teden pred odhodom in dal vedeti, da bo prvi izziv že kaj kmalu od štartne točke na Dolgem mostu v Ljubljani. A moramo res tukaj čez, je bilo povsem na mestu vprašanje. "Raje 7 ugrizov klopov kot en medvedov objem," je bil odgovor. No, nismo vsi verjeli, da bo treba dobesedno iskati pot skozi "džunglo" ljubljanskega barja do mosta vodovnega sistema Brest pri Črni vasi.

Skozi ljubljanski "pragozd". Prejšnji teden je bilo drugače, je pristavil, medtem ko smo nekateri ob hoji skozi zaraščeno okolje izrekali besedne zveze, ki izhajajo iz republik nekdanje skupne Jugoslavije. Zato pa je bil pogled na Ljubljanico ob hoji po mostu res lep in je odtehtalo vse skupaj.

K sreči ni nihče pristal v njej. A ni minilo veliko časa, ko smo dejansko namakali noge. In sicer v Iškem vintgarju. Do hribovske vasice Krvava peč smo morali čez sotesko. Dva korenjaka sta se podala po njenih robovih, trije smo udarili kar direktno po strugi.

Za vroče poletne dneve je Iška idealen prostor za sproščanje in uživanje v hladni vodi, ki je imela tokrat še zdravilno noto. Zlasti, če je gleženj zvit in ti ga mrzla voda hladi. Pa ne samo to, tudi za hlajenje hmeljskega zaklada je denimo dobrodošla. Če imate pravo obutev, si lahko pričarate lepo kanjoning dogodivščino.

Iški vintgar ima svoje čare

Niso tekli v klanec, ker bi imeli kondicijo. Razlog je bil drug.

Zanimivo je bilo, da so se poti obeh skupin združile na koncu iškega vintgarja, kjer nas je proti Krvavi peči spet pričakalo zaraščeno območje. Saj veš, tisto, ko čim hitreje hodiš in ne gledaš, v kaj se zaletavaš, samo da bi čim hitreje mine vse skupaj. No, in dva sva imela kar hiter tempo, dokler iz ozadja ne začnejo preostali trije teči in glasno govoriti. "Se jim pa mudi, oziroma so drugače tempirali tempo za v klanec," se je spredaj zaslišala šala.

Iški vintgar. Od tu naprej je levo pot proti Krvavi peči.

A se je izkazalo, da so jih napadli obadi. Enemu se je sicer čudežno uspelo izvleči, da ga niso prav nič popikali. Ko smo se želeli nekaj metrov višje ustaviti, so spet prileteli in udarili z novo močjo, zato si lahko predstavljate, s kakšnim tempom smo prišli do Krvave peči.

Krvava peč Ozračje je bilo ves čas izjemno soparno in ob pomanjkanju pijače ni treba dvakrat ugibati, katero pijačo si je peterica moških ob prihodu do Doma veteranov v Krvavi peči zaželelo. Kaj bi dali za mrzlo pivo, mislim mrzlo pijačo.

Ko v Krvavi peči pride kombi z vso zakladnico

Očitno smo imeli na tej poti res nekoga ves čas z nami, saj smo večkrat naleteli na osebo ali žival, ki nam je bila v veliko pomoč. Nad domom pri eni od redkih hiš slučajno zagledamo parkiran kombi, na katerem je pisalo meso in mestni izdelki, sadje in zelenjava, sladoled in pijača … Pri zadnji besedi smo zastrigli z ušesi in začeli sanjati, kako dobrodošlo bi bilo, da bi se s tem kombijem pripeljal mimo nas.

Dom veteranov na levi in rešilni kombi z dobrotami na desni.

Ni minilo nekaj minut in zagledamo, kako se dejansko spušča po hribu navzdol. V šprintu, skoraj tako kot nekoč Usain Bolt, smo stekli do ceste in gospoda zaustavili. Verjetno si je ustrašil, ker smo zatekli, kot bi želeli oropati kombi. Prvo vprašanje je bilo na mestu: "Gospod, imate morda pivo?" Ker smo bili že na Notranjskem, je bilo tudi narečje gospoda temu primerno. Tisti, ki prihajate s teh koncev, ne zamerite, ker izgovarjava ne bo pravilno zapisana. Ampak nekako tako je ostalo v ušesih: "Fantje, sem bil ravno na kava gor in se zdaj dol pelem. In veste kaj? Mrzlu pivu imam in ravno za vas. In še ceneje bo v lokali."

Prav takšni trenutki dajo dodatno energijo, ko pridejo na poti težji trenutki. In na gospoda, ki je pil kavo, smo se ta dan večkrat spomnili ter se dodobra nasmejali. Vendarle smo prvi dan naredili 46 kilometrov, kar je bilo bistveno več od načrtovanih 38. Dobro, kak kilometer ekstra smo prehodili tudi zaradi tega, ker smo zaupali stricu Googlu. O tem pozneje.

Google? Ne, pes Odi.

Naslednja točka, do katere smo morali priti, je bil Lepi vrh pri Velikih Blokah. Še prej pa nas je pot vodila do Sela pri Robu, kjer je prišlo do razdvojenosti. Ali gremo po Evropski pešpoti ali po poti, ki jo je označil Google in je bila nekaj kilometrov krajša? No, morala bi biti, ampak Google ne ve, da kakšna stranska pot ne obstaja več. Prav tako ne, ali je morda nov lastnik zemlje odstranil brv skozi potok …

Kot, da bi pes Odi, ki ni bil naš, vedel, da gremo do Velikih Blok. Skoraj 15 kilometrov je hodil z nami.

Ker smo že toliko prehodili in nas je še čakala pot do Velikih Blok, kjer je bil cilj naše prve etape, se je tehtnica pri odločitvi nagnila na tisto stran, ki je kazala manj kilometrov. Izkazalo se je, da je bila napačna odločitev zaradi prej omenjenih razlogov, a po drugi strani ne bi spoznali kužka Odija, ki je bil naš angel varuh in nam kazal pot.

Sprva smo mislili, da bo šel z nami le nekaj metrov in se vrnil nazaj na domačijo. A je kar hodil in hodil z nami, oziroma pred nami. Ko se je signal izgubil, se je izgubil tudi Google in morali smo skozi novo goščavo. Po strmem pobočju smo spet prečkali reko Iško, da smo prišli do ceste, ki je bila na zemljevidu.

"A ste kakšnega medveda srečali?"

A tudi te je kmalu spet zmanjkalo. "Če bo kakšen medved in kaj podobnega, bomo vedeli, ker bo Odi zagotovo zalajal," smo se smejali. Ko v ne pretirano prehodnem obdobju zagledaš še okostje jelenove glave z rogovi, si misliš, zakaj nismo šli Evropski pešpoti, pa četudi je bila daljša. Ni minilo dolgo in Odi prvič zalaja, mimo nas pa k sreči pridrvi le jazbec. Ko je drugič spustil glas, nismo nič videli. Nenehno je hodil pred nami. Kot, da bi vedel, kam gremo.

Po vseh peripetijah smo prišli do Lepega vrha, ki ne nosi zastonj tega imena. Obzorja so se razširila. Res lepi konci Slovenije, do katerih redki najdejo pot. Domačini so nadvse prijazni. Prvo, oziroma to je bilo drugo - najprej so nas namreč vprašali, od kod prihajamo in če smo nori, da smo šli peš iz Ljubljane - jih je zanimalo, kakšna je bila pot skozi gozdove. "A ste kakšnega medveda srečali?" Odgovorili smo z vprašanjem: "A jih je res tako veliko v okolici?" So, ampak se tudi medvedi bojijo ljudi in se jim umaknejo, so poudarili.

Ker se nam je že prikazoval tuš in kako bomo s sebe sprali vse, kar se je prijelo na našo kožo, smo se lotili še zadnjih pet kilometrov prvega dne. Jasno, po Googlovi poti. A ker nas je izneveril, smo pri sestopu z glavne ceste na stransko pot raje povprašali gospoda, ki je z vnukom – ta je vozil mobilno koso -, hodil nazaj proti domu. "Gospod, a bo ta pot prava do Velikih Blok? Ne bi radi več delali dodatnih kilometrov," smo vprašali in dobili odgovor: "Fantje, spodaj moj sin kosi s traktorjem in vam bo povedal, kje prečkati Bloščico." Spet čez vodo?

Čez potok Bloščica, v katerem ob polni luni kar mrgolijo veliki potoški raki

Ko pridemo do sicer lepega potoka Bloščica, je bil njegov sin kot naročen. Kje nam priporočate, da gremo najbližje do Velikih Blok, je bilo vprašanje na mestu, potem ko so bile noge pri nekaterih dodobra že ožuljene. "A vi veste, da se v naše konce pride prej z avtom kot pa peš iz Ljubljane," nas je nasmejal in nadaljeval: "Taku je. Ne bo šlu drugače, kot da greste čez potok. Veste, nov sosed je in je brv umaknu. Taku, da vam je to edina rešitev. Ena stvar je. Ko boste stopili v voda, se vam bo ugreznilo, ampak se ne ustrašite. Vse bo ok."

Lepi vrh nima kar tako takšnega imena. Preden smo z nogo dejansko stopili v Bloščico, nam je za "spodbudo" še povedal, da ob polni luni tu zlahka nalovijo 50 potočnih rakov. Ko nam je pokazal, kakšna je njihova velikost in kako velike klešče imajo, smo dobili cmok v grlu. A je dodal, da jih ne bo zdaj. Še sreča ...

Dejansko nas ni pet šlo čez potok, sicer je zelo pasalo namočiti noge, ampak šesterica. Odi je tudi skočil in nadaljeval pot z nami. Vse do Velikih Blok, kjer je bila naša zaključna postojanka prvega dne.

Prečenje potoka Bloščica po navodilih domačina.

Za naslednji dan je bilo nekaj negotovosti zaradi gležnja in žuljev, ampak smo vse nekako uredili, da smo lahko zjutraj nadaljevali pot. Po napornem dnevu je razumljivo pasal tuš, predvsem pa mrzlo pivo in dobra hrana v gostišču Miklavčič.

"Ko bi vi videli moj prst na nogi in kako to boli ... Ali si upaš pojamrati ženski, ki je rodila dva otroka?"

Po poti Martina Krpana proti Bločicam No, niso pa bili le žulji preglavica. Pobrali smo tudi veliko klopov, ki so se že zažrli v kožo, medtem ko smo nekatere odpihnili s telesa že na poti.

V bistvu pa je bila naša prva poteza, ko smo prišli v Velike Bloke, da smo poklica na Selo pri Robu. Kraj, kjer se nam je pridružil Odi. Opisali smo ga, če ga kdo pogreša, vendar o lastniku ni bilo ne duha na sluha. Zato pa smo ga spoznali naslednje jutro. Ko smo dali nahrbtnike na rame in začeli hoditi proti Bloški Polici, nas je na cesti zaustavil gospod v avtu. "A ste vi tisti, s katerimi je Odi vandral?" Videli smo, da je bil Odi v avtu. Pohvalili smo njegova psa in kolikokrat nas je rešil pri iskanju poti in da je lahko vesel, da ima tako skrbnega psa.

In spet smo bili peterica kot na začetku pohoda. Ravno, ko smo hodili mimo napisa Velika Krpanova pot, pa je eden od članov peterice potarnal nad bolečinami v najmanjšem prstu na nogi. "Ko bi vi videli, kakšen mezinec imam in kako to boli. Po mojem bi zelo jamrali," je dejal. A je hitro sledila opazka: "Si upaš to reči ženski, ki je rodila dva otroka?" Reakcija vseh je bila razumljiva. Na njegov račun smo se smejali, zato pa je bila pot ob dobri volji spet lažja. Vsaj prvi koraki.

Ne Google, ampak Evropska pešpot

Za drugi dan smo pri zajtrku sprejeli sklep, da strica Googla črtamo s seznama in se držimo Evropske pešpoti, zlasti od gradu Snežnik naprej.

Če boste kdaj v tistih koncih, je pred tem malce naprej od Bloške Police razcep za Križno jamo, ki je zelo lepa in ponuja celo možnost, da se po njej zapeljete s gumijastim čolnom - razumljivo je to vodena vožnja.

Naš cilj je bil v drugo smer. Po daljši hoji po asfaltirani podlagi se odločimo, da zavijemo v gozd in tam nadaljujemo pot proti Staremu trgu pri Ložu, ki je središče občine Loška dolina. Ker v nadaljevanju poti ni bilo nobene okrepčevalnice več, smo se odločili, da bo kosilo nekoliko bolj zgodnje. Gozdne jagode na poti namreč niso bile dovolj, da bi se konkretno najedli.

Zaustavili smo se v gostilni Škriban in lokalne ljudi povprašali glede poti na Snežnik. Zlasti nas je zanimala pot od gradu Snežnik naprej, saj do tja ni bilo predvidenih nevšečnosti. A ni bila negotovost le pod našimi nogami, ampak tudi glede dogajanja v zraku. Za tisto soboto je bilo napovedano močnejše deževje. Ob pogledu na radarsko sliko je vse lepo kazalo, saj je bila fronta ves čas prisotna v severozahodnem delu Slovenije v Julijskih Alpah in se ni premikala navzdol.

Malce smo se šalili, da še dobro, da lani, ko smo šli na Triglav, nismo imeli takšnega vremena, ker bi obrnili.

Prelepi grad Snežnik, pred pa tem prvič zastrigli z ušesi

Naš pogovor je za sosednjo mizo poslušal nekoliko starejši možakar in se kaj hitro vključil v pogovor. Povsem logično je, da bomo poslušali lokalca, ki ima zagotovo kakšen koristen nasvet za nas. Najprej smo se mu zdeli nori, da smo šli peš iz Ljubljane proti Snežniku, nato pa smo zastrigli z ušesi, ko je rekel, da je na Snežniku zelo nevarno v času neviht. "Na vrhu je odprtu in strele su lahku zelu nevarne. Jaz ne bi rinil gor, če vas nevihta ujame," je dejal z notranjskim narečjem.

Grad Snežnik je res nekaj posebnega.

Kmalu po nadaljevanju nas cesta pripelje do gradu Snežnik. Če še niste bili tam, ga pojdite pogledati, ker je res prelep. Pred njim smo se zapletli še v pogovor z gospo, ki je prodajala izdelke. Posvarila nas je, da nas bo tisti dan še zeblo, ker v okolici Snežnika piha, povrhu vsega pa je napovedano slabše vreme.

Takrat so mobilni telefoni še imeli signal, zato smo nemudoma pogledali radarsko sliko, ki pa je že bila nekoliko drugačna. Sicer je bila fronta še krepko nad Kranjem in tudi smer, po kateri se je gibala, ni dajala občutka, da se bo obrnila proti jugu Slovenije.

Markacije sveže pobarvane, pot zaraščena

Ponovi vajo čez goščavo. Ko smo takoj zatem zagledali povsem svežo markacijo za Evropsko pešpot (rumena pika obdana z rdečim kolobarjem) in tisto vsem znano rdeče-belo Knafelčevo markacijo, ki označuje več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti po vsej Sloveniji, smo rekli, to je to.

A so kmalu na repertoar prišle besedne zveze, ki jih radi izrečejo športniki, ko se jim kaj zalomi. "Naslednje leto grem raje hoditi po gorah kot po šavju," se je zaslišalo. Pot je bila praktično neprehodna in bi dejansko potrebovali mačeto, da bi se lažje prebijali skozi zaraščeno območje. "Počakaj, samo da pihnem klopa s prsta na roki," je bilo izrečeno po prvem napadu nevarne žuželke in čez par minut spet: "Še enega imam na drugi roki. Takoj bom."

"Pešpot je načeloma po Evropski pešpoti. Recimo, da to pomeni relativno pestro in praktično izbiro," je kolega rekel nekaj dni pred odhodom. In res se je izkazalo za pestro izbiro. Ko smo se prebijali skozi goščavo, sploh nismo razmišljali o vremenu. Signala tako ali tako nismo več imeli, Snežnik pa je bil videti še kar oddaljen. Vsaj tako, na prvi pogled, ko smo ga zagledali v daljavi.

Pogledi proti nebu vse pogostejši

Na vsake toliko časa smo se obračali in gledali v nebo, vendar ni bilo videti, da bi se nevihta približevala. Zato pa je po prečkanju džungle pot postala spet normalna za hojo, predvsem pa smo pogledovali proti mogočnemu Snežniku, ki ima svoje čare. Cilj je bil, da pridemo nanj, nato pa v nedeljo peš do Ilirske Bistrice in z vlakom nazaj proti Ljubljani.

Nikjer nismo srečali žive duše, le lisico, ki se je hitro umaknila, ko nas je zagledala. "Kmalu bomo prišli do zaselka, nato pa nas čaka še zaključni vzpon na Snežnik," je dejal kolega. Od tam bi morali narediti še 1000 višinskih metrov. Že pred tem je eden od peterice poprosil, če bomo lahko na Snežnik hodili složno, ker bo imel on svoj tempo. Kot skupina smo štartali in kot skupina bomo zaključili pot, zato sploh ni bilo debate, da bi se ločili.

Pogled proti Snežniku.

Še preden smo prišli do zaselka Leskova Dolina, smo se spomnili gospoda iz Krvave peči, od katerega smo kupili pivo. "Kaj bi dal, da bi kdo tu pekel čevapčiče in imel mrzlo pivo," se je zaslišalo. In ne boste verjeli, prav pod Snežnikom smo ujeli gospoda, ki se je počasi odpravljal domov. Bilo bi že kičasto, če bi res pekel čevapčiče. Zato pa nam je dal šesterčka hmeljskega izvora.

"Fantje, če vas bo nevihta dobila, ne bo dobru"

Ko smo odpirali pločevinke, smo hkrati pogledovali proti nebu, ki so ga vse hitreje začeli prekrivati temni oblaki. Sploh nam ni bilo treba vprašati, kar sam je v narečju načel temo: "Fantje, če vas bo nevihta dobila, ne bo dobru. Strele so lahku in bo nevarnu." Predlagal nam je alternativo, ki pa ni imela cilja na Snežniku, ampak v Gozdni hiši Mašun, ki je bila že v smeri Ilirske Bistrice.

Leskova Dolina. Na Snežnik in tvegati strele ter nevihto ali pot proti Mašunu? Izbira je bila logična. In pravilna.

Če se odločimo za to pot, je jasno, da ta konec tedna Snežnika ne bomo videli, ker bi nam zmanjkalo časa. Po tehtnem premisleku smo se skupno odločili, da se raje izognemo tveganju. Kljub vsemu smo bili še nekaj časa v negotovosti, saj nismo vedeli, če je gostilna odprta in če imajo kakšno prenočišče. Poklicati nismo mogli nobenega, ker ni bilo signala.

Kolega je poslal sporočilo svojemu dekletu, naj pokliče v gostišče in če bi nas lahko kdo počakal. Upali smo, da se je komunikacijski sistem vzpostavil in da je naše sporočilo prišlo do naslovnika, kamor smo bili namenjeni.

Predlagana pot se je izkazala za pravilno rešitev. Snežnik bo že počakal.

Tistih devet kilometrov smo hodili v hitrem tempu, saj je začelo že krepko pihati in nismo želeli, da bi nas nevihta dejansko ujela. Ko smo prišli do Mašuna in zagledali avte, smo si oddahnili. Čez nekaj trenutkov pa še enkrat. Prišla je nevihta. Ulilo se je kot iz škafa, grmeti je začelo na polno ... Pravilno smo se odločili, smo si rekli, saj bi nas nevihta dobila ravno na vzponu.

Štruklji v gozdni hiši Mašun.

V dveh dneh smo tako naredili 86 kilometrov. Nova sreča za nas je bila, da je bil v gostišču ravno kolega od prijatelja, ki se je dobrosrčno javil, da nas odpelje do Pivke, kamor smo si naročili prevoz za povratek v Ljubljano. Sicer bi lahko gor prespali, saj se je komunikacijski kanal med dekletom in oskrbnico le vzpostavil in nas je pričakovala. V zaselek se je nato pripeljal še kolegov oče, s katerim sta nas odpeljala do Pivke, še prej pa počakala, da smo pojedli slastne orehove štruklje in palačinke s sladoledom. Cuker je pač pasal.

Čeprav nismo prišli do Snežnika, bo popotovanje za večno ostalo v spominu. Zdaj še bolj, ker je zapisano. Na tovrstnih druženjih je veliko zabavnih, adrenalinskih … trenutkov, ki naredijo prijateljsko vez še tršo, hkrati pa že začnejo padati ideje za naslednji tradicionalno letni pohodniški izziv.

In ponarodeli rek "gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor," res drži, če želiš nekaj izsiliti, kar je izven tvojega dometa.

Sprejeli pa smo še en sklep, da bomo šli na Snežnik na enodnevni izlet in na ta način dali piko na i naši poti, saj je razgled tam zgoraj nekaj posebnega. Z njegovega vrha se oko zazre do naših Alp, italijanskih Dolomitov, Gorskega Kotarja in do kvarnerskih otokov.