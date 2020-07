Poletne nevihte so zelo nepredvidljive. Najbolj pogoste so v popoldanskem času, zato je najbolje, da se v gore odpravite zarana, ob 4. ali 5. uri in ste popoldne že na varnem v planinski koči ali v dolini, svetujejo na Planinski zvezi Slovenije.

Poletne nevihte so zelo nepredvidljive. Najbolj pogoste so v popoldanskem času, zato je najbolje, da se v gore odpravite zarana, ob 4. ali 5. uri in ste popoldne že na varnem v planinski koči ali v dolini, svetujejo na Planinski zvezi Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Popoldanske plohe in nevihte so v zadnjih dneh že večkrat pokazale svoj pravi obraz. Te niso prijetne v dolini, kaj šele v gorah. Kaj storiti, če nas kljub dobro načrtovani turi in obetavnim meteorološkim napovedim nevihta preseneti tudi v gorah?

Rana ura, zlata ura. Zlasti poleti v gorah.

Pred odhodom v gore najprej preverite vremensko napoved, v poletnih dneh pa predvsem sledite načelu rana ura, zlata ura.

V gore se je predvsem poleti pametno odpraviti že v zgodnjih jutranjih urah, to je že pred 4. ali 5. uro, kar pomeni, da boste do popoldneva, ko se poletne nevihte rade razbesnijo, že v planinski koči ali pa celo v avtomobilu oziroma v dolini.

Med turo spremljajte razvoj vremena in se sproti odločajte, kako boste pot nadaljevali, če sploh.

Opazujte nebo in oblake. Visoki oblaki bele barve, ki se razvijajo vertikalno, na vrhu pa se oblikujejo v obliko nakovala in postajajo vedno bolj črni, so skoraj zanesljiva napoved hude ure. Če jih opazite, je najbolje, da čim prej sestopite ali se zatečete v planinsko kočo.

Bodite pozorni: visoki oblaki bele barve, ki se razvijajo vertikalno, na vrhu pa se oblikujejo v obliko nakovala in postajajo vedno bolj črni, so skoraj zanesljiva napoved hude ure. Foto: Matjaž Šerkezi/PZS

Strele najraje udarijo v izpostavljene točke

Če vas kljub vsemu ujame nevihta, potem je nujno, da sestopite z grebenov in izpostavljenih vrhov, zlasti če ste na območjih, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa, ki privabljajo elektriko. Strele namreč najraje udarijo v izpostavljene točke.

Prav tako je pomembno, da se znebite vseh kovinskih predmetov, tudi cepina in kovinskih steklenic, a jih ne zavrzite. Samo shranite jih na varno mesto, saj jih boste pozneje znova potrebovali.

V primeru strel se znebite vseh kovinskih predmetov, tudi cepina in kovinskih steklenic, a jih ne zavrzite, saj hih boste po koncu neurja še kako potrebovali. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Oblecite se v suha oblačila in ogrnite v astronavtsko folijo ali veliko vrečo za smeti, če jo imate pri sebi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Počepnite na hrbtno stran nahrbtnika ali zloženo varovalno vrv. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najbolj varni boste v planinski koči, v skrajni sili tudi na melišču

Pred udarom strele boste najbolj varni v planinski koči, če pa je do tja predaleč, je dokaj varno tudi na melišču.

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, alpinistični inštruktor in gorski reševalec Matjaž Šerkezi svetuje, da se usedete na vrv ali hrbtno podlogo od nahrbtnika, noge spravite v nahrbtnik in oblečete v zaščitna oblačila, ki jih predhodno shranite v plastično vrečko, kar jih bo ohranilo suhe. Ogrnite se z astronavtsko folijo ali veliko, 120-litrsko črno vrečo za smeti, če jo imate, in ostanite v počepu z nogami skupaj oziroma čim nižje.

Izogibajte se osamelih in izpostavljenih objektov, kot so drevesa, viharniki, žandarji ... in pazite, da se sami ne izpostavite.

S telesom se ne dotikajte sten, po katerih se lahko "sprehodijo" blodeči se tokovi strele. Če ste v kotanji ali jami, je najvarnejše mesto sredina jame oziroma kotanje.

Če se znajdete na robu police, je dobro, da se pripnete z vrvjo, ki naj od vas naprej teče po tleh.

Gorski reševalec Jani Bele o ukrepih v primeru srečanja z nevihto v gorah:

Izogibajte se skalam rdeče barve

V primeru nevihte in udarov strele bodite pozorni na skale rdečkaste barve, saj rdečina pomeni, da gre za skalo, ki vsebuje kovine in lahko privabi elektriko. Enako velja za drevesa, ki so razklana in dajo vedeti, da gre za območje, kjer so te nevarnosti mogoče.

Tudi vlažne grape in žlebovi, po katerih teče voda, so zelo verjetna mesta za udar strele.

Foto: Pixabay

30 sekund

Ko med bliskom in gromom preteče vsaj 30 sekund, pomeni, da je varno, da nadaljujete hojo, saj se nevihta umika na drug konec. Če se za sestop odločite že prej, poskrbite, da bo razdalja med vami in drugimi člani skupine vsaj 20 metrov.

Preberite še: