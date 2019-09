Postavili smo piko na i: ko Prehodavci pridejo na Kofce #foto #video

Kofce nad Tržičem so gostile skupno praznovanje zmagovalk izbora za naj planinsko kočo 2019. Domu na Kofcah in Zasavski koči na Prehodavcih smo podelili plaketo, ki bo njihove obiskovalce spominjala na laskavi naziv.

Kofce nad Tržičem so gostile skupno praznovanje zmagovalk izbora za naj planinsko kočo 2019. Domu na Kofcah in Zasavski koči na Prehodavcih smo podelili plaketo, ki bo njihove obiskovalce spominjala na laskavi naziv. Foto: Ana Kovač

Na Kofcah pod Košuto smo danes oskrbnikoma zmagovalnih koč, Doma na Kofcah, ki je slavil v kategoriji naj planinskih koč, in Zasavske koče na Prehodavcih, ki je zbrala največ glasov v kategoriji visokogorskih koč, podelili plaketi, ki bosta njihove obiskovalce spominjali na laskavi naziv naj koča 2019, in tako postavili piko na i peti sezoni akcije Naj planinska koča. V njej z vašo pomočjo dajemo častno mesto tistim, ki si ga po vašem mnenju najbolj zaslužijo.

Piko na i peti sezoni akcije Naj planinska koča, ki jo skupaj s Planinsko zvezo Slovenijo in Planet TV izvajamo na Siol.net, smo postavili na Kofcah. Na idilični lokaciji v osrčju Košute, 1488 metrov nad morjem, smo zmagovalnima kočama Domu na Kofcah in Zasavski koči na Prehodavcih podelili častni plaketi.

Vreme, kot se šika, okusna hrana, kakršne so obiskovalci na Kofcah vajeni, in družba dobre volje so zagotovilo za dober dan v gorah.

Kofce so gostile sklepno prireditev akcije Naj planinska koča 2019. Foto: Ana Kovač

Vsega naštetega smo bili danes deležni na Kofcah, kjer smo na prireditvi ob koncu pete sezone izbora Naj planinska koča najzaslužnejšim predali plaketo, ki bo obiskovalce Planinskega doma na Kofcah in Zasavske koče na Prehodavcih spominjala na laskavi naziv naj planinska in naj visokogorska planinska koča.

V kategoriji naj visokogorskih planinskih koč ste letos največ glasov namenili Zasavski koči na Prehodavcih. Majhna, a zelo gostoljubna planinska postojanka stoji na nadmorski višini 2071 metrov v osrčju Julijskih Alp, poleg domačnosti pa se ponaša tudi z izjemnimi razgledi. Foto: Dan Briški

Za gostoljubje v Zasavski koči na Prehodavcih skrbita oskrbnik Jure Brečko, ki že petnajst let diha s kočo, in Tea Dernovšek, v veliko pomoč jima je tudi vedno prijazna in ustrežljiva Vesna Jug (na levi). Zmaga v kategoriji naj visokogorskih koč jih je zelo presenetila. "Res smo pozitivno presenečeni, da lahko majhna koča in majhno planinsko društvo s skromnostjo in domačnostjo postaneta tako znana in priljubljena med planinci," je ob laskavem nazivu pripomnil Brečko. Foto: osebni arhiv

V imenu oskrbniške ekipe, ki bo najverjetneje še prvi teden v oktobru vztrajala na svojem delovnem mestu na Prehodavcih, je plaketo za naj kočo v visokogorju prevzel Jože Šušteršič, predsednik PD Radeče. Na fotografiji v družbi podpredsednika Planinske zveze Slovenije Mira Eržena in novinarke Siol.net Alenke Teran Košir. Foto: Ana Kovač

Ljubitelji gora ste se zanju odločili v zelo širokem naboru. Kar 157 planinskih koč (vse oskrbovane planinske koče, razen lanskih zmagovalk Valvasorjevega doma pod Stolom in Klemenče jame pod Ojstrico, saj tako narekujejo pravila izbora) smo vam ponudili v prvem krogu glasovanja in vi ste jih s svojimi glasovi izbrali deset, po pet v vsaki kategoriji.

Po drugem krogu glasovanja sta se izkristalizirali dve imeni: Planinski dom na Kofcah, reden finalist akcije, in Zasavska koča na Prehodavcih, ki na višini 2071 metrov idilično kraljuje v osrčju Julijskih Alp.

V kategoriji planinska koča ste za najboljšega prepoznali Dom na Kofcah, ki ga blizu in daleč poznajo po odličnih štrukljih. Za gostoljubje in razvoj doma že 22 let skrbi družina Vogelnik, zadnja leta pa krmilo priljubljene koče zgledno upravlja Peter Vogelnik. Foto: Ana Kovač

Sloves štrukljev s Kofc seže tudi čez slovensko mejo, dobite pa jih tudi na ljubljanski tržnici in v Bistrici pri Tržiču. Foto: Ana Kovač

Kaj sta o zmagovalnih kočah povedala predsednika planinskih društev Radeče in Tržič?

Jože Šušteršič iz PD Radeče o tem, kaj Zasavsko kočo na Prehodavcih dela tako posebno?

Uroš Ahačič, predsednik PD Tržič, o ključu za uspeh Kofc in tamkajšnjega planinskega doma:

Iskrene čestitke zmagovalkama, vam, dragi ljubitelji gora, pa še enkrat hvala za glasove in s tem dragoceno pomoč pri izboru.

Preberite še: