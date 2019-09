Zakonca Štremfelj: Everest je na njiju pustil poseben pečat

Obstaja nevidna nit usode, ki povezuje sorodni duši, pravi himalajska legenda. Nekdo nad nami naj bi jo ovil okoli gležnjev tistega para, za katerega usoda želi, da se poveže. Te niti ne more pretrgati nihče. Mariji in Andreju Štremflju se je pod noge zapletla pred več kot 40 leti. A njima usoda ni namenila "le" niti. Povezuje ju kar plezalna vrv.

"Plezanje je v naši družini kot dihanje, zatorej brez njega enostavno ne moremo," pravita v en glas soustvarjalca alpinističnih presežkov, legendarna zakonca Štremfelj. Danes 62-letna Marija in Andrej sta se v nedrja najzahtevnejših gorstev sveta zapisala že pred desetletji. Danes ob lažjih in krajših kot starša in stara starša svoja legendarna doživetja raje obujata, kot da bi jih ponavljala. "Zame je bil Everest enkrat dovolj, za Andreja pa je bilo dovolj dvakrat," pravi Marija 40 let za tem, ko je od daleč stiskala pesti za mladega soproga, ki se je takrat z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec povzpel na najvišji vrh sveta.

Na goro, na kateri je že enkrat stal Andrej, je kmalu zakorakala tudi Marija. Pred 29 leti sta postala prvi zakonski par na Everestu in se s tem dosežkom vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Marija je istočasno prva Slovenka in 13. ženska na svetu z osvojenim Everestom. Najbliže zvezdam sta nadaljevala tudi kot mlada starša: skupaj sta se povzpela na kar štiri osemtisočake.

"V naravi se izkristalizira tisto najbolj človeško, kar nosiš v sebi - brez mask, brez vsega. To naju povezuje že 40 let in skupaj sva močnejša." (Marija Štremfelj)

Andrej je dobitnik dveh najprestižnejših alpinističnih nagrad Piolet d'Or, po naše "zlatega cepina". Leta 1992 je zlati cepin (sploh prvi v zgodovini podeljevanja te nagrade) skupaj z Markom Prezljem prejel za prvenstveni vzpon po južnem stebru gore Kangčendzenge.

Leta 2018 pa je kot prvi Slovenec prejel najžlahtnejši cepin, in sicer tistega za življenjsko delo. "Največja zahvala gre lepi gospe, ki mi jo je Bog dal pred 40 leti, moji ženi Mariji. Zaslužna je vsaj za polovico zlatega cepina," je ob predaji nagrade iz rok Luke Lindiča vidno ganjen povedal Andrej.

"Hribi te naučijo, da v življenju veljata poštenost in odkritost do sebe in drugih. Resnica je tista, ki osvobaja. In ta občutek je legendaren." (Andrej Štremfelj)

"Skupaj sva močnejša"

Marija je prava gorska dama, kot nadvse vztrajni, potrpežljivi in prilagodljivi ženski pa se ji malce s kančkom nostalgije vendarle zatrese glas: "Najlepše stvari v življenju so tiste, do katerih prideš z vztrajnim premagovanjem težav. V naravi se izlušči tisto najbolj človeško, kar nosiš v sebi. Brez mask. To naju povezuje že 40 let. Skupaj sva močnejša." Ponosno pogleda svojega Andreja, ki ji vrne pogled brezpogojnega zaupanja. Kot bi bila v navezi nekje visoko v steni.

"Dva se morata imeti iskreno in zares rada. To je predpogoj. Ter veliko potrpežljivosti in prilagajanja. To je potrebno, da je partnerstvo uspešno. Da sta oba pripravljena sodelovati pri reševanju problemov, vsak s svoje strani," nam je Marija zaupala recept za dolgotrajno ljubezen, zvezo, navezo in partnerstvo. "In to, da si znamo odpustiti, če ušpičimo kakšno traparijo," se še namuza.

Marija in Andrej, usodno predana življenju in drug drugemu, ostajata majhna in ponižna. Njune gore in izzivi pa veliki in mogočni. Kot licencirana gorska vodnika skalo, stene, vertikalo in vse radosti, ki jih nudijo gore, okušata še naprej. S svojim znanjem in izkušnjami delita srečo.

Laško "#NALEGENDE x Marija in Andrej Štremfelj" je še eden v nizu filmov #NaLegende, s katerim se legendarna blagovna znamka Laško poklanja velikim karakterjem slovenskega športnega prostora. Gre za osebne izpovedi izbranih legend, ki so na najrazličnejše načine povezane s področji in panogami, ki jih Pivovarna Laško kot sponzor podpira. Kratki filmi temeljijo na osebni izpovedi legend in njihovi navdihujoči življenjski zgodbi. Legendarne karakterje in blagovno znamko družijo enake vrednote. Takšne, ki odlikujejo močne in samozavestne karakterje.



Vsak kratki film #NaLegende predstavlja poklon izjemnim osebnostim, ki so zaradi svojih dosežkov v očeh ljudi postale legende.