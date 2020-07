Če ste v zadnjem času hodili po Dolini Triglavskih jezer in se ustavili tudi pri Dvojnem jezeru, ste najbrž opazili, da so v njem razporejene ribiške mreže.

Galerija izlova rib iz Dvojnega jezera (foto: Ana Kovač)

Ribe v visokogorska jezera ne spadajo

Te so del obsežnega štiriletnega projekta Vrh Julijcev, ki ga vodi javni zavod Triglavski narodni park, izvaja pa Zavod za ribištvo, ki si prizadeva izloviti vse ribe iz jezera. Ribe namreč v visokogorska jezera ne spadajo, saj uničujejo ekosistem, posledično pa se na jezerski gladini nabirajo alge.

Miha Ivanc z Zavoda za ribištvo. Foto: Ana Kovač

Po besedah vodja projekta Mihe Ivanca z Zavoda za ribištvo, ki je odgovoren za izlov rib in njihovo analizo, sta v Dvojnem jezeru prisotni dve vrsti rib.

Poleg jezerske zlatovčice je v jezeru še pisanec, ki se je tam pojavil pozneje, najverjetneje kot vaba za zlatovčice, zaradi hitrega razmnoževanja te vrste pa se stanje v jezeru še dodatno poslabšuje. Da bi se ekosistem v jezeru lahko znova približal naravnemu stanju, je treba ribe odstraniti.

Zgoraj jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), v sredini in spodaj pisanca (Phoxinus phoxinus). Aehiv: ZZRS.

Obe vrsti rib je v jezero prinesel človek, jezerske zlatovčice so leta 1991 Bohinjci pripeljali kar s helikopterjem. Najbrž je šlo za nevednost, da s tem škodijo okolju, in ne za namerno škodljivo dejanje. "Res je, ljudje čistost jezera napačno enačijo s prisotnostjo rib. Ponekod so ribe res indikator, da je voda čista, a za alpska in visokogorska jezera to ne velja," opozarja Ivanc.

"Ker v jezeru takrat ni bilo rib, se je njihova populacija močno razširila. Ribe so imele dovolj hrane in prostora ter nobenega sovražnika," je pojasnil sogovornik.

Foto: Ana Kovač

Z vnosom rib se je porušilo naravno ravnovesje že tako občutljivega ekosistema

Z vnosom rib v visokogorska jezera se je porušilo naravno ravnovesje že tako občutljivega ekosistema, vodne rastline pa so se začele nenadzorovano množiti.

Zaradi prisotnosti rib v jezeru so se v njem začeli odvijati različni procesi – zmanjkalo je planktona, alge so se še dodatno razcvetele, ribam pa je začelo zmanjkovati prostora, je razloge za nezaželenost rib v triglavskem jezeru pojasnil Ivanc, s katerim smo se pogovarjali v torek, ko je z ekipo Zavoda za ribištvo obiskal jezero, kjer od 18. junija letos poteka izlov rib.

V sklopu projekta Vrh Julijcev bosta potekali dve fazi: najprej bodo izlovili pisanca, nato pride na vrsto še zlatovčica. Foto: Ana Kovač

Dve fazi izlova: najprej pisanec, nato zlatovčica

Izlova se lotevajo v dveh fazah. Letošnje poletje se bodo v začetni fazi posvetili intenzivnemu izlovu pisanca, ki glede na izkušnje iz tujine predstavlja bistveno večjo nadlogo od jezerske zlatovčice, saj zaradi številčnosti še bolj drastično poslabšuje stanje jezera, v letih 2021 in 2022 pa pride na vrsto še jezerska zlatovčica.

Izlov bo potekal po uveljavljeni metodologiji, z uporabo ribjih pasti, zabodnih mrež in elektrike.

Pričakuje se, da bodo v treh letih intenzivnega lova ribe povsem odstranili iz jezera.

V Dvojnem jezeru je trenutno 40 ribiških mrež. Foto: Ana Kovač

Prve mreže so v Dvojnem jezeru postavili že leta 2000 in v samo dveh dneh ulovili dobrih 100 kilogramov rib, a ker se je zapletlo pri financiranju projekta, so ga morali začasno opustiti.

Zdaj so jim razmere bolj naklonjene, naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Foto: Ana Kovač

Izlov rib, ki bo omogočil, da bo jezerski ekosistem dobil priložnost, da se približa naravnemu stanju, so začeli 18. junija letos.

Prejšnji teden so iz jezera potegnili 25 kilogramov rib, ki so jih odpeljali na dodatne preiskave, med drugim bodo pregledali tudi vsebino njihovega želodca.

Na Institutu Jožef Stefan se menda zanimajo za vzorce rib, da bi pregledali, koliko imajo v sebi plastike.

Vse ulovljene ribe stehtajo in podrobno analizirajo. Foto: Ana Kovač

Ribe tudi v Krnskem jezeru, a tam ni takšnih težav

Zanimivo je, da sta tudi v Krnskem jezeru prisotni dve vrsti rib, a jezero ni tako onesnaženo kot Dvojno jezero.

"Razlog je v tem, ker je jezero večje in globlje in ker v bližini ni planinske koče. Lani je bilo jasno dokazano, da obstaja povezava med izpustom iz kanalizacije in bogatim cvetenjem alg, iz česar lahko sklepamo, da za spremembo ekosistema niso krive samo ribe, ampak določen delež prispevamo tudi obiskovalci gora oziroma bližnja planinska koča," je povedal Ivanc.

Foto: Ana Kovač

Obeta se nadgradnja čistilne naprave v koči pri Triglavskih jezerih

Ker torej na stanje Dvojnega jezera negativno vplivajo tudi odpadne vode iz koče ob Triglavskih jezerih, se bodo v sklopu 3.7 milijona evrov vrednega projekta Vrh Julijcev, ki ga sofinancirata evropski sklad za regionalni razvoj ter ministrstvo za okolje in prostorm, lotili še te problematike.

Po besedah Dušana Prašnikarja iz Planinske zveze Slovenije je bila v kočo leta 2010 sicer vgrajena čistilna naprava, a ta ne deluje po pričakovanjih, zato bo treba poskrbeti za njeno nadgradnjo.

Foto: Ana Kovač

Za izboljšanje stanja jezera bodo iz njega odstranili tudi alge, s čimer bodo zmanjšali količino hranil, povečali pa bodo tudi nadzor nad nepravilnimi ravnanji obiskovalcev, med katerimi izstopa predvsem kopanje v jezeru.

Foto: Ana Kovač

V precej slabem stanju je tudi jezero na Planini pri Jezeru, kjer so bile ribe naseljene že okoli leta 1957. Javni zavod TNP je tam lani izvedel odstranjevanje alg iz jezera.

