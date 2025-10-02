Slovenci trojni balkanski prvaki v planinski orientaciji

Slovenske ekipe so na balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki ga je od 26. do 28. septembra gostila Severna Makedonija, dosegle tri prva in tri druga mesta ter ekipni pokal za skupno drugo mesto.

V štirih starostnih kategorijah so se pomerili planinci iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije in Slovenije. Naslova balkanskih prvakov med seniorji so se veselili v Planinskem društvu (PD) Poljčane, med juniorji v PD Celje Matica in med pionirji v PD Ljubljana Matica (OŠ Sostro). Slovenske ekipe so domov odnesle še tri druga mesta, in sicer PD Polzela med veterani, PD Gornja Radgona med juniorji in PD Tabor (POŠ Tabor) med pionirji.

Tekmovanje, ki predstavlja skupek znanj, izkušenj in uporabe tehničnih naprav za gibanje v naravi, še posebej v gorskem svetu, je potekalo v obliki ekipnega tekmovanja v štirih starostnih skupinah: pionirji (do 15 let), juniorji (do 18 let), seniorji (od 18 do 45 let) in veterani (nad 45 let). Tekmovalci z zemljevidom in kompasom v rokah so se na planini Vodno pomerili na nočni in dnevni preizkušnji, obvladovanju razvedanja na terenu in planinskih vozlov pa so morali v starejših kategorijah dodati še teoretično znanje planinskih vsebin in vrisovanje kontrolnih točk. Slovenske barve je zastopalo 40 tekmovalcev v devetih ekipah v vseh starostnih kategorijah.

Med seniorji so se zmage veselili v PD Poljčane, kjer imajo že serijo naslovov državnih prvakov v planinski orientaciji, balkanski prvaki pa so postali že leta 2019. Izkušeno in hitro ekipo so sestavljali Urška Šplajt, Nejc Belec, Jaša Gričnik, Jernej Rupnik in vodja Rok Skerbiš, ki je povedal: "Tekmovanje je potekalo na planini Vodno, kjer ni manjkalo dobrih orientacijskih poti, ki pa nam zaradi megle žal niso nudile lepih razgledov. Kot ekipa smo dobro sodelovali in našli vse kontrolne točke. Z izidom tekmovanja smo zelo zadovoljni, ker že nekaj let nismo dosegli prvega mesta."

Foto: Matjaž Žohar - Biba V kategoriji juniorjev se je najbolj izkazala ekipa PD Celje Matica, ki šele drugo sezono tekmuje v planinski orientaciji, pa je že postala balkanska prvakinja - v dijaški zasedbi Lea Vrečko, Iva Friderich, Jernej Kopitar in Svit Janc. "Balkansko prvenstvo je bilo kar velik izziv, saj smo morali biti obe tekmi, tako nočno kot dnevno, v odlični fizični pripravljenosti, kljub temu pa smo morali ves čas ostati zelo zbrani. Navdušilo nas je predvsem to, da smo letos zadnje leto tekmovali med juniorji in smo želeli dati vse od sebe - ter uspešno in z lepimi spomini zaključiti to sezono," je poudarila Vrečko in dodala: "Najzahtevnejše je bilo predvsem ohranjati dober tempo na obeh tekmah in vztrajati ter se potruditi do konca. Zmaga nam pomeni potrditev, da gremo v pravo smer. Je tudi potrditev, da znamo stopiti skupaj, ko je najtežje, in vztrajati kot skupina, ne glede na rezultate."

Med najmlajšimi pionirji so v balkanski konkurenci slavili mladi planinci iz PD Ljubljana Matica, učenci OŠ Sostro: Zarja Šturm, Maša Šubelj, Aljaž Bučar, David Škufca in Urban Likovič, mentorja katerih sta Petra Grünfeld in Jože Drab."Ob odličnih dosežkih naših planincev je težko razumeti, da je bila Slovenija 'le' skupno druga in ne zmagovalka - a ena članska ekipa prinese toliko točk, da jih ne moreš nadoknaditi z najboljšimi v drugih kategorijah. Če bi to prej vedeli, bi zagotovili še eno seniorsko ekipo. Sicer pa moram pohvaliti prijetno vzdušje, uigrano slovensko ekipo in za orientacijo odličen teren," je črto pod prvenstvom potegnil Matjaž Žohar - Biba, vodja slovenske delegacije iz Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.