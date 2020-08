Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Mavrič in Jaka Perne sta delo v Planinskem domu Ušte - Žerenk, ki ste ga s svojimi glasovi poslali v finale izbora Naj planinska koča, začela le nekaj dni pred splošno karanteno v Sloveniji.

Nika Mavrič in Jaka Perne sta delo v Planinskem domu Ušte - Žerenk, ki ste ga s svojimi glasovi poslali v finale izbora Naj planinska koča, začela le nekaj dni pred splošno karanteno v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Med finaliste planinskih koč, ki ležijo na nižjih legah in so lažje dostopne, so ljubitelji gora znova uvrstili tudi Planinski dom Ušte - Žerenk. Netipičen planinski dom, zgrajen leta 2013, je s 658 metri nadmorske višine eden najnižje ležečih planinskih domov v Sloveniji, a še zdaleč ne najnižji. Spada pod okrilje Planinskega društva Moravče, za njegovo gostoljubje pa od 1. marca letos – slaba dva tedna pred razglasitvijo epidemije, ki je krepko spremenila leto 2020 – skrbita Nika Mavrič in njen partner Jaka Perne.

Planinski dom Ušte - Žerenk leži v Občini Moravče, natančneje na hribu med Moravčami in reko Savo na nadmorski višini 658 metrov. Če se vam bo ime zdelo prezapleteno, se spomnite na dve katastrski območji, ki ju povezuje, ali še raje dve domačiji, ki ju povezuje – Ušte in Žerenk.

Planinski dom Ušte - Žerenk spada pod okrilje Planinskega društva Moravče in je njihov edini planinski dom. Foto: Ana Kovač

Morda bi pomislili, da je dom s 658 metri nadmorske višine najnižje ležeči v Sloveniji, a še zdaleč ni tako.

Planinski dom Ušte - Žerenk je na razpredelnici nadmorskih višin, na katerih najdete različne koče, šele na 20. mestu.

S samo 355 metri je najnižje ležeča koča v Sloveniji Planinski dom Milana Šinkovca, na drugi strani razpredelnice pa je najvišje ležeča koča Triglavski dom na Kredarici, ki stoji 2515 metrov nad morjem.

Jaka in Nika s hčerko Mijo in štirinožnim prijateljem Pacom. Foto: Ana Kovač Dom spada pod okrilje Planinskega društva Moravče, ki je zelo uspešno pri vabljenju novih članov (svoje prostore imajo prav v kleti doma, ki je edini planinski dom tega društva) in je zelo priljubljeno shajališče pohodnikov iz Moravč in Zasavja ter destinacija za družine.

To tradicijo želita nadaljevati tudi nova najemnika doma – Nika Mavrič in Jaka Perne –, ki sta 1. marca letos nastopila novo delo in se s hčerko preselila v dom, nato pa že manj kot dva tedna pozneje zaradi razglasitve epidemije morala zapreti vrata.

A tudi v tem času niso mirovali. Danes se zdi, kot da jim je ta faza celo olajšala prehod v nove službene in življenjske obveznosti.

Jaka skrbi za kuhinjo, Nika pa za strežbo in zanimive detajle v domu in njegovi okolici. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"To obdobje smo dobro izkoristili, predvsem za izdelavo otroških igral, v bližini doma načrtujemo tudi postavitev kozolca," je povedal Perne, ki je pred pisanjem novega življenjskega poglavja delal kot kuhar v restavraciji Mihovec v Medvodah.

"Ko smo v začetku maja spet odprli vrata doma, je bil obisk ogromen. Ljudje so komaj čakali, da bo vse po starem," se spominja Perne.

Karanteno sta izkoristila za izdelavo otroških igral, ki v teh dneh dobivajo končno podobo. Foto: Ana Kovač

Od nekdaj je sanjal, da bi imel nekaj svojega, pravi njegova življenjska sopotnica. "Nekaj majhnega, nikakor planinske koče, no, potem pa je našel tole, ampak odlično, da je. Zelo sva zadovoljna tukaj," pravi Nika. "Ko prideš sem, se preprosto zaljubiš."

Kot rečeno, Planinski dom Ušte - Žerenk ni tipična planinsko koča. To se pozna tudi na njihovem jedilniku, ki so ga že prejšnji najemniki povsem prilagodili gostom.

Tudi nova šefa na Uštah nadaljujeta tradicijo nedeljskih kosil, med tednom pa si želita uvesti dneve, ki bodo posvečeni določeni jedi.

Foto: Ana Kovač

"Recimo, da bi lahko en dan pekli pice, Jaka pripravi odlične, en dan na primer ribe, ob koncih tedna bi še naprej ponujali kosila in jedi na žlico, pod črto pa želimo ohraniti planinsko hrano," zagotavlja Nika, ki v novem dvojcu na Uštah skrbi za ideje, Jaka pa svoj delež prispeva z izvedbo.

No, v resnici je tako, da Niko najdete za točilnim pultom, je pa njen podpis viden na vsakem koraku, saj je zadolžena tudi za dodelano estetsko podobo zunaj doma, Jaka pa se najbolj domače počuti v kuhinji.

V domu so tudi ležišča, koriščenje turističnih bonov pa ta hip še ni mogoče, a se sogovornika trudita, da bo v kratkem drugače. Foto: Ana Kovač

Med tednom dom večinoma obiskujejo domačini, ob koncih tedna pa prihajajo ljudje od vsepovsod.

"Od družin do večjih pohodniških skupin, gostimo pa tudi različna praznovanja," našteva Nika. "Kar zadeva delo, ob koncih tedna res tolčemo maratone."

V bližini doma na Uštah, ki je priljubljena destinacija za mlade družine, je ranč s konji, s terase in balkona se razteza lep razgled na Moravče, v jasnem vremenu pa se vidi vse do Triglava. V bližini so vrhovi, kot je Sveti Miklavž, pohodniki pa se radi podajo tudi na Zasavsko sveto goro.

Foto: Ana Kovač

Dom je odprt vse dni, razen ob sredah, ko si družina Perne privošči "nedeljo" oz. njihov družinski dela prost dan. Pogodbo o najemništvu so sklenili za obdobje treh let, če bosta obe strani zadovoljni, jo bodo podaljšali še za deset let.

