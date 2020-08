Gorski raj, kjer imajo mladi glavno besedo #video

V Pogačnikovem domu vas pričakuje mladostna energija na čelu z oskrbnikom Anžetom Prinčičem (drugi z leve). Starost trenutne zasedbe je od 18 do 25 let. Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

Tudi danes na našem portalu nadaljujemo predstavljanje finalistov izbora Naj planinska koča, ki ga pripravljamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije.

Med petimi visokogorskimi kočami, ki ste jim namenili največ glasov, je tudi Pogačnikov dom na Kriških podih, 2050 metrov nad morjem.

Dom je od nekdaj znan po tem, da imajo v njem glavno besedo mladi. Pravzaprav vlečejo prav vse niti v koči, pri tem pa jim pomagata gospodar, ki skrbi za dobavo hrane in sanacije, ter pomočnik gospodarja.

Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

Mladostni EMŠO: od 18 do 25 let

Trenutno je v Pogačnikovem domu, ki ga oskrbujejo s tovorno žičnico, ekipa štirih mladcev, natančneje ene mladenke in treh mladeničev, starih od 18 do 25 let. Z različnih koncev in različnih izobrazb. Razen oskrbnikov je vsak na koči približno mesec dni.

Capo di banda je trenutno Anže Prinčič, ki ima skupaj z Mašo Stanič, ta se jim bo pridružila v kratkem, v koči glavno besedo. Glavno v smislu, da nekdo pač mora biti glavni, v resnici pa je vodenje precej demokratično.

Dela se od jutra do mraka

Delo se začenja ob 5.30, ko je treba zakuriti v peči ter skuhati čaj in kavo za tiste planince, ki se že zarana odpravljajo osvajat bližnje vršace. Ob 6. uri se v kuhinji ekipa razširi. Sledi priprava zajtrkov. Planincem zjutraj najbolj teknejo jajčka.

V prejšnjih letih, ko je bila koča lahko polno zasedena, saj se nam o pojavu covida ni še niti sanjalo, so jih na dan spekli tudi do 70 oz. celo 100, kolikor šteje interni rekord.

Kar zadeva hrano, ponujajo tipično planinsko, pri čemer so pozorni na to, da jedi ne zgoščujejo z moko, tako da so primerne tudi za tiste z alergijo na gluten. Med sladicami sta vedno na voljo pijana nevesta (na fotografiji) in jabolčni drobljenec. Foto: Metka Žumer Sledijo "ogrevanje" blagajne in točilnega pulta, pospravljanje sob, strežba, odgovarjanje na vprašanja, svetovanje pri izbiranju tur, sprejemanje planincev, ki potrebujejo prenočišče, in še in še. Delo se konča v poznih večernih urah, ko je koča spet kot iz škatlice.

Tako je bilo tudi predvčerajšnjim, ko smo se z Anžetom po telefonu pogovarjali šele po 23. uri, ko so bile zadeve v koči do konca "pošlihtane".

Ob lanskem obisku Kriških podov smo se pogovarjali z oskrbnico Mašo Stanič (video: Jan Lukanović).

Dosledno spoštovanje protikoronskih pravil

Dom je eden redkih, kjer se striktno držijo protikoronskih ukrepov. To pomeni, da oskrbnik in člani njegove ekipe dosledno nosijo zaščitne maske, kar pričakujejo tudi od drugih, pa čeprav so večkrat deležni izjav, češ da tukaj zgoraj pa res ni nikogar s koronavirusom.

Pogačnikov dom je izhodišče za številne vrhove Julijskih Alp. Foto: Metka Žumer

Ogromno povpraševanja, a ukrepi delajo svoje

Sicer pa se jih je pandemija, ki je korenito spremenila leto 2020, dotaknila tako in drugače.

"Namesto da bi zapolnili 88 razpoložljivih ležišč, jih zaradi pravila lahko samo 30," je povedal Anže. "S finančnega vidika se nas je korona kar dotaknila, a smo pričakovali, da se nas bo še bolj, zato lahko v tem trenutku kar trkamo ob les, saj kljub omejitvam zelo dobro delamo."

Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

Druga razlika je, da dom obišče bistveno več Slovencev, tudi družin, in manj tujcev kot prejšnja leta. Največ je Nemcev, nekaj manj Nizozemcev, potem pa je do naslednjih na lestvici velik razkorak.

Med kočami, v katerih je bilo porabljenih največ turističnih bonov

Tretja razlika je v tem, da lahko planinci v njihovem domu unovčijo turistične bone. Po podatkih Fursa je Pogačnikov dom na razpredelnici koč, v katerih je bilo unovčenih največ bonov, na visokem 6. mestu. Po zadnjih podatkih so Slovenci tam unovčili 214 bonov v skupni vrednosti 7.290 evrov.

Najlažja pot do Pogačnikovega doma je iz Zadnjice v dolini Trenta, veliko planincev pa se povzpne tudi iz doline Vrata ali z Vršiča. Foto: Metka Žumer

Iz Zadnjice in od drugod

Večina planincev se do doma povzpne iz kraja Zadnjica na 50. serpentini vršiške ceste proti Trenti (hoja po dokaj preprosti, v zadnjem delu zelo razgledni poti vam bo vzela nekaj več kot štiri ure), nekateri pa prisopihajo tudi z Vršiča in doline Vrata.

Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

Razlogi, zakaj se tako mladi ljudje odločijo, da bodo večji del poletja preživel v gorah, in to v zelo delavnem ritmu, so različni. Anžetova oskrbniška zgodba se je začela pisati pred štirimi, petimi leti.

"Povsem po naključju," pravi. "Pred leti sem se ustavil tukaj v koči, ker sem poznal takratno oskrbnico, s katero smo bili skupaj v alpinistični šoli. Bilo mi je všeč in mislil sem si, zakaj ne bi še jaz tega poskusil, ter dejal, da sem na voljo, če bi še koga potrebovali v prihodnji sezoni. Opravil sem še razgovor in zdaj sem tukaj. Nikakor mi ni žal. Tukaj je res lepo."

Na Pogačnikovem domu je že šest tednov skupaj in, kot kaže, se mu v dolino ne mudi.

Nekaj sto metrov nižje od Pogačnikovega doma leži visokogorsko Spodnje Kriško jezero, ki je najtoplejše od treh Kriških jezer (od Srednjega in Zgornjega Kriškega jezera). Foto: Alenka Teran Košir

Kaj bi lahko bilo še boljše? "Vedno se da kaj izboljšati," odgovori Anže in našteje, kaj vse so v koči in njeni bližini postorili v zadnjih letih.

Lani so v domu prenovili jedilnico in pod okriljem evropskega projekta Life SustainHuts postavili vetrnico, ki že ustvarja zalogo energije. Da bi še zniževali emisije ogljikovega dioksida v naravnem okolju, so na streho doma postavili dodatne sončne celice.

Razgled iz koče in ob njej ne razočara. Tudi iz kopalnice in stranišča ne. Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir

"To nam je v veliko pomoč. Navsezadnje lahko zdaj obiskovalci brez težav napolnijo svoje mobilne telefone, pri vsakem oknu sta dve vtičnici, pa tudi sesalnik se nam ne ugaša več vsako minuto," se pošali Anže. Kot večjo pridobitev v tej sezoni izpostavi nov pomivalni stroj, ki jim precej olajša delo, čaka pa jih še prenova sob s skupnimi ležišči.

Pomivalnci stroj je ena najpomembnejših pridobitev Pogačnikovega doma, se strinja tamkajšnja oskrbniška ekipa. Foto: Pogačnikov dom na Kriških podih

Pogačnikov dom je odprt od sredine junija do konca septembra, če ga boste obiskali zunaj teh terminov, si zatočišče lahko poiščete v zimski sobi.

