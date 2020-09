Ena izmed prvih slovenskih koč, ki je že preizkusila veliko novost

Med kandidati za naj visokogorsko planinsko kočo vam tokrat predstavljamo Dom Planika pod Triglavom. Veliko pohodnikov se med pohodom na Triglav odloči za prenočitev v Planiki, vrh pa zjutraj napadejo spočiti in s hitrejšim korakom. Dom, ki svoja vrata odpre v poletnih mesecih, se je sicer v zadnjem času spopadel s krizo zaradi upada obiskanosti, a je bil hkrati ena izmed prvih petih koč v Sloveniji, ki so že preizkusile novost v sistemu rezervacij prenočišč.

Dom Planika stoji na visoki planoti Ledine na južni strani Triglava na 2401 metru nadmorske višine. Prvo kočico so na zdajšnjem mestu zgradili že leta 1871, takrat se je imenovala Triglavski tempelj. Koča je kasneje propadla, po drugi svetovni vojni jo je prevzelo PD Gorje, dom pa je dobil ime Planika. Leta 1992 so staro kočo porušili in zgradili večjo depandanso.

Ekipa Planike z večkratnim gostom. Skrajno desno na fotografiji je oskrbnica Sonja Cuznar. Foto: osebni arhiv

Danes je v koči in priljubljeni gorski postojanki v dveh gostinskih prostorih 80 sedežev, v desetih sobah je 82 postelj, na voljo pa je tudi 41 skupnih ležišč. Tako kot večini jo je tudi Planiki v zadnjem času zagodel novi koronavirus. Kot opozarja oskrbnica doma Sonja Cuznar, se je število obiskovalcev po njeni oceni v tej sezoni zmanjšalo za približno 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. "Število planincev se je znatno zmanjšalo, še posebej tujcev. Slovenskih planincev je še vedno ogromno, ker pri nas lahko unovčijo tudi turistične bone, a padec je očiten. Tudi vreme nam letos ni pisano na kožo. Res ni stanovitnega vremena, niti en teden ni bil v celoti lep. Pogoste so nevihte, ljudje se ustrašijo, tujci se potem hitro obrnejo proti dolini," razlaga oskrbnica koče.

Znatno manjši obisk

Ker se visokogorske koče odpirajo šele na začetku poletja, jim dvomesečno obdobje, ko je svet na sredini marca obstal, ni povzročilo tolikšne škode kot nekaterim. "Kočo odpiramo okoli 25. junija, tako da smo dom dejansko odprli le kakšen teden kasneje, kot je bilo predvideno. Zaradi tega tisti primanjkljaj ni tako velik, kot je ta, ki je nastal kasneje. Obisk v juliju je bil res znatno manjši kot v preteklih letih," opozarja Cuznarjeva.

Gostov je v tej sezoni za približno 40 odstotkov manj kot v prejšnjih sezonah. Foto: osebni arhiv

Poleg Sonje so v koči vso sezono, ki v primeru lepega vremena traja nekje do konca septembra, še tri delavke. "Jaz delam kot vodja, potem imamo dve zaposleni v kuhinji, ena pa je odgovorna za sobe. Hkrati imamo za pomoč zaposlene še študente. Ti nam pomagajo pri vseh obveznostih," razlaga oskrbnica koče.

Nov sistem rezervacij

Dom Planika je ena izmed prvih petih slovenskih planinskih koč, ki so že vključene v rezervacijski sistem za planinske koče. Foto: osebni arhiv Dom Planika je ena izmed prvih petih slovenskih planinskih koč, ki so že vključene v rezervacijski sistem za planinske koče. Ta bo olajšal rezervacijo prenočišč tako obiskovalcem planinskih koč kot tudi oskrbnikom. Obiskovalci lahko prek spleta vidijo zasedenost v rezervacijski sistem vključenih koč in tako lažje načrtujejo svoje izlete.

"Planinska zveza Slovenije je uvedla ta rezervacijski sistem, ki je trenutno še v povojih in potrebuje vsaj še kakšno leto, da bo zadeva povsem dodelana. Vsi se še učimo in se prilagajamo. Po koncu te sezone naj bi se vsi srečali v Ljubljani, da izmenjamo mnenja in podamo naša videnja in mišljenje. Mislim, da moramo tudi v gorah uvesti takšen rezervacijski sistem, da bo zadeva delovala kot na Bookingu s plačilno kartico. Potem pa bi gostu, če vsaj, na primer, 48 ur pred načrtovanim obiskom tega ne bi odpovedal, del plačanega zneska zapadel. Ker v nasprotnem primeru reda ne bo," je prepričana Cuznarjeva.

Tak sistem načrtuje tudi planinska zveza, saj bo uvedba rezervacijskega sistema hkrati prinesla več odgovornosti za obiskovalce, ker bodo gosti v primeru prepozne odpovedi občutili finančne posledice.

Unovčenje bonov pozitivna izkušnja

Čeprav letošnja sezona na 2401 metru ni prinesla presežkov, pa so oskrbniki Planike zadovoljni s turističnimi boni. "Unovčenje turističnih bonov se pri nas kar pozna. Zgodi se, da je kakšen dan tudi do polovica sob plačanih s turističnimi boni," razlaga Cuznarjeva, ki opaža, da so obiskovalci pri njihovi ponudbi najbolj navdušeni nad golažem.

"Potem sta tu še jota in enolončnica. Pri vegetarijanski poskrbimo, da se res kuha brez mesa. Občasno pripravimo tudi kakšno telečjo obaro in žgance, po tem je ogromno povpraševanja med Slovenci, tujci pa prisegajo na golaž," pravi. Tako kot drugje so tudi v Domu Planika pod Triglavom zaradi novega koronavirusa morali sprejeti nekaj ukrepov.

Iz doma Planika od severovzhoda proti vzhodu vidimo na obzorju Karavanke in Kamniške Alpe, pred njimi del gorenjske ravnine z Bledom in Radovljico, v ospredju pa greben nad dolino Krme z vrhovi od Debele peči do Draških vrhov. Proti jugu seže pogled do Snežnika, Kvarnerskega zaliva z otokoma Krk in Cres, Učke, Slavnika, Nanosa in Tržaškega zaliva s Trstom, spredaj pa vidimo Bohinjsko kotlino. Od juga proti zahodu se v bližini zvrstijo Mišeljska glava, Hribarice, Zelnarica in Kanjavec, zadaj pa se kaže vrh Krna. Proti zahodu zapirata pogled bližnja Rjavec in Šmarjetna glava, na severni strani planote pa se dviga južno ostenje Triglava. Foto: Hribi.net

"Razkužila imamo na vseh mogočih koncih. Ves čas skrbimo za čiščenje in razkuževanje miz in pultov, ograje … Možnost kapacitete koče sicer znaša 143 ležišč, a jo zdaj napolnimo z do sto obiskovalci. Kapacitet zdaj ne moremo izkoristiti v celoti. Pri skupnih ležiščih je treba poskrbeti za varnostno razdaljo, a s tem se trenutno ukvarjamo vsi," pravi Cuznarjeva, ki upa na nekoliko boljše nadaljevanje planinske sezone. "Želimo si, da bi bilo še septembra lepo vreme, da bi prišlo še kaj več gostov," dodaja oskrbnica ene izmed finalistk za naj visokogorsko kočo 2020.

Preberite še: