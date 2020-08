Že poznate ta skriti slovenski biser?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med slovenskimi kraji, ki so v tem poletju turistično zacveteli, je zagotovo tudi Bela krajina. Pokrajina na jugovzhodu Slovenije ob Kolpi je privabila številne turiste, poleg drugih poletnih dejavnosti pa lahko na svoj račun pridejo tudi ljubitelji hribov, ki se lahko povzpnejo tudi na Mirno goro, ki je s 1047 metri nadmorske višine najvišji vrh Bele krajine.

Letošnji poletni in dopustniški čas Slovenci veliko več kot v preteklih letih preživljamo na domačih tleh. Med kraji, ki so v tem času prepričali številne dopustnike, je tudi Bela krajina. Ta je večini poznana zaradi reke Kolpe in bližine hrvaške meje. Če boste svoj prosti čas preživeli v tem jugovzhodnem biseru Slovenije, pa se možnost za spoznavanje novih krajev ponuja tudi pohodnikom.

Pot proti vrhu. Foto: Dom na Mirni gori

Mirna gora je poleg tega, da je najvišji vrh Bele krajine, tudi ena najbolj jugovzhodnih vzpetin Kočevskega roga. Pot na vrh je povsem enostavna in nas vodi skozi gozd, tako da je idealna za družinski izlet, tudi v primeru nekoliko slabše fizične pripravljenosti. Na Mirno goro sicer vodi več poti, najbolj priljubljena pa je tista, ki se začne v vasi Vrčice, pot pa lahko tudi poljubno skrajšamo, saj vse do vrha Mirne gore pelje tudi cesta. V primeru, da pot začnemo na Vrčicah (481 metrov), nam bo vzpon vzel približno dve uri.

Skriti kotiček na jugovzhodu Slovenije

Če niste z Dolenjske, pot začnete na avtocesti Ljubljana – Brežice, kjer se usmerimo na izvoz Novo mesto, nato pa vožnjo nadaljujemo v smeri Dolenjskih Toplic ter Podturna pri Dolenjskih Toplicah. V Podturnu se priključimo glavni cesti Ivančna Gorica – Črnomelj, mi pa ji sledimo levo v smeri Črnomlja. Za Črmošnjicami se cesta še kratek čas vzpenja, nato pa se začne strmeje spuščati ter nas pripelje v vas Vrčice, kjer parkiramo na velikem makadamskem parkirišču v bližini tamkajšnje gostilne.

Foto: Dom na Mirni gori

Foto: Dom na Mirni gori

Nezahtevno pot začnemo na makadamski cesti v smeri Kleča, Planine in Mirne gore. Makadamska cesta se hitro spusti do cerkve sv. Martina, pred katero stopimo na asfaltno cesto, ki vodi na Mirno goro, mi pa ji sledimo v desno. Cesta nas sprva vodi mimo nekaj hiš, nato pa preide v gozd, kjer se začne strmeje vzpenjati. Naprej se nekaj časa vzpenjamo po makadamski cesti, nato jo markirana pot za nekaj časa zapusti ter se pri spominski plošči oziroma kamnu vrne nanjo. Vzpon nadaljujemo po cesti, ta pa se postopoma položi in nas iz gozda pripelje na manj porasel predel, imenovan Kleč.

Dom na Mirni gori in razgledni stolp Foto: Dom na Mirni gori

Pot nas nato vodi do cerkve sv. Ilije, nato pa se po gozdu vzpnemo do planinskega Doma na Mirni gori. Od doma nadaljujemo desno proti vrhu, pot pa nas vodi mimo razglednega stolpa v gozd, skozi katerega se povzpnemo do bližnjih oddajnikov, nato sledi kratek spust, hitro zatem pa dosežemo cilj na 1047 metrih nadmorske višine.

Dom na Mirni gori Foto: Špela Kapš

Foto: Špela Kapš

Četudi je vrh Mirne gore prekrit z gozdom, pa nas naš cilj nagradi s številnimi razgledi, zlasti če se povzpnemo na razgledni stolp ob planinskem domu. Na vzhodu se nam pogled odpre čez Belo krajino in Kolpo proti Hrvaški. Na zahodu se nam bo oko ustavilo ob pogledu na Kočevski rog, na jugu pa vidimo Poljansko gorovje. Sever nam odpre pogled na del Gorjancev in Trdinov vrh. V primeru sončnega vremena se nam pogled odpre vse do Zagreba in Karlovca.

