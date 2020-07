Obiščite hrib, kjer so nekoč coprale čarovnice #video

Tokrat se v naši petkovi rubriki Kam na izlet po Sloveniji? podajamo na Notranjsko, natančneje na hrib, ki so si ga po starodavnih pripovedkah za svoj dom izbrale čarovnice. Govorimo o Slivnici, ki je zaradi razmeroma majhne višinske razlike, ki jo je treba premagati na poti od kateregakoli izhodišča do vrha, primerna tudi za pohod z majhnimi otroki.

Slivnica je 1114 metrov visok hrib, ki se bohoti na severni strani Cerkniškega jezera nad naseljem Cerknica. A le-ta ni edino možno izhodišče, od koder se lahko odpravite na Slivnico. Je pa izhodišče, ki od pohodnika zahteva premagovanje največje višinske razlike, in sicer 534 metrov. Če si za začetek svojega pohoda izberete druga možna izhodišča, na primer Martinjak, Grahovo, Brezje ali celo Radlek, boste nekoliko manj grizli kolena.

Prvi del poti poteka po gozdu. Foto: Eva Doljak

Hojo popestrijo tudi zanimive rastline. Foto: Eva Doljak

Mi smo se na naš nedeljski družinski izlet na Slivnico odpravili s Cerknice. Prvi del poti poteka po gozdu, kjer senco zagotavljajo številna drevesa.

Kasneje, ko se pot nekoliko položi, se tudi gozd zredči in tukaj hodimo po bolj odprtem, z grmičevjem in travo poraslem terenu. Kmalu zatem stopimo na prostrano travnato pobočje, od koder se odpre tudi lep razgled na Cerkniško polje in presihajoče jezero pod nami.

Na lep dan boste tukaj nad seboj opazovali tudi številna padala, saj je Slivnica priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev. A ne le padalci, sploh otrokom, če se na izlet odpravite z njimi, bodo zanimivi še konji in krave, ki se pasejo ob poti. Z nekaj sreče boste katero od živali, če bo nesramežljivo prišla do ograde, tudi pobožali.

Pot kasneje iz gozda preide v odprto travnato pobočje ... Foto: Eva Doljak

... od koder se odpre krasen razgled na Cerkniško polje in presihajoče jezero. Foto: Eva Doljak

V nadaljevanju se pot proti vrhu spet nekoliko vzpne in preusmeri v gozd, a ne za dolgo, saj vas že kmalu razveseli pogled na Dom na Slivnici, kjer si lahko privoščite predah in uživate v krasnem razgledu. Vrh hriba se namreč nahaja še nekaj minut hoje naprej od koče in ni prav posebej razgleden.

Tik pod vrhom Slivnice, v Coprniški jami, so po starem ljudskem izročilu coprnice z Uršulo na čelu kuhale svoje čarovniške napoje, predvsem pa delale dež, točo in neurja. Z uroki naj bi celo jemale mleko kravam ter povzročale še drugo škodo in bolezni. Zgodbe o domovanju čarovnic v jami in kuhanju coprniških zvarkov so najverjetneje nastale zato, ker se iz nje pozimi dviga topel in vlažen zrak, človeška domišljija pa že od nekdaj ne pozna meja.

Tik pod vrhom si lahko odpočijete v Domu na Slivnici. Foto: Eva Doljak

Če se torej na izlet na Slivnico odpravite s svojimi najmlajšimi (po poti smo srečali tudi nekaj družin z dojenčki v nosilkah ali z malčki v planinskem nahrbtniku), jim lahko – sploh če med pohodom upade motivacija – poveste to zanimivost o čarovnicah. Zaradi pretežno senčne poti je izlet primeren tudi za poletni čas, čeprav je zaradi vročine vendarle bolje na Slivnico iti bolj zjutraj ali pozno popoldne.

