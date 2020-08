To je ekipa entuziastov, ki v Koči na Dobrči, finalistki letošnjega izbora Naj planinska koča, skrbi za dobro energijo in okusno hrano.

Koča na Dobrči, ki blizu in daleč slovi po izredno okusni hrani, če se povzpnete do razgledne točke na vrhu Dobrče, pa boste nagrajeni še s fantastičnim razgledom, spada pod okrilje Planinskega društva Tržič, ki je lastnik in upravljavec koče.

Roko nad vso logistiko, ki vključuje vse mogoče, od nabave hrane in pijače, rezervacije sob do urejanja vseh dovoljenj in podobnega, v priljubljeni koči 1478 metrov nad morjem drži gospodar koče Stanko Koblar, za dobro energijo in hrano pa skrbi dodatna ekipa entuziastov, ki so Dobrčo vzeli za svoj drugi dom.

Peter, Aleš, Nataša in Robi vas pričakujejo. Foto: Ana Kovač

Od kuharja Aleša, ki je zaslužen za zelo cenjen kulinarični del, do vedno dobro razpoložene Nataše in Robija, ki ju najdete tako za točilnim pultom kot v kuhinji in med mizami, kjer strežeta zadihane planince, ter dodatnih moči planinskih prostovoljcev, ki v pogon vskočijo ob navalih, ki so jih deležni ob koncih tedna in praznikih.

Z svežim "vetrom" v koči in ob njej kopica novosti

Od novembra 2018, ko je PD Tržič spet začelo upravljati kočo (prej so bili v koči glavni najemniki), je na Dobrči opaziti kar nekaj sprememb.

V bližini koče stoji ekološko stranišče, menda ob postavitvi šele drugo tako v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

"Že prvi teden smo postavili ekološko stranišče, ki ne oddaja vonja in nad katerim so ljudje na splošno zelo navdušeni. Plastična stranišča v gore res ne spadajo," je prepričan Koblar.

"Poskrbeli smo tudi za to, da je v koči in poleg nje pitna voda. Filtriramo kapnico. Vzorce vode redno oddajamo na testiranje in rezultati so vedno odlični. Obnovili smo tudi kuhinjo, ki je sicer še vedno zelo majhna, a je vsaj varna. Med drugim smo jo zavarovali s protipožarno zaščito, zunaj smo postavili točilni pult, ki sploh poleti pride še kako prav," je nove pridobitve Koče na Dobrči komentiral njen gospodar.

"Najlepše je, ko gredo ljudje zadovoljni domov in ko so tako hvaležni, da bi nas najraje kar objeli. To je vredno največ," pravi Nataša. Foto: Ana Kovač

Glavna nagrada: ko bi nas planinci najraje kar objeli

Sicer pa pravijo, da v hribih nihče ne dela zaradi denarja, ampak moraš to delo preprosto imeti rad. "Najlepše je, ko gredo ljudje zadovoljni domov in ko so tako hvaležni, da bi nas najraje kar objeli. To je vredno največ," zasije Nataša, ko opisuje, zakaj ji kljub trdemu delu na Dobrči nikoli ni težko.

Dober kulinarični glas se širi v deveto vas

Na vprašanje, kaj je njihov glavni kulinarični hit, Aleš odgovori, da prav vse. "Od vampov do gobovega golaža, telečje obare, pa kmečkega krožnika, kislega zelja in mleka, klobas, polnjenih prsi, žgancev in štrukljev in še bi lahko naštevali. Ustvarili smo si dober glas, ki se širi daleč. Tako glede hrane kot postrežbe."

Štruklji, taki in drugačni, vsi pa zelo okusni. Foto: Ana Kovač Kislo mleko je železni repertoar jedilnega lista pod Dobrčo, kjer ni nič neobičajnega, če pred kočo naletite na skupino krav. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

To je verjetno tudi razlog, da na Dobrči planinci bolj redko jedo iz nahrbtnika oz. tisto, kar prinesejo s seboj. "To je ena od posebnosti Dobrče. Ljudje sem prihajajo z namenom, in to je, da se pri nas najedo," ugotavlja Stanko.

Planinska plaža ... Foto: Ana Kovač

Koča na Dobrči je del Slovenske planinske poti (SPP) in evropske daljinske poti Via Alpina, kar je v letih pred koronavirusom na Dobrčo pripeljalo tudi lepo število tujih pohodnikov, predvsem Čehov in Hrvatov, letos pa gostijo večinoma slovenske planince. Ekspresno hitro se je pri njih ustavil tudi Marjan Zupančič, gorski tekač iz Bohinjske Bistrice, ki je prejšnji mesec postavil nov hitrostni rekord v premagovanju SPP.

Sprejemajo tudi turistične bone. Na voljo je šest sob z 22 ležišči. Za tiste, ki ste brez signala kot riba brez vode, dobra novica, v koči je tudi brezžični internet.

Foto: Ana Kovač