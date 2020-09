Po deževnem ponedeljku, nas bo danes razveseljevalo sonce

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo v Prekmurju in ponekod na Štajerskem pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bolj oblačno bo v severni polovici Slovenije. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Popoldne bo predvsem na območju Alp in na Notranjskem nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V četrtek bo deloma sončno, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji posamezne kratkotrajne plohe. V petek bo precej jasno in nekoliko topleje, jutro bo ponekod megleno, še napovedujejo vremenoslovci.