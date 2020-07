Neverjetno: detajl, ki se je ohranil #video

Trenutno stanje na pogorišču priljubljenega Frischaufovega doma na Okrešlju. Foto: Ana Kovač

Na Okrešlju je bil včeraj pester dan. Že v zgodnjih dopoldanskih urah je helikopter Slovenske vojske pomagal pri prevozu gradbenih strojev na pogorišče nekdanje planinske koče, kjer naj bi konec julija ali v začetku avgusta vlili temeljno ploščo za gradnjo nove postojanke, potem pa bo vse odvisno od vremena in financ.

Helikopter Slovenske vojske je včeraj na Okrešelj dostavil prekucnik oziroma demper, mešalec za beton in mreže za pesek. Foto: Ana Kovač

Prostovoljci Planinskega društva Celje Matica, ki je upravljalo Frischaufov dom, so ob robu pogorišča uredili lesen objekt, ki služi kot začasen lokal, v katerem vam oskrbnik Boštjan Zajc, ki je s 1. julijem prevzel tudi objekt Orlovo gnezdo ob slapu Rinka in "pogorišče" na Korošici, postreže s pijačo, a upa, da bi v kratkem lahko stregel tudi s hrano.

Oskrbnik doma Boštjan Zajc obiskovalcem trenutno lahko postreže zgolj s pijačo, a upa, da bo v prihodnosti lahko postregel tudi s hrano. Foto: Ana Kovač

Napis s pogorelega doma se je v celoti ohranil. Na nesrečo spominja zgolj ožgani levi zgornji rob. Foto: Ana Kovač

Ob koncu tedna, ko je obisk večji, zaživi tudi bližnja "travniška plaža", na kateri so postavljeni sedeži in mize iz lesenih palet, seveda na varni razdalji, kjer pohodniki lahko uživajo v razgledu na mogočne okoliške gore.

Planinci si lahko odpočijejo na bližnjem travniku in zraven uživajo v pogledu na okoliško gorsko kuliso. Foto: Ana Kovač

Nekaj sto metrov naprej od "travniške plaže" je spominsko obeležje petim gorskim reševalcem, ki so leta 1999 umrli v tragični nesreči, ki se je zgodila med reševalno vajo.

Nekaj sto metrov naprej od "travniške plaže" je spominsko obeležje petim gorskim reševalcem, ki so leta 1999 umrli v tragični nesreči, ki se je zgodila med reševalno vajo. Foto: Ana Kovač

V PD Celje Matica si želijo, da bi novi planinski dom do konca letošnjega leta spravili pod streho oziroma pripeljali do tretje gradbene faze.

"Večino materiala bomo do Okrešlja dostavili s tovorno žičnico, pri strojih, ki so za žičnico pretežki, ali materiale večjih dimenzij, pa nam bodo na pomoč priskočili iz Slovenske vojske," je povedal predsednik PD Celje Matica Brane Povše.

"Brez pomoči Slovenske vojske ne bi šlo, tudi ko bomo začeli graditi zgornji del koče, kjer bomo potrebovali daljše dele lesa, bomo potrebovali njihovo pomoč."

Predsednik PD Celje Matica Brane Povše računa, da bi novo planinsko kočo na Okrešlju do konca leta spravili pod streho. Foto: Ana Kovač

S potekom del in obiskom so zelo zadovoljni, tudi med tednom smo srečali veliko ljudi, med njimi je bilo tudi nekaj tujcev.

V začasnem gostinskem objektu, na katerem je izobešen originalen napis s prejšnjega doma, ki se je skoraj v celoti ohranil, so za zdaj na voljo pijača ter spominki, načrtujejo pa, da bodo v prihodnosti obiskovalcem lahko postregli tudi s hrano.

Foto: Ana Kovač

Kaj pa finančna plat? Projekt je ocenjen na 700 oziroma 800 tisoč evrov. 400 tisoč je lani obljubila vlada, nekaj sredstev se bo steklo tudi iz članarin (po en evro na člana), nekaj pa iz donacij.

Če bi želeli pomagati pri novogradnji, lahko to storite z nakazilom na TRR: 0510 0801 6743 162 (pri Abanki Celje) ali s SMS-sporočilom na 1919 (geslo: OKRESELJ5), s katerim boste darovali pet evrov.

Oglejte si, kako poteka gradnja novega Frischaufovega doma na Okrešlju (foto: Ana Kovač):

Če bo finančna shema zdržala, bi dom lahko odprli prihodnje leto. "Največ stroškov bo z zaključnimi deli," je sklenil Povše. Nekaj lesa in kamenja, ohranjenega iz prejšnje koče, bodo vgradili v novo, kar bo predstavljalo tudi lep spomin nanjo.

Razmišljajo tudi o tem, kako bi se izognili novim požarom. PD Celje Matica je namreč v dveh letih izgubil kar dve planinski koči – zato bo preventiva ključnega pomena. "Električna napeljava bo taka, da bo zdržala res visoke temperature, stoodstotne varnosti pa žal nikoli ni," je dejal Povše.

Večino materiala za gradnjo bodo do pogorišča spravili s tovorno žičnico. Foto: Ana Kovač

Frischaufov dom na Okrešlju, ki ga je v poletni sezoni v povprečju obiskalo okrog 25 tisoč ljubiteljev gora, je novembra lani uničil požar. Do nesreče je prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Ker je bila koča takrat že zaprta, požara ni opazil nihče. Foto: PD Celje matica

Nov dom bo videti takole. Pri PD Celje Matica so izbrali idejno zasnovo arhitekturnega biroja Kultivator, kreativna arhitektura Celje.

- Priljubljena koča v Kamniško-Savinjskih Alpah na višini 1.396 metrov je zgorela 6. novembra.- Zaradi odročnosti požara in dima ni opazil nihče.- Požar je povzročila napaka na električni napeljavi. Tuja krivda je izključena.- Škode je za najmanj pol milijona evrov, dom je bil pred kratkim prenovljen.- Tovorna žičnica, zimska soba in čistilna naprava so ostale nepoškodovane.- Dom je lani obiskalo okrog 25 tisoč ljubiteljev gora, zato bo njegova izguba velik udarec tudi za turizem Logarske doline.- Upravitelj Frischaufovega doma na Okrešlju je PD Celje Matica, ki je oktobra 2017 v požaru izgubilo tudi Kocbekov dom na Korošici.