Dončić bo še počakal, kaj pa Davis?

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Med drugim bo na delu tudi novopečeni klub Luke Dončića Los Angeles Lakers, ki bodo gostili Golden State Warriors. Ti so prav tako v izdihljajih prestopnega roka okrepili svoje vrste, saj so v klub pripeljali zvezdnika Jimmyja Butlerja. Tako Dončić kot Butler na tem obračunu še ne bosta zaigrala. Na delu bo tudi nekdanji Dončićev klub, Dallas Mavericks, ki bo gostoval pri prvakih Boston Celtics.

V ligi NBA je za klubi in košarkarji izjemno pestro dogajanje na tržnici, ki je poskrbelo za kar nekaj rošad in selitev. Najbolj odmevna je z naskokom še vedno selitev Luke Dončića k LA Lakers, kjer bi Slovenec svoj debi lahko dočakal že v soboto, ko bodo Lakers ob 22.00 po slovenskem času gostili Indiano Pacers. Še pred tem jih v noči na petek (4.00) čaka srečanje z Golden State Warriors. Lakers bodo na domačem parketu lovili še četrto zaporedno zmago, potem ko so na zadnjih tekmah po vrsti premagali Washington Wizards, New York Knicks in nazadnje že pred očmi Dončića tudi Los Angeles Clippers.

Prvi zvezdnik Warriorsov Stephen Curry. Foto: Reuters

Warriors so dan pred koncem prestopnega roka v zamenjavi za usluge Jimmyja Butlerja ostali brez Andrewa Wigginsa, Kyla Andersona in Dennisa Schröderja, tako da bo Golden State nastopil precej "oslabljen." Pri Lakersih sta sicer pod manjšim vprašajem nastopa LeBrona Jamesa in Gaba Vincenta, a bosta oba skoraj zagotovo pomala svojim ekipam. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili že dvakrat, obakrat v San Franciscu, oba obračuna pa sta pripadla Lakersom, nazadnje 25. januarja, ko so zmagali s 118:108, a je takrat blestel ravno novopečeni član Dallasa Anthony Davis, ki je dosegel 36 točk.

Dallas na ponovitvi finala

Na delu pa bodo tudi Dallasa Mavericks, ki jih v TD Gardnu čaka ponovitev finala lanske sezone proti Boston Celtics. Pod vprašajem je Davisa, ki bi lahko dočakal debi v vrstah Dallasa, mu je pa Jason Kidd že namenil nekaj besed hvale. "Imeti v ekipi nekoga kot je AD je nekaj posebnega, njegova vsestranskost je izjemna. Ob tem ima odlično miselnost, razmišljamo o najboljši obrambi v ligi, tega smo si želeli zadnji dve leti," je dejal Kidd. Boston se v obračun podaja s popotnico štirih zaporednih zmag, medtem ko je Dallas zadnje tri izgubil. To bo sicer za Mavse zadnje gostovanje v nizu petih zaporednih tekem, zatem jih čaka vrnitev domov, v soboto (21.00) pa bodo proti Houstonu prvič igrali v American Airlines areni po slovesu Dončića.

