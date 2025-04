Test letnih pnevmatik: cenovno ugodna pnevmatika med top 10

Obdobje obvezne uporabe zimske opreme se je s 15. marcem uradno zaključilo. Čeprav april lahko še preseneti s kakšno snežno epizodo, so višje temperature jasen znak, da je čas za prehod na letne pnevmatike. A izbira ni vedno preprosta, saj trg ponuja pestro paleto znamk, modelov in cen. In čeprav se zdi, da so razlike med letnimi pnevmatikami manjše kot pri zimskih, so še vedno pomembne in lahko odločajo o vaši varnosti.

Letna pnevmatika mora zanesljivo delovati tako na suhi kot mokri cesti, imeti stabilno vodljivost, kratko zavorno pot in hkrati ponujati dober kompromis med ceno, obrabo ter kotalnim uporom, ki vpliva tudi na porabo goriva. Na trgu so modeli, ki izpolnjujejo vse te kriterije, a tudi taki, ki ne bi smeli na nobeno vozilo.

Auto Bild test 2025: 52 pnevmatik, samo najboljših 20 je šlo naprej

Nemška avtomobilistična revija Auto Bild je izvedla teste letnih pnevmatik, v katerem so primerjali kar 52 modelov dimenzije 225/40 R18, namenjenih vozilom, kot so VW Golf, Audi A3 ali BMW serije 2. Cenovni razpon za en komplet sega od ugodnih 288 evrov (Sailun Atrezzo ZSR2, Laufenn S Fit EQ+) do dražjih 456 evrov (Michelin Pilot Sport 5).

Test je pokazal zanimive rezultate

Pri izbiri letnih pnevmatik se pogosto znajdemo pred dilemo: ali poseči po preverjeni, a dražji blagovni znamki, ali tvegati z neznano, cenovno ugodnejšo alternativo.

Test pnevmatik dimenzije 205/55 R16, ki jo uporablja veliko vozil srednjega razreda, je razkril pomembne razlike med posameznimi modeli. Med najbolje ocenjenimi pnevmatikami sta ponovno blesteli znamki Goodyear in Michelin, ki sta si razdelili prvo mesto, tik za njima pa so se uvrstili Bridgestone, Continental, Hankook in Kumho. Te pnevmatike so se izkazale z odličnim oprijemom tako na suhi kot mokri cesti, z nizko porabo goriva in dolgo življenjsko dobo.

Foto: Euroton/Auto Bild

Sailun Atrezzo ZSR2 – presenečenje med elitno deseterico

Uvodni test zavorne poti na mokrem in suhem cestišču je bil neusmiljen: le 20 pnevmatik z najboljšimi rezultati se je prebilo v glavni del testa. In med temi izbranci – skupaj z velikani, kot so Goodyear, Michelin, Continental in Bridgestone – se je uvrstila tudi cenovno ugodna Sailun Atrezzo ZSR2.

Pnevmatike Sailun, pogosto spregledane zaradi svoje nižje cene, so letos dokazale, da znajo tekmovati tudi z najboljšimi.

Zakaj so prepričale letne gume Sailun?

Foto: Euroton/Auto Bild Varnostne lastnosti – pnevmatike so bile nad pričakovanji: na mokri podlagi je Sailun dosegel boljše rezultate od nekaterih tradicionalno uglednih znamk.

– pnevmatike so bile nad pričakovanji: na mokri podlagi je Sailun dosegel boljše rezultate od nekaterih tradicionalno uglednih znamk. Zavorna pot je bila kratka tako na mokri kot na suhi cesti – kar je bil osnovni pogoj za napredovanje v finale.

je bila kratka tako na mokri kot na suhi cesti – kar je bil osnovni pogoj za napredovanje v finale. Cenovna učinkovitost je odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno: komplet štirih pnevmatik stane okoli 288 evrov, kar je skoraj polovico manj od nekaterih premium modelov.

je odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno: komplet štirih pnevmatik stane okoli 288 evrov, kar je skoraj polovico manj od nekaterih premium modelov. Tiho delovanje in nizka poraba goriva zahvaljujoč optimiziranemu kotalnemu uporu (oznaka B/A/A po EU klasifikaciji).

Pnevmatike Sailun so razvite v sodelovanju z Univerzo za znanost in tehnologijo Qingdao in proizvedene v sodobnih obratih na Kitajskem, v Vietnamu in Kambodži.

Da tudi kitajski proizvajalci pnevmatik zmanjšujejo razliko, dokazuje Sailun. Njihove vozne lastnosti so varne, celo boljše od nekaterih bolj znanih blagovnih znamk.

Pnevmatike Sailun na voljo tudi v Sloveniji Kakovostne pnevmatike Sailun Atrezzo ZSR2 lahko zdaj kupite tudi v Sloveniji. Na voljo so v kar 37 poslovalnicah podjetja Euroton po vsej državi, kjer vam bodo izkušeni strokovnjaki svetovali pri izbiri in opravili menjavo hitro, varno in profesionalno.

Foto: Shutterstock

Pametna izbira za varno vožnjo v toplejšem delu leta

Menjava pnevmatik spomladi je pomemben korak k večji varnosti, boljšemu oprijemu in udobnejši vožnji. Letos je test revije Auto Bild pokazal, da kakovostna letna pnevmatika ni nujno najdražja. Odličen primer za to so pnevmatike Sailun Atrezzo ZSR2, ki ponujajo visoko raven varnosti, zmogljivosti in udobja po dostopni ceni.

Pri izbiri pnevmatik nikoli ne glejte le na cenovno nalepko. Ključni dejavniki, ki vplivajo na varnost in uporabniško izkušnjo, vključujejo oprijem na mokri in suhi cesti, udobje med vožnjo, raven hrupa, porabo goriva in življenjsko dobo pnevmatike. Prava izbira pnevmatike pomeni boljše zavorne poti, boljšo lego na cesti in manjšo obrabo, kar se dolgoročno izplača.

Pomlad je idealen trenutek, da svoje vozilo pripravite na toplejše mesece. Ne čakajte predolgo z menjavo, servisi so hitro zasedeni, poleg tega pa že zdaj letne pnevmatike na cesti opravljajo svojo nalogo bistveno bolje kot zimske.