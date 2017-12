Nori avti, spektakularne ceste in velikansko letalo v Sloveniji

Najodmevnejše vsebine Avtomota v letu 2017

Za nami je zanimivo leto evolucije avtomobilske industrije, napovedanih sprememb v mobilnosti ter zgodb, ki smo jih pisali o vsem, kar se premika in je sredstvo prevoza. Preberite še enkrat intervjuje, skočite z nami na veliko letalo antonov ali pa se z nami zapeljite po stezi z avti za 300 tisoč evrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spektakularna cesta proti Predmeji nad Ajdovščino. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj odmevni novi avtomobili leta 2017 na Siol.net

Tik pred vstopom v novo leto, ki bo tudi z vidika avtomobilske industrije, mobilnosti in prometa zagotovo zelo pestro, vam ponujamo nabor letos najodmevnejših zgodb uredništva Avtomoto na Siol.net. Napisali smo jih na stotine, dotaknili smo se zelo raznovrstnih področij, obiskali številne mednarodne avtomobilske predstavitve, "kurili" adrenalin in nabirali vozniško spretnost na slavnih dirkališčih ter z enim očesom gledali na nove trende s področja mobilnosti in alternativnih pogonskih goriv.

Porsche panamera pred prevozom proti Madridu. Od Dončićevega porscheja in prometnih tematik do nazornega prikaza zimskih gum

Najodmevnejši prispevek leta se je tudi na avtomobilskem področju dotikal slovenskega čudežnega košarkarskega najstnika Luke Dončića, ki so mu iz Slovenije v Madrid poslali novo porsche panamero. Zelo odmevni so bili prispevki o dogajanju v prometu, nesrečah in posledičnih zastojih na slovenskih avtocestah, prav tako tudi o lokacijah policijskih radarjev ob tako imenovanem "maratonskem" merjenju spoštovanja hitrostnih omejitev.

Tradicionalno so bile spet zelo brane tematike glede avtomobilskih gum, še posebej zimskih. Letos jeseni smo poleg predstavitve testa zimskih gum evropskih avtomobilskih klubov obiskali tudi Center varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer smo nazorno prikazali razliko med novo in obrabljeno zimsko gumo ter za nameček še, kako nevarna je lahko vožnja z nepravilnim tlakom v gumah.

Kaj se lahko zgodi, če v eni izmed gum tlak znatno pade? Foto: Gregor Pavšič

[video: 64912 / ]

Na Dolenjskem smo spoznavali novo (staro) slovensko avtomobilsko dirkališče, ki je dobilo nov asfalt, robnike in varnostne ograje. Foto: Gregor Pavšič

Sredi leta je vlada sprejela strategijo razvoja goriv in vozil do leta 2030. Pri odgovornih za električno omrežje v Sloveniji smo preverili, kako realno je trenutno tako občutno povečanje števila električnih vozil. Foto: Gregor Pavšič

Spektakularna primorska cesta in slovensko avtomobilsko dirkališče

In preostale zgodbe, ki so se letos uvrstile med deset najbolj branih na Avtomotu? Začnimo z našo reportažo o cesti iz Ajdovščine proti Predmeji, kjer je cesta ponekod izklesana v skalo in pelje skozi kamnite predore. Spada med najbolj spektakularne cestne odseke v Sloveniji, tam pa je letos spomladi potekal tudi uvodni reli slovenskega državnega prvenstva. Nad primorsko cesto smo leteli tudi z dronom.

Sledi zgodba o slovenskem avtomobilskem dirkališču, ki so ga obnovili na Dolenjskem. Nekdanji Mobikrog se zdaj imenuje Gaj. Tam smo letos preizkusili novo asfaltno podlago in robnike, nove ograje pa na srečo opazovali le od daleč. V Gaju, kjer upravitelje čaka še veliko dela pri vzpostavljanju potrebne infrastrukture in tudi graditve odnosov s tamkajšnjim prebivalstvom, smo se udeležili tudi štiriurne vztrajnostne dirke.

Ukrajinsko letalo je letos v Sloveniji pristalo kar štirikrat. Foto: Gregor Pavšič Povzpeli smo se na velikansko letalo antonov, ki je letos prevzelo Slovence

Letos jeseni je veliko zanimanja poželo veliko transportno letalo antonov An-124, ki je štirikrat pristalo in vzletelo z letališča na Brniku. Edini smo stopili skozi vrata letala, si ogledali njegov transportni "trebuh" in tudi pilotske prostore v zgornjem nadstropju. Naš video je pokazal, da je antonov letalo stare sovjetske (ukrajinske) šole. Velika gneča na cestah okrog letališča je bila na drugi strani dokaz, da je eno največjih transportnih letal takrat osupnilo Slovence.

Video - Kako je na Brniku pristal antonov An-124 in kaj vse skriva v notranjost i

[video: 65509 / ]

Volkswagen T-roc je bil letos eden najbolj odmevnih novih avtomobilov. Foto: Volkswagen Passat s 600 tisoč prevoženimi kilometri in najboljši električni avto na svetu

Med najbolj brane prispevke se je uvrstila tudi zgodba slovenskega lastnika volkswagen passata, ki je z njim brez omembe vrednega večjega servisnega posega prevozil že 600 tisoč kilometrov. V sam vrh so se uvrstile tudi zgodbe o treh avtomobilih – o novi generaciji honde civic, novem Volkswagnovem crossoverju T-rocu in trenutno najboljšem električnem avtu na svetu (z izjemo dražjih tesel) opel amperi-e.

Ta avto smo vozili na Norveškem, kjer smo iz prve roke spoznali deželo, ki bogastvo črpa iz naftnih virov in ga preusmerja v razvoj elektromobilnosti. Sredi Osla smo tako našli polno parkirišče samih električnih avtomobilov.

Dobili smo reševalni pas: Kako je gasilec iz Logatca prehitel politike

In še zgodba o tem, kako lahko trud posameznika sproži pozitivne spremembe na precej višji ravni. Prostovoljni gasilec Anže Albreht je pred leti začel kampanjo Ustvari reševalni pas. Pozneje sta jo podprla tudi Dars in Agencija za varnost v prometu in letos se je problematika reševalnega pasu vendarle uredila tudi na zakonski ravni.

Med najbolj brane prispevke spada tudi zgodba o novem ponudniku taksi storitev v Sloveniji. Hrvaški Cammeo je v Ljubljano pripeljal letos jeseni.

Anže Albreht iz Logatca, ki je v Sloveniji začel s kampanjo ozaveščenosti za formiranje reševalnega pasu na avtocestah in hitrih cestah. Foto: Gregor Pavšič

Polno parkirišče električnih avtomobilov v Oslu na Norveškem. Foto: Gregor Pavšič

Zanimive zgodbe lastnikov starejših športnih avtomobilov. Spoznali smo Domna in njegov peugeot 20t GTi. Foto: Gašper Pirman

Umetnost čiščenja avtomobilov, ki stane vsaj nekaj sto evrov. Predstavljamo vam tako imenovani detailing. Foto: Avtokozmetika MP

Sredi Ljubljane je parkiran črn mitsubishi, ki je z ogrodjem in snemalno opremo poskrbel za posnetke nekaterih najatraktivnejših in najodmevnejših avtomobilskih televizijskih oglasov. Foto: Robert Tudjina

Na Hrvaškem smo se družili s ponosnimi lastniki starih citroenov. Foto: Gregor Pavšič S smučarskim skakalcem Jurijem Tepešem smo se vozili s fordom focusom RS in spoznali njegov pogled na avtomobilski svet. Foto: Gregor Pavšič